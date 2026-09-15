Cum explică un sociolog scenele de la protestul din Piața Victoriei: „Rezultatul unui lanț de cauze care conduce obligatoriu la violență”

Sociologul Gelu Duminică a indicat „nemulțumirea economică” și „neîncrederea în stat” drept două dintre cauzele care au dus la violențele de la protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei.

Câteva mii de fermieri s-au adunat marți în fața Guvernului, într-o acțiune de protest marcată de mai multe scene violente. Jandarmeria București nu a exclus posibilitatea de a exista „persoane infiltrate și instigatori care încearcă să provoace dezordine”.

În urma acțiunilor violente, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care opt jandarmi.

„Ce se întâmplă acum în Piața Victoriei e rezultatul unui lanț de cauze care conduce obligatoriu la violență: nemulțumirea economică se combină cu neîncrederea în stat și se amplifică prin rețele sociale. Totul asezonat cu politicieni care nu vor să-și înțeleagă menirea”, a declarat Gelu Duminică, marți, într-o postare pe Facebook.

Sociologul consideră că evenimentele de astăzi pot fi încadrate într-un „tipar”.

„E (doar) un tipar care apare ori de câte ori instituțiile se fac ca nu văd tensiunile și rupturile sociale din timp. Și apropo, incă din pandemie avem multe, multe de tot”, a conchis Gelu Duminică.