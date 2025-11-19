VIDEO Cum încearcă Japonia să rezolve o problemă care i-a îngrozit pe atâția români

Guvernul prefecturii Gifu din Japonia centrală a început să utilizeze aeronave fără pilot într-o inițiativă de a îndepărta urșii din unele zone în contextul în care numărul întâlnirilor cu animalele și a atacurilor comise de acestea provoacă îngrijorări tot mai mari în țara insulară, relatează Asia News Network.

Dronele sunt echipate cu difuzoare, prin care se redă sunetul câinilor de vânătoare, sau artificii, pentru a alunga urșii adânc în munți.

Vineri, două drone au zburat de șase ori deasupra unei suprafețe de aproximativ un kilometru pătrat, în principal deasupra unui teren cu livezi unde fuseseră găsite excremente de urs și fructe pe jumătate mâncate.

„Deoarece urșii au cauzat pagube considerabile, am fi recunoscători dacă nu ar mai veni în zonă”, a declarat Masahiko Amaki, proprietar al unei livezi de piersici și mere din zonă.

Guvernul prefecturii plănuiește să trimită drone și în alte zone și să evalueze eficiența inițiativei pe baza dovezilor privind activitatea urșilor și a altor factori.

În alte zone ale Japoniei autoritățile au început să folosească tehnologie acustică pentru a alunga urșii. Dispozitivele emit sunete înalte, concepute pentru a provoca disconfort urșilor și a-i opri din mers, astfel încât să se îndepărteze de zonele populate.

De ce cred că experții că urșii ies tot mai des în calea oamenilor

La începutul lunii noiembrie, Japonia a trimis trupe în nordul muntos al țării pentru a ajuta la capturarea urșilor, după ce autoritățile locale au anunțat că comunitățile locale asediate se luptă să facă față unui val fără precedent de atacuri. Autoritățile japoneze au vehiculat această posibilitate de luna trecută.

Se estimează că în Japonia există 44.000 de urși negri asiatici, întâlniți în multe zone, dar în special în nord, și 12.000 de urși bruni Ussuri, mai mari, întâlniți pe insula Hokkaido.

Se presupune că schimbarea comportamentului populației mari și în creștere de urși din Japonia stă la baza creșterii numărului de incidente, în special în Hokkaido și în alte regiuni din nord.

Potrivit experților, urșii înfometați au fost observați în orașe și sate, locuri în care odinioară ezitau să se aventureze, pe fondul scăderii recoltei de ghinde și fagi.

Există, de asemenea, dovezi că iernile mai calde cauzate de criza climatică obligă animalele să hiberneze mai târziu decât de obicei, ceea ce crește probabilitatea unei întâlniri. De asemenea, depopularea rurală a creat zone de terenuri agricole acoperite de vegetație care estompează pădurile, ce separă munții de sate.