Japonezii din Fukushima încearcă să oprească urșii cu un „zid” sonic

Tehnologia acustică este implementată pentru a descuraja atacurile urșilor, în urma unei creșteri accentuate a incidentelor, scrie presa niponă.

Dispozitivele emit sunete înalte, concepute pentru a provoca disconfort urșilor și a-i opri din mers, astfel încât să se îndepărteze de zonele populate.

Autoritățile au instalat șase unități râului Arakawa, în apropierea Parcului Sportiv Azuma, unde un bărbat a fost rănit într-o întâlnire cu un urs în luna august. De asemenea, au mai fost observați urși aproape de cartierele rezidențiale din zonă, cel mai recent în iunie și iulie.

Imaginile filmate în noaptea în care au fost instalate dispozitivele acustice, au surprins doi urși dând târcoale, după care aceștia s-au retras în grabă – un semn că echipamentul funcționează.

Shota Mochizuki, profesor asociat la Universitatea Fukushima și specialist în gestionarea faunei sălbatice, a explicat că dispozitivele sunt concepute pentru a irita auzul ursului.

INSTINCTUL LE SPUNE URȘILOR SĂ FUGĂ

„Acest nou sistem emite aleatoriu sunete la care urșii nu se pot adapta”, a spus Mochizuki. „Combinația de frecvențe nu este confortabilă pentru timpanele lor, declanșând instinctul de a fugi.”

Dispozitivele emit un ciripit ușor de la distanță, dar când urșii se apropie, sunt întâmpinați de un amestec strident de tonuri dure, sunete menite să -i deranjeze.

Dezvoltate de ES Symphony, o companie cu sediul în prefectura Kanagawa, aproape de Tokyo, dispozitivele utilizează frecvențe suprapuse într-un interval de 20 până la 20.000 de herți, intervalul auzului unui urs.

Patru difuzoare sunt poziționate pentru a asigura că sunetul ajunge la urechile ursului. Unitățile au o înălțime de aproximativ 1 metru, corespunzând înălțimii capului animalului atunci când acesta se află în patru labe. Acestea au senzori de mișcare care declanșează sunetele și sunt alimentate de panouri solare și baterii reîncărcabile.

Tehnologia a fost testată în orașul vecin Nishi-Aizu, unde primele rezultate au confirmat rarefierea vizitelor pe care urșii le făceau.

Fukushima este prima municipalitate care a alocat oficial fonduri publice pentru instalare.

Oficialii au declarat că au fost 140 de cazuri în care au fost observați urși între aprilie și august, dublu față de media pentru acea perioadă.

Ca răspuns, orașul a alocat 3 milioane de yeni (20.000 de dolari) ca măsură de urgență.

Dispozitivele vor rămâne la locul lor până când urșii vor intra în hibernare în preajma Anului Nou. Acestea vor fi reinstalate când animalele își vor reveni din somnul de iarnă, în primăvară.

Inițiativa orașului Fukushima ar putea deveni un model pentru alte orașe care caută soluții neletale și durabile pentru a proteja atât fauna sălbatică, cât și comunitățile umane.