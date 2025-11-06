Cum funcționează Fiscul în alte state: scanează internetul în funcție de numele tău, vede site-urile de vânzări pe care intri și compară banii cheltuiți cu venitul

Când algoritmii ne spun ce și când să cumpărăm, Foto: Andrew Brookes / ImageSource / Profimedia

Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali.

El a făcut declarațiile cu ocazia Zilei Profesiilor Liberale din România.

“Dacă ar fi să dau exemplul unei administrații fiscale extraordinar de eficientă, ar fi cea din Finlanda. Până cel târziu în 2030, ei vor avea un ecosistem complet automatizat. Vor ști în timp real ce se întâmplă cu fiecare tranzacție. Nu vor mai avea nevoie de raportări separate”, a declarat Adrian Luca.

Potrivit acestuia, algoritmii celorlalte administrații fiscale din UE au ajuns să facă niște lucruri pe care acum 2 ani le consideram imposibile.

Spre exemplu, scanează internetul în funcție de numele contribuabilului, intră pe profilul de Instagram, LinkedIn, pe site-urile de vânzări pe care acesta le-a vizitat și compară ceea ce-a cheltuit cu veniturile declarate.

“Scanează rețelele de socializare ca să vadă dacă mă cunosc cu o anumită persoană și dacă avem relații de afaceri, dacă am făcut tranzacții sau am transferat bani între noi în așa fel încât să determine cercul de interese, ba chiar prezice comportamente”, a completat prim-vicepreședintele CCF.

El a continuat: „AI este deja printre noi, dar știți care e partea cea mai amuzantă? De 6 luni de zile clienții ne verifică pe noi folosind AI. Mai mult decât atât, ne spun că poate am uitat un unghi de abordare sau că este posibil să nu fi luat ceva în considerare”.

Dacă până acum venea un client către consultant și voia să-i fie completată o declarație, acum există zeci de instrumente care îl ajută să facă asta în 30 de secunde.

“Clientul va veni la noi în momentul în care algoritmii administrației spun că există un risc fiscal de 78% să urmeze o inspecție fiscală. Atunci va veni panicat și va avea nevoie de cineva să-l liniștească. În acel moment va trebui să-i explicăm de ce are un risc fiscal așa de mare și AI nu poate face acest lucru. AI nu poate aprecia”, a mai afirmat Adrian Luca.

Aici va fi rolul consultantului, respectiv de a înțelege diferența dintre datele brute și contextul real al afacerii.

Acest lucru se întâmplă în toate profesiile. În cazul avocaților, există softuri AI care scanează mii de pagini de jurisprudență, dar cine pledează în fața judecătorului? Cine înțelege drama din spatele paragrafelor?

La notari, blockchain înregistrează proprietăți, dar cine-i împacă pe moștenitori?

Având în vedere rolul AI în viața profesioniștilor, Camera Consultanților Fiscali organizează Summitul de Fiscalitate și Tehnologie pe 11 – 12 noiembrie 2025, eveniment la care accesul este gratuit. Pe aceeași scenă vor fi toți jucătorii: de la Comisia Europeană, ministrul Finanțelor și președintele ANAF, la mediul de business.