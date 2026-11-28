Polițiștii i-au avertizat pe cetățeni că atunci când primesc, de exemplu, un mesaj că livrarea nu a putut fi făcută sau că trebuie să plătească o taxă suplimentară ar putea fi vorba, de fapt, despre o tentativă de fraudă.

„Atenție la fraudele cu livrări și colete false”, a scris Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila, sâmbătă, într-un comunicat în care oferă mai multe recomandări pentru populație.

Până pe 27 noiembrie 2027, Poliția desfășoară la nivel național Programul „Sărbători de iarnă în siguranță”, care are ca scop prevenirea victimizării populației și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă, a explicat IPJ Brăila.

Potrivit IPJ Brăila, infractorii ar putea acționa astfel:

ar putea trimite SMS-uri, e-mailuri sau mesaje pe WhatsApp cu linkuri false, prin care solicită plata unor taxe de livrare sau actualizarea datelor;

ar putea contacta telefonic victimele, pretinzând că sunt angajați ai firmelor de curierat, pentru a obține date personale, bancare sau coduri de autentificare;

ar putea livra colete nesolicitate, pentru care solicită plata ramburs;

ar putea folosi numere AWB reale pentru a crea un fals sentiment de siguranță.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii au oferit populației următoarele sfaturi pentru a se proteja de fraude:

Verificați livrările doar prin aplicația sau site-ul oficial al firmei de curierat, accesat manual. Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute!

Nu introduceți datele cardului bancar, codul CVV, parole sau coduri de autentificare pe pagini accesate din mesaje nesolicitate!

Nu achitați taxe de livrare sau redirecționare solicitate prin linkuri suspecte!

Refuzați coletele pe care nu le-ați comandat și nu plătiți ramburs pentru expedieri a căror proveniență nu o puteți verifica!

Nu comunicați nimănui codurile primite prin SMS, indiferent de motivul invocat de persoana care vă contactează!

Verificați cu atenție expeditorul și detaliile comenzii! Un număr AWB valid nu garantează că livrarea este legitimă.

Ce trebuie să facă victimele unei fraude

Polițiștii îi îndeamnă pe cei care au fost vizați de o fraudă să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului sau a operațiunilor suspecte.

Oamenii legii mai recomandă, în astfel de situații, schimbarea parolelor de la conturile afectate, păstrarea mesajelor și a altor dovezi și sesizarea Poliției.

„Nu vă grăbiți să accesați linkuri și să efectuați plăți! Verificați înainte de a acționa! Prudența vă protejează banii și datele personale. Bucurați-vă de sărbători în siguranță, inclusiv atunci când faceți cumpărături online!”, a conchis IPJ Brăila.

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