Cum poate arăta Guvernul cu Nicușor Dan la Cotroceni. Ce urmează

Președintele ales în 18 mai va avea o sarcină importantă odată ce își începe mandatul, aceea de a forma un guvern, în contextul în care PSD a votat să iasă de la guvernare. Duminică noapte, după ce a aflat rezultatele alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a anunțat că de astăzi va începe negocierile informale cu partidele pro-europene, adică PSD, PNL, UDMR și USR.

Despre viitorul guvern, Nicușor Dan spunea că e nevoie de reforme și curaj: „Discuția importantă este despre guvernare după 18 mai. România are nevoie de un guvern care să aibă curaj să facă reforme. Discuția despre cum va arăta Guvernul va avea loc imediat după 18 mai”.

Acum, când Nicușor Dan a câștigat alegerile, cu un avans de 7,2% în fața lui George Simion, există mai multe scenarii: cel al unui guvern minoritar, unul format din PSD, PNL, UDMR și minorități sau unul format în jurul unei coaliții extinse din care să facă parte toate partidele pro-europene.

Pentru a începe oficial mandatul, Nicușor Dan trebuie să depună jurământul în fața celor două camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună. Acest lucru ar putea avea loc luni, 26 mai, însă o decizie clară în acest sens va fi luată în cursul zilei de astăzi, au declarat pentru HotNews surse politice. Este nevoie de discuții atât cu președintele interimar, Ilie Bolojan, cât și cu Nicușor Dan, pentru a stabili data exactă.

Odată ce Nicușor Dan începe oficial mandatul, pot începe și discuțiile formale pentru formarea unui guvern.

Matematica parlamentară

O primă ipoteză este aceea în care PSD decide să fie în continuare la guvernare. În acest scenariu, s-ar putea forma cu PNL, USR, șiUDMR o majoritate solidă formată din 301 parlamentari. Ca un guvern să fie validat, are nevoie de minimum 233 de voturi.

Mai există și opțiunea unui guvern minoritar, despre care și Nicușor Dan spunea că „este una dintre variante”. În acest scenariu, PNL, USR, UDMR, alături de minoritățile naționale, ar intra la guvernare având susținerea social-democraților în Parlament.

În cazul în care PSD nu va susține această formulă de guvernare, 122 de voturi ar fi pierdute, iar PNL USR și UDMR nu ar putea forma o majoritate, având doar 162 de parlamentari sau 179 dacă se alătură și minoritățile naționale. Așadar, orice guvern are nevoie și de susținerea social-democraților din Parlament, în cazul în care nu vor intra la guvernare.

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a declarat de mai multe ori că și-ar dori ca Ilie Bolojan să fie premier. Duminică noapte, chestionat dacă rămâne la varianta Bolojan premier, noul președinte ales a răspuns: „Mi-aș dori, da, dar nu pot să promit acum”.

După încheierea interimatului de la Cotroceni, Ilie Bolojan se va întoarce la PNL. În cazul în care Bolojan va accepta să formeze un guvern, PSD, partidul care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare, va pierde funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan vrea să lucreze cu actualul parlament

În contextul în care contracandidatul lui, George Simion, invoca alegerile anticipate, Nicușor Dan spunea că viitorul președinte trebuie să lucreze cu Parlamentul ales la scrutinul din 1 decembrie 2024.

„România nu își permite alegeri anticipate, oamenii s-au săturat de alegeri, mediul privat s-a săturat de instabilitate, partenerii noștri străini, inclusiv economici, s-au săturat de instabilitate. Trebuie să avem un președinte care să lucreze cu Parlamentul ales pentru a avea un Guvern stabil trei ani și jumătate până la următorul rând de alegeri”, a declarat Nicușor Dan.

Intră sau nu PSD la guvernare?

În această săptămână, sunt așteptate mai multe ședințe la PSD pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare, dar și echipa care va participa la negocierile de formare a unei coaliții. Același lucru se va întâmpla și la PNL.

Luni dimineață, senatorul PNL Vasile Blaga a declarat că, în opinia sa, PSD ar trebui să intre la guvernare alături de celelalte partide pro-europene. El susține că „dacă PSD-ul ar rămâne în opoziţie şi ar sprijini un guvern minoritar, ar da senzaţia de şantaj”, potrivit News.ro.

Cât despre varianta ca Ilie Bolojan să fie premier și să formeze o coaliție cu partidele pro-europene, Blaga spune că „PNL-ul şi-ar dori, asta e un lucru clar, dar mai sunt multe lucruri de discutat aici”.

„Mi-aş dori să fie o coaliţie la care să participe toate cele patru partide pro-europene, chiar dacă acest lucru ar face ca să rămână în opoziţie doar AUR şi sateliţii lui. Dar e mai bine aşa, pentru că dacă PSD-ul ar rămâne în opoziţie şi ar sprijini un guvern minoritar, ar da senzaţia de şantaj”, a afirmat Vasile Blaga la Digi 24.

Tot luni, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a spus că PSD va „creiona” o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales.

„Vom creiona o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales în sensul acesta. Evident, cred că vom avea rapid un guvern pro-european. Formatul acestui guvern rămâne de văzut. Cred că PSD va avea o abordare constructivă. De altfel, dacă vă amintiţi, atunci când s-a discutat la nivelul PSD despre sustinerea domnului Nicuşor Dan, sau, de fapt, despre poziţionarea în aceste alegeri, eu am fost unul dintre cei doi lideri care am fost sceptici la această poziţionare şi am spus că nu e vorba despre candidat, este vorba despre a fi fidel valorilor pro-europeane. Şi, în consecinţă, astăzi, cred că PSD trebuie să gândească soluţia cea mai bună pentru români în aşa fel încât oamenii să aibă încredere în noi, aşa că trebuie să avem un dialog, să vedem care sunt soluţiile pe masă, care sunt variantele posibile şi, la finalul zilei, să punem pe primul loc interesul românilor, nicidecum vreun interes politic”, a spus Negrescu, luni, într-o intervenție la Digi24.