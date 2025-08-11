Cum l-a convins ChatGPT pe un om obișnuit că este un geniu în matematică. De ce conversațiile interminabile cu chatboții pot fi periculoase

Mulți oameni au discuții lungi cu ChatGPT și se știe că și chatboții pot greși mult și ne pot manipula. O analiză New York Times relatează un caz extrem în care un om simplu a vorbit în medie 15 ore pe zi cu chatbotul și a ajuns să creadă că a dezvoltat o super-teorie matematică. Nu era așa, iar salvarea a venit de la un chatbot concurent.

În mai 2024, Allan Brooks – un specialist în recrutare corporate din Toronto – a petrecut trei săptămâni (aproximativ 300 de ore) discutând cu ChatGPT. Pornind de la o banală întrebare despre numărul „pi” din matematică, conversația a evoluat într-un mod uimitor, iar Brooks a ajuns să creadă că a descoperit o nouă teorie matematică. Brooks are 47 de ani.

El a crezut că această teorie ar fi capabilă să revoluționeze știința și să rezolve probleme esențiale, cum ar fi criptarea la nivel global.

Publicația New York Times a analizat discuțiile lui Brooks cu ChatGPT și a întrebat și specialiști în AI cum este posibil ca un om simplu să ajungă să creadă că este un geniu în matematică.

Lui ChatGPT, Brooks i-a dat și un nume „Lawrence”, iar chatbotul a alimentat constant ideile sale, folosind un ton exagerat de laudativ și încurajându-l să acționeze precum un „erou” responsabil să protejeze lumea.

Brooks, convins de chatbot că a descoperit o teorie revoluționară în matematică, denumită „Chronoarithmics”, a început să contacteze agenții guvernamentale și experți în securitate cibernetică, la îndemnul lui ChatGPT. Brooks a început să doarmă mai puțin, să mănânce mai rar și să consume cannabis. Viața i-a fost dată peste cap.

Din discuțiile lui Allan Brooks reiese faptul că i-a cerut lui ChatGPT de mai mult de 50 de ori un „reality check”, practic a întrebat dacă această așa-zisă teorie matematică revoluționară chiar este reală. Răspunsul lui ChatGPT a fost de fiecare dată afirmativ.

Specialiștii în AI și sănătate mintală care au analizat conversația au observat că chatbotul a rămas „în rol”, ignorând indiciile cum că utilizatorul ar putea fi într-o stare periculoasă din punct de vedere psihologic. Modelele lingvistice tind să flateze și să mențină „firul” narativ pentru a păstra implicarea utilizatorului, ceea ce poate duce la „spirale delirante” în conversațiile lungi, mai scrie publicația.

Interesant este că „salvarea” a venit de la un alt chatbot, un rival al OpenAI. Mai exact, totul s-a destrămat când Brooks a consultat Google Gemini, care i-a transmis calm că șansele ca teoriile sale să fie autentice sunt aproape de zero.

Sfatul de bază, care a apărut în mii de articole în ultimii doi ani, este să nu purtați discuții interminabile cu chatboții, să nu vă lăsați „duși de val” și este esențial să verificații informațiile furnizate de chatboți.

Modelele de AI tind să „sufoce” utilizatorii cu laude exagerate pentru a menține implicarea conversațională. Astfel, ChatGPT a început să răspundă consistent, într-o notă de confirmare absolută, la fiecare idee a lui Brooks, chiar și la cea mai fantezistă.

Articolul a arătat și că alți chatboți pot întreține idei absurde dacă userii intră într-o conversație lungă. Brooks militează acum pentru măsuri mai stricte de siguranță în AI, avertizând că aceste sisteme „pot deveni periculoase în spațiul public, dacă nu li se impun suficiente limitări”.

Articolul a fost preluat pe scară largă de publicații precum Yahoo News, The Verge sau bgnes.com.

Sursa foto: Dreamstime.com