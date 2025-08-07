Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale

Membrii Biroului Regional de Recrutare din Harkov verifică documentele unui civil. Harkov, Ucraina, 8 august 2024. FOTO: Narciso Contreras / AFP / Profimedia

Toți angajații centrelor de recrutare din Ucraina vor avea obligația de a purta camere video și de a înregistra imaginile în timp ce verifică documentele și înmânează înștiințările de înrolare în armată începând cu 1 septembrie, a anunțat joi Ministerul ucrainean al Apărării.

„Această măsură va contribui la asigurarea transparenței și legalității în activitatea echipelor birourilor de recrutare, precum și la protejarea drepturilor ambelor părți”, a afirmat ministrul Apărării, Denis Șmîhal.

În contextul eforturilor de mobilizare din Ucraina, desfășurate în prezent, centrele de recrutare sunt adesea acuzate, uneori justificat, că recurg la măsuri de recrutare forțată – fără respectarea drepturilor civile fundamentale – și de maltratarea recruților, notează The Kyiv Independent.

Ministerul condus de Șmîhal, fostul premier, a transmis că vor fi luate măsuri disciplinare în cazurile în care cerința de a purta o cameră video și de a înregistra imaginile este încălcată.

În prezent, aproximativ 85% din personalul centrelor de recrutare este echipat cu camere video, iar eforturile pentru achiziționarea de dispozitive suplimentare sunt în derulare.

Relatările privind mobilizarea forțată în Ucraina sunt adesea utilizate de propaganda rusă pentru a contribui la escaladarea tensiunilor sociale în Ucraina și pentru a afecta și mai mult eforturile de recrutare ale autorităților ucrainene, mai scrie publicația de la Kiev.

În lunile iunie și iulie, forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra centrelor de recrutare din orașele Krivoi Rog, Poltava, Kremenciuk, Harkov și Zaporojie, bombardamentele avariind infrastructura și provocând victime în rândul civililor și militarilor.

Aceste atacuri recente sunt considerate o escaladare a tacticii menite să perturbe eforturile de mobilizare ale Ucrainei și să alimenteze tulburările sociale.

Săptămâna trecută, pe 1 august, protestatarii s-au adunat în orașul Vinnița pentru a cere eliberarea bărbaților reținuți de centrele de recrutare militară, pătrunzând într-un stadion unde erau ținuți aceștia.

Poliția a transmis, în ziua următoare, că a deschis o anchetă cu privire la protestele respective. Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 33 de ani au fost acuzați de ocuparea unui clădiri a statului.