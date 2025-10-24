Cât de posibilă e o alianță PSD-AUR, sugerată de Bolojan? Ce spune Sorin Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan le-a sugerat celor din PSD să facă alianță cu AUR dacă sunt nemulțumiți de actualul Guvern. Drept răspuns, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, că partidul nu a discutat o astfel de variantă.

Sorin Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, vineri, în Olt, dacă PSD, cu el la conducere, va face alianță de guvernare cu AUR.

„Noi am hotărât să intrăm în alianţă cu PNL, USR, UDMR şi minorităţi, nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Naţional, ci am făcut un vot extins în partid, aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliţie. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie de care vorbiţi dumneavoastră PSD-AUR. Nici nu am discutat aşa ceva”, a declarat Grindeanu, citat de News.ro.

Președintele interimar al PSD a spus că pentru a face o altă alianță partidul ar trebui să iasă din actuala coaliție, lucru pe care nu și-l dorește.

„Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce. PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliţie, înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoarea prin politicile publice propuse acestei coaliţii şi acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În luna august, Sorin Grindeanu declara că atât timp cât se află el la conducerea partidului PSD nu va face alianță cu AUR: „Nu în mandatul meu”.

George Simion nu exclude însă o alianță cu PSD

George Simion, liderul AUR, a fost întrebat la începutul acestei săptămâni, la Parlament, dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare. El a susținut că nu vrea ca partidul pe care îl conduce să facă un guvern cu „aceste forțe care au anulat alegerile din România”, dar ca măsură reparatorie pentru anularea scrutinului din 2024 ar putea susține orice guvern, chiar și unul format de PSD, însă cu o condiție.

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (n.red.: AUR) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, a spus luni liderul AUR.

Ilie Bolojan l-a sfătuit pe Grindeanu să facă alianță cu AUR dacă nu-i plac măsurile actualului Guvern

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Antena 3, că declarațiile de genul celor făcute în această săptămână de liderul PSD, Sorin Grindeanu, nasc două tipuri de „probleme”, una ce ține de „consecințe economice” și o alta legată de „încrederea oamenilor”.

„În condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca guvernul să plece. Nu e o problemă, dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție”, a declarat Ilie Bolojan joi seară.

Reacția lui Ilie Bolojan a venit după ce Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa premierului luni, după ce CCR a respins proiectul de lege adoptat de Guvern legat de reforma pensiilor magistraților. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.