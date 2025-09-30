 Cum mi-am transformat biroul de acasă în hub tech cu un telefon și o tabletă

Am testat cum Sasmsung Galaxy S25 FE și Samsung Galaxy Tab S11 mă ajută la productivitate cu cea mai nouă tehnologie AI. Foto: Mihai Popescu / Smile Media

Am testat cum Sasmsung Galaxy S25 FE și Samsung Galaxy Tab S11 mă ajută la productivitate cu cea mai nouă tehnologie AI.

Cred că toți am ajuns în punctul ăla în care avem minimum trei ecrane în jurul nostru când lucrăm de acasă, pe canapea, și asta nu e neapărat ceva rău. Până la urmă doar cu ajutorul tehnologiei de genul ăsta putem reproduce productivitatea unui birou full, fără să ieșim din casă

Am simțit asta și-n această săptămână, când am văzut cum telefonul și tableta nu mai sunt doar două device-uri separate, ci lucrează împreună, iar productivitatea urcă instant la alt nivel. Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 arată ce înseamnă să ai un ecosistem care se mișcă fluid: scrii ceva pe tabletă cu S Pen, iar câteva secunde mai târziu găsești aceeași notiță pe telefon, gata de trimis. Primești un document pe mail? Îl vezi pe telefon, îl editezi pe tabletă și îl proiectezi direct pe TV cu DeX.

Nu mai stai să trimiți fișiere pe mail ca să le muți dintr-o parte în alta sau să jonglezi cu stick-uri și cabluri. Totul se sincronizează în background, iar tu ai în față doar conținutul, ideile și taskurile. Practic, combinația asta îți transformă biroul într-un „workflow” mobil, în care treci de la ecranul mic la cel mare fără să pierzi nimic pe drum.

Noua serie Galaxy S25 FE nu e doar o variantă mai accesibilă a flagship-urilor, ci un device care aduce în buzunar funcțiile premium de AI, de la editarea foto-video la autonomie gândită pentru o zi întreagă de lucru. Este fix combinația care face diferența când vrei să rămâi conectat, dar fără să-ți explodeze bugetul.

În același timp, lansarea Galaxy Tab S11 completează puzzle-ul ecosistemului Galaxy. Tableta ultra-subțire cu S Pen și modul DeX devine companionul de birou de care nu știai că ai nevoie până nu-l pui pe masă.

Împreună, Galaxy S25 FE și Tab S11 arată cum productivitatea poate să fie cool și simplă, fără cabluri, stick-uri sau improvizații. Nu mai e vorba doar despre muncă în sine, ci despre cum reușești să faci multitasking real.

Notițe care „sar” de pe tabletă pe telefon



Unul dintre cele mai bune exemple de ecosistem real e atunci când pui la treabă Tab S11 și Galaxy S25 FE împreună. Deschizi Samsung Notes pe tabletă, scrii cu S Pen un „to do list” rapid, și până să lași stylusul jos, aceeași notiță e deja pe telefon. Zero cabluri, zero efort, doar sync instant.

Este genul de funcționalitate care pare banală, dar o simți la fiecare task zilnic. Ai ședință și notezi pe tabletă ideile? Se salvează automat pe telefon, unde le poți trimite imediat pe mail. Îți faci lista de cumpărături pe drum? O scrii pe telefon și apare pe tabletă, gata să fie completată cu S Pen. Device-urile nu se mai concurează între ele, ci se completează.

AI-ul care transformă pozele banale în conținut wow

Samsung a înțeles că nu toți avem răbdare să stăm cu orele în aplicații de editare. Cu Galaxy AI, S25 FE îți rezolvă treaba instant: faci o poză cu un obiect uitat pe birou, apeși pe Generative Edit și fundalul e curat ca într-un studio foto, cum am făcut mai sus unde am scos ușa urâtă din casă. Sau filmezi ceva random, apeși Instant Slow-mo și obții clipuri cu vibe de cinematografie, fără softuri complicate.

Pentru cei care trăiesc pe Instagram sau TikTok, funcțiile astea nu sunt doar un „bonus”. Sunt diferența dintre un story pe care îl dai mai departe și unul pe care îl ștergi. Practic, telefonul devine editorul tău personal – și unul care nu-ți cere abonament lunar.

Selfie-uri clare și clipuri care rezistă la lumină slabă

Camera frontală de 12 MP și motorul ProVisual cu AI scot selfie-uri clare chiar și când lumina e proastă. Nu trebuie să aprinzi zece becuri în casă sau să stai lângă fereastră ca să ai un cadru decent. Îți faci poza seara, la o terasă și algoritmul de AI ajustează totul ca să arăți fresh. Mai sus ai o poză cu mine acasă, pe zi, unde n-am mai deloc lumină naturală și una de la o terasă noaptea. În ambele aproape nu te prinzi, de la cât de luminată și clară mi se vede fața. Ambele sunt făcute cu S25 FE.

La fel se întâmplă și pe video: clipurile au detalii clare, culori echilibrate și nu mai pierzi jumătate din frame-uri dacă filmezi indoor. Practic, scapi de eterna scuză „e prea întuneric pentru story”.

O zi lungă, o baterie care nu cedează

Galaxy S25 FE vine cu o baterie de 4.900 mAh, suficientă pentru o zi plină de multitasking: browsing, apeluri video, social media, documente. Încărcarea rapidă te salvează atunci când uiți să bagi telefonul în priză peste noapte. În 30 de minute ești deja la un procent care te ține până la prânz.

Pe lângă asta, Samsung a lucrat la gestionarea termică. Telefonul nu se mai încălzește agresiv nici când rulezi mai multe aplicații în paralel, ceea ce înseamnă că îl poți folosi intensiv fără senzația că ții o baterie externă încinsă în palmă.

DeX pe TV sau desktop: birou portabil în living

Tab S11 și Galaxy S25 FE merg și mai departe cu Samsung DeX. Conectezi wireless la un TV compatibil și ai în câteva secunde desktop full pe ecran mare. Vii cu o prezentare pe telefon, mai editezi la ea pe tabletă și o proiectezi pe TV ca să o prezinți echipei.

În loc să cari după tine laptopul la fiecare meeting sau călătorie, poți transforma telefonul și tableta într-un „mini PC” complet. Ecosistemul Galaxy devine practic extensia ta digitală, indiferent unde lucrezi.

Samsung a reușit cu Galaxy S25 FE și Tab S11 să facă ceva ce nu părea realist acum câțiva ani: să aducă experiențele premium de AI și multitasking la un nivel accesibil. Nu mai e nevoie să alegi între un flagship scump și un telefon simplu, cu FE ai combinația de performanță, autonomie și creativitate AI într-un design premium, iar cu Tab S11 îți completezi biroul mobil.

Pe scurt, dacă vrei un „setup de productivitate” fără să-ți vinzi jumătate din salariu pe gadgeturi, combinația asta e printre cele mai smart investiții pe care le poți face toamna asta.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung