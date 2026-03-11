Cum ne ajută liposucția modernă atunci când sportul și dieta nu mai funcționează?

Liposucția rămâne una dintre cele mai solicitate proceduri estetice, dar și una dintre cele mai greșit înțelese. Departe de ideea de slăbit rapid, intervenția este astăzi o procedură de remodelare a conturului corporal, adresată inclusiv persoanelor active, care au slăbit sau fac sport constant, dar se confruntă cu limite biologice ale propriului corp, susține Dr. Monica Tărăcilă, chirurg plastician, specialist în remodelare corporală avansată.



„Majoritatea pacienților care ajung astăzi la consultație nu caută să slăbească. Au făcut deja asta”, explică Dr. Monica Tărăcilă. Sunt persoane cu un stil de viață echilibrat, care se lovesc însă de faptul că anumite zone nu mai răspund la dietă și mișcare.

În special în cazul femeilor, potrivit Dr. Monica Tărăcilă, distribuția grăsimii este puternic influențată hormonal. Sarcina, alăptarea, variațiile endocrine sau slăbirile rapide pot face ca anumite depozite să rămână persistente, chiar și atunci când corpul, per ansamblu, arată sportiv. Coapsele sau abdomenul inferior sunt exemple frecvente. În aceste situații, liposucția nu înlocuiește disciplina, ci intervine acolo unde aceasta nu mai produce modificări vizibile. După cum explică Dr. Monica Tărăcilă, un alt profil tot mai prezent în ultimii ani este cel al pacienților care au slăbit mult înainte de a lua în calcul o intervenție chirurgicală. Fie că vorbim despre chirurgie bariatrică, terapii moderne pentru controlul greutății, precum Ozempic sau Mounjaro, fie despre slăbiri obținute prin sport intens, problema principală se mută adesea de la grăsime la piele.

Ce înseamnă liposucție în 2026

Chiar și la pacienți tineri și activi, pielea nu are întotdeauna capacitatea de a se retrage complet după o scădere ponderală importantă. „După slăbiri rapide sau masive, excesul de piele devine problema principală. Remodelarea corporală modernă se adresează exact acestor cazuri, în care greutatea s-a redus, dar conturul și aspectul pielii au rămas afectate”, explică Dr. Tărăcilă. Abordarea actuală este foarte diferită de liposucția clasică practicată în urmă cu un deceniu.

Nu mai vorbim despre o singură tehnică aplicată uniform, ci despre o strategie personalizată, construită în funcție de zonele tratate, calitatea pielii și obiectivul estetic. Ultrasunetele VASER permit emulsificarea selectivă a celulelor adipoase și o îndepărtare mai controlată a grăsimii. MicroAire este utilizat pentru aspirația uniformă și pentru finisarea tranzițiilor dintre zone, mai ales acolo unde precizia este esențială. Renuvion completează această abordare prin contractarea țesuturilor subdermice, fiind util în situațiile în care elasticitatea pielii este redusă.

Dr. Monica Tărăcilă susține că, la nivel internațional, remodelarea corporală avansată presupune accesul la toate aceste platforme tehnologice. În România, NOA Kiseleff este singura clinică care integrează VASER, MicroAire și Renuvion în aceeași abordare de liposucție, ceea ce permite adaptarea intervenției la fiecare pacient și evitarea soluțiilor standardizate.

Renuvion® este tratamentul revoluționar pentru cei care caută soluții pentru a trata excesul de piele într-un mod minim invaziv, fără cicatrici, sau o definire mai bună după intervențiile de liposucție și remodelare corporală.

Nu doar cântarul măsoară eficiența

Una dintre întrebările frecvente vizează cantitatea de grăsime care poate fi extrasă într-o procedură extinsă. În intervențiile de tip full body, în care sunt tratate mai multe zone în aceeași ședință, volumul poate fi semnificativ.



În cazuri atent selecționate, vorbim frecvent de patru până la șase kilograme de grăsime extrase, uneori chiar mai mult, dar întotdeauna în limite de siguranță. Cifra în sine nu este un obiectiv. Ce contează cu adevărat este aspectul armonios al corpului, care se poate obține cu aceasta procedură.

Pacienții sunt tentați să asocieze cantitatea de grasime extrasă cu o scădere imediată în greutate. În realitate, cântarul nu este relevant în primele zile după intervenție, din cauza edemului și retenției de lichide. Totuși, în primele două-trei săptămâni, unii pacienți observă o scădere ponderală suplimentară, care poate ajunge uneori la o data și jumătate sau chiar de două ori cantitatea de grăsime extrasă. Acest fenomen nu este garantat și nu apare la toți pacienții.



„Nu este un efect al liposucției în sine și nu trebuie promis. Când apare, este rezultatul unui cumul de factori: reducerea inflamației, adaptarea metabolică, modificări temporare ale apetitului și, uneori, o reglare a semnalelor hormonale transmise de țesutul adipos către centrele de sațietate de la nivelul creierului”, explică Dr. Tărăcilă.

Un alt subiect sensibil este durerea asociată procedurii. Deși liposucția nu este lipsită de disconfort, percepția este adesea exagerată.

„În majoritatea cazurilor, pacienții descriu mai degrabă un disconfort intens, asemănător unei febre musculare accentuate. Dacă ar fi să o cuantificăm, vorbim frecvent de un nivel de 3–4 pe o scară de la 1 la 10. Prin comparație, intervenții precum implantul mamar sunt percepute de multe paciente la un nivel mult mai ridicat, în jur de 8–9”, precizează Dr. Tărăcilă.

Gradul scazut al durerii în liposuctia modernă versus cea clasică se datorează folosirii în cadrul interventiei a dispozitivelor bazate pe energie, în special VASER care nu afectează structurile vasculare, nervoase, fibroase, (așa cum se întamplă în liposucția mecanică clasică) fiind în felul acesta mult mai puțin traumatizantă și urmată de un grad mai scăzut al durerii.

Există pacienți care după a doua zi nu mai au nevoie de analgezice, dar și cazuri rare în care disconfortul este mai accentuat, susține Dr. Monica Tărăcilă.

Recuperarea nu mai presupune repaus prelungit la pat. Mobilizarea este încurajată precoce, iar plimbările ușoare fac parte din procesul de vindecare. Rezultatul final nu este imediat, ci se conturează progresiv, de regulă în câteva luni, pe măsură ce edemul scade și țesuturile revin la structura normală. „Cea mai mare greșeală este să privești liposucția ca pe o procedură standard. Nu este despre cifrele de pe cântar și nu corectează lipsa de disciplină. Este o procedură eficientă atunci când este indicată corect și când așteptările sunt realiste”, conchide Dr. Tărăcilă.

În 2026, liposucția modernă nu mai este despre promisiuni sau transformări radicale, ci despre înțelegerea limitelor biologice ale corpului și folosirea tehnologiei pentru a obține proporții mai echilibrate, în condiții de siguranță.

Dr. Monica Tărăcilă este chirurg plastician, cu expertiză în remodelare corporală avansată pentru femei și bărbați. Practica sa se concentrează pe tehnici moderne de body contouring, adaptate particularităților anatomice și biologice ale fiecărui pacient, cu accent pe rezultate naturale, echilibru estetic și recuperare corect ghidată. Este cofondator al clinicii NOA Kiseleff, centru de referință în România pentru remodelare corporală avansată.

Articol susținut de NOA Kiseleff