Cum poate adopția unui animal să schimbe două vieți

În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte dintr-un efort mai mare de a ajuta animalele fără stăpân să fie adoptate de familii iubitoare, Mars colaborează cu Adăpostul Speranța pentru a pune în lumina reflectoarelor câinii care își caută stăpâni – și, în egală măsură, pentru a-i ajuta pe viitorii stăpâni să-și găsească companionul perfect. Scopul este de a crește gradul de conștientizare, de a inspira compasiune și de a arăta că adopția nu doar schimbă viața unui câine, ci îmbogățește profund viața persoanei care îl primește în familie.

Pentru cei care aleg să-și deschidă inimile pentru un animal de companie și să îl primească în familiile lor, beneficiile sunt enorme. Relația cu un animal de companie are un impact măsurabil și pozitiv asupra sănătății mintale. Un sondaj internațional recent arată că 83% dintre deținătorii de animale de companie afirmă că acestea le-au crescut starea de bine, iar 73% spun că animalele îi ajută să gestioneze gândurile negative sau să nu se mai îngrijoreze.1 S-a demonstrat că timpul petrecut alături de animale crește nivelurile de oxitocină, dopamină și serotonină – cunoscute ca „hormonii fericirii”, pentru rolul lor în menținerea stării de bine.2 În plus, beneficiile sunt reciproce: studiile arată că, în termen de trei luni de la adopție, câinii devin mai încrezători, iar pisicile mai calme și atașate.3

Știința ne arată clar: animalele ne fac viața mai bună. Așadar, haideți să asociem aceste date cu fețe reale – și să vă prezentăm câțiva dintre câinii minunați din Adăpostul Speranța care sunt gata să dăruiască iubire, loialitate și apropiere celor care sunt dispuși să le ofere o șansă.

Tatiana și Artur sunt adevărați luptători – doi pui de câteva luni care au trecut prin multe în scurta lor viață de până acum. Ei au fost găsiți pe marginea șoselei, dormind înghesuiți unul într-altul, și salvați de cei de la Adăpostul Speranța. Acum caută o familie iubitoare, care să le ofere un cămin cald și sigur, departe de roțile mașinilor.

Rock este un American Bully de nici 2 ani, care a ajuns la adăpost după ce a fost abandonat de stăpâna lui la un dresor agresiv. De acolo, Rock a fost confiscat de poliție și adus la Speranța, unde se află într-un program de reabilitare. Cu toate acestea, Rock are un suflet minunat și caută un stăpân răbdător, cu mult chef de joacă și antrenamente zilnice, pregătit să petreacă o perioadă de tranziție cu el, la adăpost. În schimb, Rock are de oferit un devotament nemărginit.



Dolly este o cățelușă de 4 ani, care pare un Gordon Collie în miniatură. Are o personalitate puternică, este jucăușă și foarte curioasă. A fost salvată dintr-un adăpost public, în care trăia în condiții îngrozitoare și unde urma să fie eutanasiată. De când a ajuns la Speranța, aceasta a înflorit, iar acum caută o familie drăgăstoasă, caldă, care să o ajute să descopere lumea.

Tinu este un bătrânel – are 14 ani și e de foarte mult timp la Speranța. Totuși, el nu și-a pierdut niciodată speranța că va putea găsi o familie călduroasă, dornică să îi ofere un cămin pentru prima dată. O familie care să-l vadă și să-l dorească așa cum e el – un bătrânel simpatic, liniștit și pregătit de cea mai frumoasă aventură a vieții lui.

Fiecare dintre acești câini are o poveste și fiecare așteaptă persoana potrivită care să-l ajute să scrie următorul capitol. Prin alegerea adopției, nu oferi doar un cămin unui animal, ci câștigi un companion loial care îți va schimba viața. Dacă unul dintre acești patrupezi dulci ți-a atins inima, te invităm să iei legătura direct cu Adăpostul Speranța pentru mai multe informații: https://adapostulsperanta.ro/adoptia-fizica/

Despre Mars, Incorporated

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie de peste 50 de miliarde de dolari, portofoliul divers și în continuă expansiune al Mars include produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume, precum și alimtente și gustări de calitate ce încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, SNICKERS® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale – inclusiv BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ si ANICURA™ – oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars—Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate inspiră cei 150.000 de Asociați ai noștri să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com.

