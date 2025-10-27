Intervenția armatei, luată în considerare pentru urșii care au atacat mortal un număr record de persoane, în Japonia. Ce arată un studiu recent

Numărul persoanelor care au fost ucise de urși de la începutul luni aprilie și până acum, în Japonia, a ajuns la nouă, cea mai mară cifră înregistrată vreodată într-un singur an, notează The Guardian.

Dacă până de curând, doar iubitorii de drumeții și culegătorii erau preocupați de o posibilă întâlnire cu acest animal salbatic, acum și oamenii care trăiesc în zone urbane sunt îndemnați să învețe cum să reacționeze și să se protejeze dacă sunt atacați de urși, care au început să își părăsească habitatele în căutare de hrană.

Săptămâna trecută, în prefectura Akita, urșii au atacat un alergător și un angajat al unui magazin, în timp ce un alt animal sălbatic a terorizat patru persoane înainte de a se ascunde într-o casă din apropiere. Niciuna dintre victime nu a fost rănită grav.

Însă pentru a evita o posibilă tragedie, atât autoritățile, cât și presa au transmis recomandări populației în cazul unei întâlniri periculoase.

Consensul este că orice persoană care se află față în față cu un urs trebuie să evite contactul vizual și mișcările bruște și să se retragă încet, fără a întoarce spatele animalului sălbatic.

Nu trebuie să încerce să fugă sau să se urce într-un copac, acțiuni pe care urșii le execută cu o viteză și o agilitate mult mai mari decât oamenii.

Dacă atacul pare inevitabil, experții sfătuiesc oamenii să se întindă pe pământ cu fața în jos și să-și protejeze capul și gâtul.

Ce arată un studiu recent

Într-un studiu publicat recent, experții de la Universitatea Akita au afirmat că aceste măsuri tind să reducă gravitatea leziunilor, după ce au chestionat 70 de persoane care au fost rănite în urma unor atacuri în prefectura Akita, o zonă cu populație mare de urși.

Toți cei șapte respondenți care s-au întins cu fața în jos și și-au folosit mâinile pentru a-și proteja capul și gâtul au scăpat de răni grave, potrivit studiului.

Alte măsuri preventive includ purtarea unui clopoțel sau a unui fluier în timpul plimbărilor și deplasarea în grup, deoarece urșii se apropie rar de mai multe persoane.

Spray de autoapărare împotriva urșilor este considerat cea mai eficientă măsură de precauție, dar nu este ușor de găsit în Japonia. Lista lucrurilor interzise include drumețiile la apus și la răsărit, când urșii sunt cei mai activi, și aruncarea alimentelor sau a altor deșeuri.

Se estimează că în Japonia există 44.000 de urși negri asiatici, întâlniți în multe zone, dar în special în nord, și 12.000 de urși bruni Ussuri, mai mari, întâlniți pe insula Hokkaido.

Populația de urși, în creștere

Se presupune că schimbarea comportamentului populației mari și în creștere de urși din Japonia stă la baza creșterii numărului de incidente, în special în Hokkaido și în alte regiuni din nord.

Potrivit experților, urșii înfometați au fost observați în orașe și sate, locuri în care odinioară ezitau să se aventureze, pe fondul scăderii recoltei de ghinde și fagi.

Există, de asemenea, dovezi că iernile mai calde cauzate de criza climatică obligă animalele să hiberneze mai târziu decât de obicei, ceea ce crește probabilitatea unei întâlniri. De asemenea, depopularea rurală a creat zone de terenuri agricole acoperite de vegetație care estompează pădurile, ce separă munții de sate.

Akita și alte administrații locale se luptă să facă față creșterii numărului de atacuri, în contextul lipsei vânătorilor autorizați. Guvernatorul prefecturii, Kenta Suzuki, a declarat pe rețelele de socializare că ia în considerare să ceară ajutorul armatei, potrivit agenției de știri Kyodo.

Ministrul japonez al Mediului, Hirotaka Ishihara, a calificat săptămâna trecută creșterea numărului de atacuri drept „o problemă gravă”, declarând reporterilor că guvernul se angajează să formeze mai mulți vânători și să „gestioneze populația de urși”.

Locuitorii din zonele în care s-a înregistrat o creștere a numărului de atacuri ale urșilor iau măsuri pe cont propriu. Un magazin de bricolaj din prefectura Gunma, la nord de Tokyo, are o secțiune dedicată clopotelor și fluierelor, în timp ce se străduiește să facă față cererii de spray-uri împotriva urșilor, care pot fi închiriate pentru o perioadă de până la cinci zile, potrivit postului public de televiziune NHK.