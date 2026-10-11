Cum poți cumpăra produse de la IKEA la prețuri cu mult mai mici

Retailerul suedez de mobilă IKEA a introdus prețuri cu până la 25% mai mici la unele produse comercializate în magazinele fizice comparativ cu cele vândute de magazinul online, scrie publicația Economica.

Retailerul de mobilă suedez vrea să-și motiveze clienții să vină în magazinele fizice. În oferta care va dura cel puțin până la 31 decembrie 2026 sunt 50 de produse cu 25% mai ieftine în magazinul fizic decât în online, scrie publicația.

Site-ul oferă și câteva exemple: biblioteca Billy costă 159,9 lei în magazinul fizic și 199 de lei în online, un birou Micke costă 209 lei în offline și 249 de lei online. Dar lista e mult mai mare.

În același timp, membrii IKEA Family au 20% reducere la o selecție de articole final de gamă. Sunt peste 100 articole în campanie, inclusiv variantele multiple de culoare.

IKEA vrea să deschidă 10 noi magazine în România

Retailerul de mobilă vrea să deschidă 10 noi puncte de întâlnire cu clienții în următorii trei ani, ceea ce înseamnă atât magazine de 400 de mp, cât și unele de format mare, scrie site-ul Economica.

„Intrăm într-un nou ciclu de dezvoltare al Ikea România, cu un buget de 130 de milioane de euro pentru perioada 2027-2029. Vom deschide noi magazine în toată țara și le vom moderniza pe cele existente. Avem în plan zece magazine noi, în orașe mari, precum Iași sau Cluj-Napoca, dar și în orașe mai mici, precum Craiova, Pitești sau Galați. Avem în vedere și formate mai mici și luăm în calcul deschiderea unor noi magazine în parteneriat cu alți retaileri”, a declarat zilele trecute Vincent Devloo, area sales manager la Ikea pentru sud-estul Europei.