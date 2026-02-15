Cum încearcă China să profite de disensiunile dintre SUA și UE. Mesajul Beijingului pentru europeni

La câteva minute după ce șeful diplomației americane Marco Rubio a proclamat că Statele Unite și Europa „aparțin împreună”, într-un discurs conciliant la Conferința de Securitate de la Munchen, omologul său chinez a urcat pe podium pentru a prezenta poziția țării sale. „China și UE sunt partenere, nu rivale”, a spus ministrul chinez de Externe, Wang Yi, notează CNN.

„Câtă vreme înțelegem clar acest lucru, vom fi capabili să facem alegerile corect în fața provocărilor, să împiedicăm avansul comunității internaționale către divizare și să promovăm progresul continuu al civilizației”, a adăugat diplomatul chinez.

Mesajele lui Rubio și Wang survin în contextul unei revizuiri a politicii externe a SUA care a zguduit relațiile vechi ale Americii cu aliații săi occidentali, care acum declară deschis că epoca regulilor și securității globale susținute de SUA s-a încheiat. Acum s-a intrat în cursa pentru remodelarea a ceea ce va veni, notează site-ul televiziunii americane.

Rubio a folosit întrunirea de securitate de la Munchen ca să asigure liderii europeni că administrația președintelui Donald Trump este loială alianței lor, chiar dacă crede că aceștia trebuie să facă mai mult să o susțină și că actualul sistem internațional ar trebui „reconstruit”.

Europa, invitată să respingă „practicile unilaterale”

Iar Wang, un diplomat veteran care a întruchipat politica externă a liderului Xi Jinping pentru mai bine de un deceniu, era gata cu o ripostă atent calibrată.

Problemele din actualul sistem internațional nu se află în primul rând la Națiunile Unite, a spus el, ci la „anumite țări care amplifică diferențele, au o abordare bazată în primul rând pe interesele naționale, care se angajează în confruntarea dintre blocuri și reînvie gândirea Războiului Rece”. China și Europa, a adăugat Wang, într-o aparentă admonestare a politicii americane, ar trebui să respingă împreună „practicile unilaterale”, să asigure libertatea comerțului și să se opune confruntării dintre blocuri.

Însă Wang a prezentat abordarea Chinei într-un moment în care Beijingul încearcă totodată să mențină stabile legăturile cu SUA, înaintea unei așteptate vizite a lui Trump în China, în această primăvară.

Mizele sunt mari pentru această întâlnire dintre Xi și Trump, care ar putea consolida relativa stabilitate dintre cele mai mari economii ale lumii care a apărut după întrevederea avută de cei doi toamna trecută, în Coreea de Sud. Când a fost întrebat despre vizită, Wang a declarat la Munchen că este „încrezător” în ce privește perspectivele relațiilor sino-americane, însă a avertizat în privința unei eventuale deteriorări a lor.

Sunt „două perspective diferite” în ce privește relația bilaterală: una în care SUA pot „înțelege în mod rezonabil China” și să coopereze, alta în care SUA încearcă decuplarea, se opune Chinei în mod instinctiv și încalcă „liniile roșii” ale Chinei, inclusiv în ce privește Taiwanul. Ultima cale ar putea „împinge China și Statele Unite către conflict”, a adăugat Wang Yi.

Pregătire pentru întâlnirea Trump-Xi

Și Rubio s-a referit la relația SUA-China la conferința de sâmbătă, spunând că ar fi „o greșeală gepolitică” ca cele două mari puteri ale planetei să nu comunice pentru a gestiona domeniile în care interesele lor nu se aliniază.

Rubio și Wang s-au întâlnit în marja Conferinței de la Munchen pentru discuții care par să pregătească scena pentru viitoarea vizită a lui Trump. Wang a spus că discuțiile de vineri au fost „pozitive și constructive” și că diplomații „vor implemente împreună importantul consens la care au ajuns liderii lor”.

Întrebare crucială este în ce măsură Europa este interesată să asculte poziția Chinei. Beijingul încearcă de multă vreme să promoveze viziunea unei lumi care nu mai este dominată de alianțele conduse de către Statele Unite și care este mai prietenoasă față de interesele chineze. Europa este considerată ca un pol de putere care nu ar trebui să se alăture cu ușurință Statelor Unite.

China este „o forță statornică pentru pace” și „una de nădejde pntru stabilitate”, a fost mesajul Wang, în contextul inițiativei lui Xi de a remodela guvernanța globală.

Temerile europene față de China

Însă mesajul Beijingului a avut un public dificil, întrucât liderii europeni sunt îngrijorați de deficitul comercial în creștere față de China și de controlul pe care această țară îl are asupra lanțurilor strategice de aprovizionare. În plus, în ultimii ani, legăturile s-au răcit în ultimii ani din cauza susținerii chineze pentru Rusia și războiul ei împotriva Ucrainei, iar liderii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de agresivitatea militară a Chinei în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriul propriu.

Ministrul taiwanez de Externe, Lin Chia-lung, a contestat, duminică, poziționarea Chinei ca o putere pașnică, spunând că recentele „provocări militare” sfidează principiile ONU. China susținuse că manevrele militare sunt destinate apărării suveranității naționale, iar Wang a acuzat că unele țări „încearcă să îndepărteze Taiwan de China” și a catalogat Japonia ca fiind o amenințare regională.

În pofida acestor temeri, Beijingul vede o oportunitate în contextul în care liderii occidentali își recalibrează politica externă confruntați cu relațiile în schimbare cu SUA. Câțiva dintre liderii unor țări aliate ale SUA au vizitat deja Beijingul în ultimele luni, încercând să aprofundeze cooperare și dialogul cu China.

Înaintea evenimentului de la Munchen, organizatorii au proclamat că ordinea internațională de după 1945, condusă de Statele Unite „ este în curs de distrugere”, cu SUA acționând ca principala forță distructivă.

Poate că europenii au scos „un suspin de ușurare” după discursul lui Rubio, așa cum spunea președintele Conferinței, însă amenințările lui Trump privind preluarea controlului Groenlandei încă au ecou în urechile lor. Iar Beijingul speră că Europa măcar va asculta mai atentă mesajul său.