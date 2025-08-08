Cum funcționează Pilonul 2 de pensii în Bulgaria, de la care autoritățile din România spun că s-au inspirat pentru modificările anunțate de guvern

Pensionari discuta cu reprezentantii presei si oficialii Caselor de Pensii de care apartin privind recalcularea pensiei, in Bucuresti, 23 august 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să-ți poți retrage toți banii”, a spus vineri Ileana Horvath, directoare în ASF, cu responsabilități pe pensiile private, care a oferit drept model de inspirație pentru noua lege cazul Bulgariei. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii în țara vecină?

Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului.

Într-o conferință de presă susținută vineri la finalul ședinței de guvern, Ileana Horvath, directoare în ASF, cu responsabilități pe pensiile private, a oferit drept model de inspirație pentru noua lege cazul Bulgariei.

Cum funcționează în Bulgaria pilonul 2 de pensii

Sistemul de pensii din Bulgaria are trei piloni:

Primul pilon este obligatoriu, cu beneficii definite, în sistem pay-as-you-go, ca în România. Este administrat de Institutul Național de Asigurări Sociale (NSSI). Acesta oferă pensii de limită de vârstă și de urmaș, precum și pensii de invaliditate cauzate de boală, accident sau boală profesională. Este finanțat printr-o contribuție totală (angajator + angajat) de 14,8% din venitul brut pentru persoanele născute după 1959 și de 19,8% pentru cele născute în 1959 sau înainte.

Al doilea pilon este un sistem cu contribuții definite, administrat de administratori privați autorizați, obligatoriu pentru persoanele născute după 1959, cu o contribuție de 5%.

Al treilea pilon este un sistem voluntar cu contribuții definite, administrat tot de entități private autorizate.

În anii 2010, au fost adoptate măsuri pentru a asigura sustenabilitatea financiară: a sistemului de pensii. La începutul decadei a fost impusă o înghețare a pensiilor, ceea ce a redus temporar raportul pensii/PIB.

În 2015 a fost adoptată o reformă care a redus cheltuielile cu pensiile cu 1,5% din PIB între 2014 și 2019. Reforma a crescut gradual vârsta de pensionare (la 65 de ani în 2029 pentru bărbați și în 2037 pentru femei) și stagiul minim de cotizare (până la 40 de ani pentru bărbați și 37 pentru femei în 2027).

Sustenabilitatea financiară s-a îmbunătățit, dar cu costul unei adecvări mai scăzute. Rata de înlocuire deja mică a scăzut și mai mult, procentul pensionarilor cu pensia minimă crescând. Pensiile minime au scăzut ca proporție din salariul minim și au rămas sub pragul sărăciei, determinând mulți vârstnici să rămână activi pe piața muncii.

În pandemie, peste jumătate din sprijinul fiscal pentru gospodării a mers către pensionari, prin creșteri și plăți suplimentare. Aceste măsuri, inițial temporare, au fost permanentizate în 2022, ducând la scăderea sărăciei în rândul vârstnicilor, dar și la creșterea bruscă a cheltuielilor cu pensiile. Nu au fost introduse creșteri corespunzătoare de venituri – rata de contribuție și plafoanele au rămas neschimbate.

Pe termen lung, îmbătrânirea populației va pune presiuni suplimentare, arată un raport al FMI: Populația totală continuă să scadă, dar ponderea celor peste 65 de ani crește. Raportul de dependență a vârstnicilor va crește semnificativ, fiind principalul motor al creșterii cheltuielilor cu pensiile în următoarele decenii.

În mod obișnuit nu poți să-ți retragi toți banii din Pilonul 2 de pensii din Bulgaria la pensionare, decât dacă suma acumulată este foarte mică. Regulile recente, valabile pentru Universal Pension Funds (fondurile de pensii obligatorii private – Pilonul 2), stipulează că:

Dacă acumulezi o sumă mică : doar cei care au în cont o sumă totală sub echivalentul a trei pensii minime lunare pot încasa toți banii odată, ca plată unică (lump sum).

: doar cei care au în cont o sumă totală sub echivalentul a trei pensii minime lunare pot încasa toți banii odată, ca plată unică (lump sum). Dacă ai mai mulți bani adunați, opțiunile sunt: pensie viageră/lunară : se plătește lunar, pe viață sau într-o perioadă negociată; plăți periodice/eșalonate (programmed withdrawals), dacă sumele nu sunt suficiente pentru o pensie pe viață, dar depășesc pragul pentru retragere unică.

adunați, opțiunile sunt:

Tipul de plată la pensionare (sumă unică, plăți eșalonate sau pensie viageră) nu este ales complet liber de participant, ci depinde de suma strânsă în fondul Pilon 2.