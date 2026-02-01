Cum explică Raed Arafat că vrea limitarea accesului copiilor pe rețelele de socializare: „Suntem la ceasul al 12-lea”

„Copiii sunt sub impact major”, a declarat sâmbătă seară Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care și-a explicat intervenția prin care a propus ca România să limiteze prin lege accesul copiilor la rețelele de socializare.

„Deci eu am postat pentru că am simțit personal că trebuie să postez ceva în acest sens, pentru că situația, într-adevăr, nu numai pe partea de violență, ci pe mai multe aspecte – sănătatea mintală, învățământ, pregătire – produce un impact negativ asupra copiilor. Eu nu am folosit cuvântul interzis, am cerut limitarea accesului, care poate să aibă mai multe forme”, a declarat sâmbătă seară Raed Arafat, într-o intervenţie la Antena 3.

Șeful DSU a mai spus că, prin efectul algoritmilor ce încurajează dependența de scroll și livrează conținut nerestricționat, „copiii au ajuns să producă bani pentru unele entitățile care controlează rețelele sociale”, iar astăzi ei „nu mai știu altceva decât să stea și să se uite la diferite postări, unele agresive”.

„Părerea mea este că suntem la ceasul al 12-lea. Copiii sunt sub impact major şi trebuie să înţelegem că pe reţeaua de socializare lăsând violenţa fizică, copiii pot fi sub efectul bullying-ului, a agresiunilor psihice, a agresiunilor din partea colegilor lor, să fie stigmatizaţi, să fie sub stres. Şi acest lucru nu face bine deloc pentru copii”, a declarat Raed Arafat, într-o intervenţie la Antena 3.

„Părinţii dau telefonul copilului ca ei să stea liniştiţi”

Potrivit lui Raed Arafat, singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional „şi pentru părinţi şi pentru copii, cum este modelul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi pentru a confrunta sau să intre pe spaţiul online, de la primele clase”.

„Sunt învăţaţi cum să gândească şi cum să ia lucrurile şi cum să analizeze informaţia care o primesc. Iar părinţii, educarea lor trebuie să fie asupra impactului reţelelor de socializare. Noi vedem mulţi părinţi care dau telefonul copilului şi-l lasă cu telefonul, cu TikTok, cu tot, ca ei să stea liniştiţi în casă şi copilul rulează şi se uită. Aici trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest lucru, ca impact asupra copilului şi acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu măsurile care se iau pentru limitarea accesului la reţelele care pot să aibă un impact negativ”, a mai spus Arafat.

Ce a propus Arafat

Sâmbătă dimineață, Raed Arafat a scris pe pagina sa de Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, iar România ar trebui „să facă un pas curajos” făcut și de alte state.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, scrie șeful DSU sâmbătă dimineață, într-o postate pe Facebook.

În acest sens, Arafat a dat exemplu măsurile luate de alte state.

„State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, spune Arafat.

Arafat a mai susținut că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre „protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”.