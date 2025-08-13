Cum își pot recupera prosumatorii banii de la furnizorii de energie mult mai repede decât termenul legal de doi ani

Există o soluție legală prin care prosumatorii își pot recupera în 42 de zile sumele de bani datorate de furnizori în contul energiei livrate în rețea, chiar dacă legea le dă posibilitatea furnizorilor să achite aceste facturi în 24 de luni, spune Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie. Este vorba despre schimbarea furnizorului cât mai des. În acest caz, fostul furnizor are obligația ca în termen de maximum 42 de zile de la portare să emită factura de decont final, adică inclusiv să plătească toate facturile către prosumator.

„O frază dintr-o petiție semnată de aproape 1.000 de români a reușit să provoace furie la cel mai înalt nivel din Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE):

„În caz contrar, îmi voi schimba des furnizorii de energie, obligându-i să facă regularizarea la 42 de zile, conform legii.”

Această formulare aparent simplă are potențialul de a produce un cutremur în piața de energie din România”, se arată într-un comunicat al Asociației Prosumatorilor.

Consumatorii de energie au dreptul să-și schimbe oricând, gratuit, furnizorul de energie

Organizația se referă articolul 19 din Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, adoptat de ANRE, care prevede:

„În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligația de a transmite clientului factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică”.

Potrivit legislației din sectorul energetic, consumatorii au dreptul să-și schimbe oricând, gratuit, furnizorul de energie, iar acesta este obligat să permită portarea clientului în termen de 21 de zile.

Aceeași legislație prevede însă că furnizorii pot plăti prosumatorilor pentru electricitatea livrată în rețea în maximum 24 de luni de facturare, situație care a făcut ca, din 2023 până acum, prosumatorii să aibă de recuperat sume estimate la peste 300 de milioane de euro de la companiile de energie.

Citește și Prosumatorii spun că au de recuperat 300 de milioane de euro de la furnizorii de energie și cer plata lunară / ANRE explică de ce nu e posibil

„Din 2023 până astăzi, prosumatorii din România au fost forțați să ofere furnizorilor o linie de credit fără dobândă pe care o estimam la peste 300 milioane de euro. Nicăieri în Europa nu există un astfel de mecanism care să permită plata cu întârziere de 24 de luni.

În plus, furnizorii au primit peste 7 miliarde de euro din bani publici în perioada schemei de plafonare a energiei – sume care, de multe ori, au fost un bonus direct pentru aceștia”, spunea APCE într-un comunicat emis marți.

Asociația a cerut ANRE modificarea legislației și introducerea plății lunare pentru energia livrată în rețea de către prosumatori.

ANRE acuză Asociația Prosumatorilor de manipulare

În replică, ANRE precizează că termenul de 24 de luni este prevăzut în Legea 123/2012, iar autoritatea poate emite doar reglementări secundare și nu poate modifica legislația primară.

„Oamenii nu trebuie transformați în instrumente, niciodată. Iar șefii APCE știu foarte bine ce poate și ce nu poate face ANRE”, se precizează într-un comunicat al instituției.

„În cariera mea în administrația publică am mai fost supus unor astfel de presiuni publice. Pe vremea aceea eram prefectul județului Constanța și, printr-un număr mare de petiții, mi se cerea să “fentez” legea. Nu am făcut acel lucru atunci, nu o să-l fac nici acum. Rețeta este aproximativ aceeași: se creează o așteptare publică pe un subiect fierbinte, iar mai apoi se direcționează către cel identificat ca fiind responsabil. Și atunci, ca și acum, au fost trimise sute și sute de petiții”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.