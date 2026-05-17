Cum i-a strecurat Guvernul puțină inflație guvernatorului BNR, prin creșterea chiriilor

Guvernul a actualizat la începutul lunii aprilie tariful chiriilor de stat pentru prima dată din 2007, iar efectul s-a simțit imediat în toată piața: indicele chiriilor a sărit la 133,5%. Este cel mai mare salt din coșul inflației, după energie.

Proprietarul unui apartament (două camere, 65 de metri pătrați în Militari) în care locuiește fiica unei bune cunoștințe i-a mărit acesteia chiria, în aprilie, de la 500 de euro la 600 de euro. O sută de euro în plus pe lună, fără niciun motiv aparent. În afară de faptul că „așa e piața”.

19 ani de înghețare, apoi un dezgheț brusc

Dar piața nu s-a mișcat singură. În spatele acestui salt de 20% se află o hotărâre de guvern – HG 193/2026 – care a actualizat pentru prima dată în 19 ani tariful de bază lunar al chiriei pentru locuințele aparținând domeniului public și privat al statului.

Ultima dată când statul român a revizuit acest tarif, tot prin hotărâre de guvern, a fost în 2007. De atunci, inflația a erodat an după an valoarea reală a chiriilor de stat, iar piața liberă a evoluat în ritmul ei, fără nicio ancoră oficială.

Dintr-o lovitură, în aprilie 2026, tariful de bază pentru suprafața locuibilă a fost stabilit la 2,02 lei/mp, față de nivelul din 2007. Garajele și dotările speciale – piscine, saune, crame – ajung la 3,05 lei/mp. Efectul a fost apoi în lanț, pentru toată piața imobiliară.

Efectul: cel mai mare salt din coșul inflației, după energie

Institutul Național de Statistică a consemnat imediat impactul. Indicele pentru grupa „chirie” a înregistrat în aprilie 133,50% față de aceeași lună a anului trecut. Adică, chiriile s-au scumpit cu peste 33% într-un singur an.

Chiriile au urcat astfel pe locul al doilea în topul scumpirilor din aprilie 2026, imediat după energie, și au contribuit decisiv la împingerea inflației anuale la 10,71% – mult peste ținta Băncii Naționale a României (2,5%)

INS precizează într-un mesaj transmis HotNews că în grupa „chirie” sunt incluse:

chiriile pentru locuințele aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, stabilite prin hotărâri ale guvernului;

chiriile de piață, pentru locuințele închiriate de populație.

„Indicele pentru grupa „chirie” înregistrează în luna aprilie o valoare de 133,50%, în principal ca efect al modificării tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, prin adoptarea HG 193/07.04.2026”, explică Statistica.

Cine plătește

Chiriașul din Militari nu știe nimic despre HG 193/2026. Știe doar că acum trebuie să scoată 100 de euro în plus pe lună – bani pe care fie îi ia tăind din alte cheltuieli , fie îi împrumută.

Scumpirea chiriilor vine într-un moment în care vânzările cu amănuntul erau deja în scădere cu 6,8% față de anul trecut, semn că românii cheltuiau mai puțin cu mult înainte ca nota de plată să crească din nou.