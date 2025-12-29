Cum își explică un lider PNL amânările de la CCR: PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan pentru a guverna cu „extremiștii de la AUR”

După ce colegul său de partid, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre „presiuni” asupra premierului Ilie Bolojan și a PNL, vicepreședintele și deputatul PNL Alexandru Muraru numește clar „sursa” presupuselor presiuni: PSD. Muraru susține că prin amânarea repetată a unui verdict privind pensiile magistraților PSD încearcă, prin CCR, să forțeze plecarea din fruntea Guvernului a premierului Ilie Bolojan.

Alexandru Muraru critică, într-o postare pe Facebook, boicotul ședințelor CCR de ieri și astăzi al celor patru judecători ajunși la CCR la propunerea PSD.

„Aș întreba românii de bună credință, care muncesc onest și ies la pensie la 65 de ani, dacă ei își permit să se prezinte la job, să refuze să muncească, și să nu pățească nimic. Să vină când vor ei și exact atunci când este de luat o decizie, să plece pe ușă fără consecință. Pentru că fix asta au făcut azi judecătorii constituționali ai PSD”, susține Muraru.

„Astfel de situații sunt incompatibile cu rolul constituțional al CCR”

El cataloghează situația ca fiind o „sfidare” care „încununează sentimentul de frustrare și revoltă în societatea românească față de privilegii nesimțite”: „Oamenii nu mai au răbdare și nici toleranță pentru o castă a căror pensii speciale sunt de 10 ori mai mari decât media celorlalte pensii din sistemul public”.

„Astfel de situații sunt incompatibile cu rolul constituțional al CCR, care este acela de garant al Constituției și de reper de funcționare corectă a statului de drept. Curtea nu poate fi asociată unor strategii de evitare a responsabilității”, a scris Muraru.

Vicepreședinte PNL, mesaj către PSD: „Alegătorii nu vor ierta niciodată o asemenea parșivenie și nici ceea ce face PSD acum”

Vicepreședintele PNL susține că deși a salutat decizia CCR din 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale, pentru că era un moment în care „Moscova era la un pas de a instala un păpușar în fruntea statului”, acum nu poate fi de acord cu „orice alt exces”.

„PSD crede că prin astfel de tertipuri forțează plecarea premierului și preluarea guvernării alături de extremiștii de la AUR. Pentru că la asta visează pesediștii în fiecare noapte”, conform lui Muraru.

În acest moment, majoritatea parlamentară este formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale. PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale nu au numărul suficient de voturi pentru a forma majoritatea fără PSD. În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus în repetate rânduri că PSD nu va intra la guvernare alături de AUR, condus de George Simion. Conform protocolului de guvernare semnat de cele 5 formațiuni politice, în 2027 Guvernul va fi schimbat, pentru a fi numit un premier de la PSD – cel mai probabil în persoana lui Sorin Grindeanu,

„Am o veste proastă pentru ei (n. red.: PSD). Alegătorii nu vor ierta niciodată o asemenea parșivenie și nici ceea ce face PSD acum, blocând orice reformă și orice măsură care aduce un strop normalitate și dreptate în viața românilor”, a mai scris Alexandru Muraru.