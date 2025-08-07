Plase, drone și restricții ca-n pandemie. Cum luptă China cu virusul chikungunya, care afectează mii de oameni 

Drone „înarmate” cu insecticid sunt trimise în apropiere de lacurile din orașul chinez Foshan, unde sunt țânțari care transmit virusul chikungunya Foto: Profimedia

Numărul de cazuri de infecții cu chikungunya, virus răspândit de țânțari, a ajuns în ultimele trei săptămâni la aproximativ 7.000, scrie CNN. Este o scădere, spun autoritățile, care au luat mai multe măsuri pentru a opri răspândirea virusului, care provoacă dureri musculare, vărsături și febră.

Cel mai grav afectat este orașul Foshan, aflat în provincia Guangdong, la aproximativ 170 de kilometri de Hong Kong. Aici, pacienții cu chikungunya sunt vizați de restricții care amintesc de cele din pandemie: sunt obligați să rămână în spital, în paturi acoperite cu plase anti-țânțari, și sunt externați doar după ce testele devin negative sau după o internare de cel puțin șapte zile.

În plus, sunt și campanii de dezinfectare, dar și alte restricții. Cei care nu aruncă apa din recipientele exterioare, ceea ce poate atrage țânțari, riscă amenzi amenzi în valoare de 1,200€.

Măsurile luate de autorități

Virusul este transmis de țânțarii infectați și poate cauza febră, dureri de cap, dureri musculare și vărsături. Virusul nu se transmite, însă, de la om la om.

Potrivit autorităților, cazurile s-au răspândit și după ce au fost ploi torențiale și temperaturi ridicate. Acum, sunt folosite drone pentru a ajunge în zonele unde sunt țânțari, în special lângă lacuri.

Tot în apropiere de lacurile și râurile din Foshan, au fost aduși și aproxiativ 5.000 de pești dintr-o specie care mănâncă ouăle și larvele țânțarilor.

În plus, autoritățile au apelat și la o altă specie de țânțari. Conform Bloomberg, „țânțarii elefant” au 2 centimetri lungime și sunt prădatorii speciei „Aedes”, care poartă virusul.

Acești țânțari au fost eliberați de o echipă de cercetători de la Universitatea Sun-Yat-sen din Guangdong. Nu ciupesc oamenii, dar vânează specia „Aedes”.

„Un eveniment unic”

Un profesorul la universitatea din Oxford spune că acum China se confruntă cu cea mai mare epidemie de chikungunya.

„Ceea ce face ca acest eveniment să fie unic este faptul că virusul chikungunya nu a mai existat în China continentală până acum. Acest lucru sugerează că majoritatea populației nu are imunitate împotriva virusului, de aceea se răspândește mai ușor”, a decalrat Cesar Lopez-Camacho, profesor la Universitatea din Oxford.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii plănuiesc să emită o avertizare de călătorie pentru China, din cauza creșterii numărului de cazuri, a declarat un purtător de cuvând pentru Bloomberg.