Cum poți reduce timpul petrecut de copii în fața ecranelor fără reguli stricte sau pedepse? #ForGoodConnections deschide un dialog despre echilibru în mediul online

Probabil te numeri și tu printre părinții care au ajuns la capătul răbdării, căutând o soluție pentru copilul lor prins în universul online, deconectat adesea de realitate. Într-o lume care pulsează sub lumina ecranelor, te întrebi cum l-ai putea ajuta să regăsească conexiunea – cu tine, cu prietenii, cu viața din jur. Campania #ForGoodConnections, inițiată de Orange Romania, vine cu un răspuns la această realitate, propunând soluții pentru obiceiuri digitale mai sănătoase. Obiectivul campaniei? Să le ofere copiilor și părinților instrumentele necesare pentru a naviga online în siguranță, într-un mod mai informat și conștient.

Tot mai mulți copii își petrec timpul în mediul online, iar acest fenomen aduce cu sine o serie de provocări noi atât pentru părinți, cât și pentru profesori, care adesea nu conștientizează pe deplin care sunt riscurile reale. Două dintre cele mai îngrijorătoare fenomene sunt cyberbullying-ul (hărțuirea online) și dependența de ecrane (screen time addiction). Aceste probleme nu sunt doar efecte secundare neplăcute, ci adevărate piedici în calea dezvoltării armonioase a copiilor și adolescenților, care ajung adesea să se simtă copleșiți, singuri și deconectați de lumea reală.

În acest context, Orange Romania aduce pe plan local inițiativa internațională #ForGoodConnections, dezvoltată la nivelul Grupului Orange, ca parte a angajamentului său global pentru un viitor digital responsabil. Prin eforturile echipei din România, această campanie capătă o relevanță locală profundă, punând accent pe nevoile reale ale copiilor, părinților și profesorilor în fața provocărilor online. Scopul este de a-i ajuta pe cei mici, dar și pe adulții din jurul lor, să navigheze cu încredere și responsabilitate în mediul digital și să găsească un echilibru sănătos între tehnologie și viața de zi cu zi.

În cadrul For Good Connections Day – un eveniment organizat de Orange Romania, în parteneriat cu Fundația Orange – a participat și David Popovici, dublu campion mondial și european la înot, care susține această inițiativă. Popovici a vorbit despre importanța unei relații echilibrate cu tehnologia și despre presiunile la care sunt adesea supuși adolescenții în mediul online.

Julien Ducarroz, CEO Orange Romania, subliniază că direcția campaniei a fost construită în jurul a două teme-cheie – cyberbullying-ul și timpul petrecut în fața ecranelor – și reflectă în mod firesc valorile companiei și angajamentul acesteia pentru un viitor digital responsabil.

„Lansarea campaniei For Good Connections pornește de la convingerea noastră că tehnologia trebuie să aducă valoare în viața oamenilor. Într-o lume în care suntem conectați permanent, conexiunile care contează cu adevărat – cele care inspiră, educă, protejează sau creează oportunități – sunt cele pe care vrem să le promovăm. Campania reflectă în mod firesc viziunea noastră despre un viitor digital responsabil”, a declarat Ducarroz.

Pornind de la mesajul „Împreună pentru un internet mai sigur”, proiectul își propune să ajute copiii și părinții să găsească echilibrul între online și viața reală.

Un quiz pentru întreaga familie

Pe platforma dedicată campaniei, Orange a lansat un quiz interactiv, pentru evaluarea comportamentului în mediul online, oferind, în același timp, informații esențiale de educație digitală. Gândit ca un instrument educațional, acesta este disponibil în două variante – pentru copii și părinți.

Quiz-ul pentru copii este gândit ca o conversație relaxată, pe limba lor. Întrebările fac referire la exemple concrete din viața lor online – de pe TikTok, Instagram sau grupurile de prieteni – și îi ajută să înțeleagă mai bine ce este cyberbullying-ul, cum îl pot recunoaște și cum să reacționeze. În plus, sunt ghidați să-și analizeze timpul petrecut în fața ecranelor și impactul acestuia asupra stării lor de bine.

Quiz-ul pentru părinți vine ca un sprijin complementar: le oferă o imagine realistă despre cât de pregătiți sunt să își protejeze copiii în lumea digitală. Îi ajută să acționeze în cazul în care cei mici se confruntă cu episoade de cyberbulling și să identifice semnele dezechilibrului emoțional cauzat de prea mult timp petrecut online și să își adapteze comportamentul pentru a deveni modele de utilizare responsabilă a tehnologiei.

Te invităm să intri pe platforma #ForGoodConnections, să completezi quiz-ul și să descoperi o serie de resurse educaționale utile, care te pot sprijini să găsești echilibrul între lumea virtuală și cea reală.

Tu treci testul?

Pentru a afla răspunsul, intră pe platformă, descoperă resursele disponibile și completează QUIZ–ul – un pas simplu, dar esențial, către un internet mai sigur.

Platformă actualizată constant cu resurse noi



#ForGoodConnections nu este doar o campanie, ci o platformă care pune la dispoziția părinților și copiilor resurse educaționale interactive, create pentru a sprijini conversațiile în familie despre tehnologie, limite și echilibru:

articole și ghiduri utile;

materiale video educative;

sfaturi din partea specialiștilor;

povești inspiraționale;

podcasturi.



„Un echilibru sănătos înseamnă să nu interzicem lumea digitală”

Otilia Mantelers, psiholog și specialist în parenting, subliniază importanța unui echilibru sănătos între timpul petrecut online și cel trăit în lumea reală. Ea îi încurajează pe părinți să se reconecteze cu propriii copii prin activități offline și să creeze un mediu emoționalîn care cei mici se simt înțeleși, nu judecați.

Cum îi afectează pe copii timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, din punct de vedere emoțional și relațional?

Otilia Mantelers: Din punct de vedere emoțional, copiii își creează niște lumi în care chiar trăiesc – în mediul online – și, de foarte multe ori, aduc ceea ce se întâmplă acolo în viața reală. Mulți copii spun că visează în lumea virtuală. Unii spun că li se pare că văd pe stradă personaje din jocuri. Deci, în felul acesta, impactează și la nivel emoțional, și relațional. Există, însă, un antidot: sprijinul părinților. Dacă părinții se implică și petrec acel timp alături de copii, dacă intră și ei în lumea virtuală, copilul nu mai ajunge să confunde cele două lumi. Lumea virtuală nu mai pătrunde atât de puternic în realitate.



Chiar și dacă părintele se uită la 10 minute dintr-un film sau la o parte dintr-un joc – știu că nu toți părinții vor să vadă toate joculețele video pe care le au cei mici – dar dacă părintele se implică măcar puțin și știe ce jocuri îi plac copilului, cum funcționează, despre ce e vorba, atunci copilul nu mai rămâne singur în lumea ecranelor. E cu cineva care îl trage înapoi. Părintele creează o conexiune cu copilul, iar copilul o menține – rămâne astfel ancorat în prezent.



„Emoțional, problema apare dacă petrec prea mult timp singuri în fața ecranelor. Diferența o face prezența părintelui, nu a altor copii.”



În mediul online, copiii încep să se teamă de personaje. Dacă părintele este acolo, copilul se teme mai puțin sau se poate exprima: „Uite, m-am speriat de bunicuța din jocul X” sau „de vrăjitoarea din Albă ca Zăpada”. Dacă părintele poate să vorbească cu copilul și să păstreze conexiunea, acesta nu mai dezvoltă anxietate. Iar dacă copilul este singur, nivelul de anxietate crește, pentru că nu mai știe care e lumea reală și care e cea imaginară. Nu înțelege de ce părintelui nu-i place lumea lui virtuală, iar asta îi scade stima de sine. Dar dacă părintele spune: „Da, mi se pare interesant jocul ăsta”, copilul înțelege că părintele e interesat și de lumea lui din afara școlii sau grădiniței. Așa, stima de sine rămâne intactă, iar legătura cu părintele îl ține ancorat în realitate.

Cyberbullying-ul este o realitate tot mai prezentă. Cum pot părinții să își sprijine copiii în fața acestui fenomen?

Otilia Mantelers: Foarte puțini copii scapă de cyberbullying. Recent, am observat fenomenul serialului Adolescence, care reflectă foarte bine o realitate foarte periculoasă. E important să știm asta și să le spunem copiilor, cât putem: „Ar fi bine să nu intri pe rețelele sociale înainte de vârsta de 13 ani.” Dar, în realitate, știm că ei își fac conturi ascunse.



Ce pot face părinții? Să păstreze o legătură foarte apropiată cu copilul și să fie sinceri: „Asta e părerea mea. Nu te pot lăsa să ai cont de Instagram până la o anumită vârstă”. Dar și să fie atenți la indicii – pentru că copiii le oferă, iar noi putem afla. Trebuie să le vorbim despre pericole, de exemplu: „Hai să vorbim despre ce fel de oameni pot fi online. Oameni de vârsta mea pot pretinde că au 13 ani”. Să le spunem lucrurile acestea, indiferent cât de mici sunt. Dacă sunt online, trebuie să fie și informați.



„Și, cel mai important: să nu judecăm. Dacă o facem, copilul nu va veni la noi când i se întâmplă ceva. Ne va spune prea târziu, când pericolul deja e mare”.



Trebuie să-i învățăm ce să facă și ce să nu facă – de exemplu, să nu trimită poze în ipostaze intime. Să înțeleagă cum să se protejeze. Conversațiile trebuie să aibă loc într-un cadru fără judecată, asta e cheia în relația părinte-copil. Dacă știe că nu va fi pedepsit, va veni la noi. Copilul nu are neapărat o problemă cu limitele, ci cu tonul în care sunt transmise. Dacă spunem: „N-ai voie, pentru că te protejez”, se poate supăra, dar înțelege. Dacă, însă, spunem: „Nu-mi vine să cred că am crescut un copil ca tine”, copilul nu se mai conectează la limită, ci la mesajul de respingere: „Nu-mi place de tine.”

Ce înseamnă, în viziunea dvs., un echilibru sănătos între lumea digitală și cea reală în viața unui copil?

Otilia Mantelers: Un echilibru sănătos înseamnă să nu interzicem lumea digitală. Aș începe cu asta! Dacă interzicem accesul la mediul digital, activăm în copil ceva ce se numește „contra-voință”. Adică dacă eu îi spun: „Nu vreau să intri în lumea digitală”, copilul o să vină cu o voință contrară și va zice: „Ba o să vezi tu că o să fac!”. Deci nu aș interzice, dar aș pune limite, în funcție de vârsta copilului. Cu cât e mai mic, cu atât timpul petrecut pe ecrane trebuie să fie mai redus. Nu aș lăsa copilul singur cu tableta ca să mă relaxez. Dacă îi dau tableta o oră, măcar să mă duc intermitent și să-l întreb: „Ce s-a mai întâmplat în jocul ăsta? Ce ai mai făcut?”



„Aș păstra legătura cu el în timpul jocului. Asta înseamnă echilibru – să fiu acolo, chiar și în lumea lui digitală.”

Dacă vedem că un copil începe să devină dependent de ecrane, dacă nu mai găsește plăcere în altceva, atunci trebuie să vorbim cu el. Să-i spunem, cu blândețe, că ne îngrijorează și să-l ajutăm să regăsească bucuria și în alte activități, cum ar fi sportul, cititul, mersul în oraș sau în parc.

Care sunt cele mai eficiente metode prin care părinții pot limita dependența de ecrane fără a impune reguli rigide sau pedepse?

Otilia Mantelers: Dependența de ecrane este o realitate – nu doar pentru copii, ci și pentru noi, adulții. De multe ori ne surprindem cu telefonul în mână fără să ne dăm seama. Trăim cu frica de a nu rata un mesaj, un apel, un e-mail – este vorba despre sindromul FOMO (Fear of Missing Out). Adevărul este că tehnologia e creată special pentru a genera dependență. Totul – de la aplicații la jocuri – e conceput să stimuleze dopamina, iar creierul nostru, indiferent de vârstă, răspunde imediat la această recompensă.



De aceea, n-aș vorbi despre lupta cu ecranele sau despre pedepse. Nu e vorba de voință, ci de biologie. În schimb, ce putem face – ca părinți și ca oameni – este să aducem mai mult din viața reală în viețile copiilor noștri. Să le oferim activități de conectare: să ieșim împreună afară, să mergem la un film, la un atelier, la un club de lectură sau de olărit, oriunde putem crea momente reale, care aduc bucurie și sens. Așa, creierul învață că poate obține plăcere și din conexiuni umane, nu doar din lumea digitală. Iar pedeapsa nu are ce căuta aici, pentru că vorbim despre un mecanism care îi depășește pe copii.



„Rolul nostru este să le oferim alternative reale, sănătoase, constante – nu să-i învinovățim pentru ceva ce le scapă, de fapt, de sub control.”

Cum poate campania „For Good Connections” să sprijine părinții și copiii în găsirea unui echilibru sănătos între lumea digitală și cea reală?

Otilia Mantelers: Orange face deja de ani buni o treabă bună în această direcție, iar evenimentele pe care le organizează arată asta foarte clar. În același timp, Orange sprijină și părinții prin ateliere de educație digitală – cum punem limite fără să controlăm, cum vorbim cu copiii despre riscurile din online. Iar pentru copii, atelierele din școli sunt esențiale: cum te protejezi de hărțuire, cum recunoști semnalele de abuz, ce înseamnă un comportament riscant. Sunt lucruri pe care mulți adulți nu le știu, dar pe care copiii le trăiesc deja.



În plus, campania For Good Connections – susținută de David Popovici – promovează tot ce înseamnă activități reale: sport, arte, jocuri fizice. Un tânăr ca David Popovici – aproape de vârsta copiilor, dar cu o poveste impresionantă – are o putere enormă. Copiii se simt inspirați de astfel de prezențe, pentru că e vorba de modele pozitive, cu care pot relaționa autentic. Copiii vor ține minte că au înotat, că au creat ceva cu mâinile lor, că s-au simțit bine în lumea reală. Și asta contează cel mai mult – să le rămână în corp și în suflet senzația că lumea din afara ecranelor e la fel de valoroasă.

Responsabilitate și misiune pentru educația digitală



În contextul creșterii rapide a utilizării tehnologiei digitale la copii și adulți, responsabilitatea companiilor față de educația digitală devine tot mai importantă. Julien Ducarroz, CEO Orange Romania, subliniază importanța unei campanii de educare pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și detaliază angajamentul pe termen lung al Orange prin programul „For Good Connections”, care sprijină dezvoltarea competențelor digitale și promovarea unui comportament sănătos în mediul digital.

De ce este necesară o campanie de educare pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei?

Julien Ducarroz: Internetul și telefoanele mobile au devenit o parte integrantă a vieții copiilor încă de la o vârstă fragedă. Astăzi, dispozitivele digitale sunt peste tot, iar timpul petrecut în fața ecranelor a ajuns la anumite ore pe zi atât pentru adulți, cât și pentru copii. Știm că lumea digitală este o sursă incontestabilă de progres, oferind instrumente pentru învățare, divertisment și conexiune socială. Cu toate acestea, prezintă riscuri specifice, în special pentru copii.

De aceea, este important să îi educăm, împreună cu părinții și ceilalți membri ai familiei, cu privire la cele mai bune practici și riscurile lumii digitale și să le oferim soluții pentru a rămâne în siguranță și protejați. Aceste convingeri se aplică întregului ecosistem în care Grupul operează, ca parte a strategiei noastre de responsabilitate socială.

Care este angajamentul Orange pe termen lung în ceea ce privește educația digitală și cum se reflectă acest lucru în programul „For Good Connections”?

Julien Ducarroz: Educația digitală este una dintre prioritățile strategice ale Orange, nu doar în România. Considerăm că fără competențe digitale solide, nicio societate nu poate evolua sănătos într-un context tehnologic accelerat. Prin For Good Connections, consolidăm și extindem proiectele pe care le-am construit în ultimii ani. For Good Connections este un punct de plecare pentru mai multă conștientizare, precum și dezvoltarea gândirii critice sau modelarea unor comportamente mai echilibrate în relația cu mediul online.

Siguranță în online, echilibru în viața reală

Campania #ForGoodConnections își propune să transforme tehnologia într-un aliat. Cu un focus clar pe combaterea cyberbullying-ului și pe reducerea timpului excesiv petrecut în fața ecranelor, Orange își asumă un obiectiv ambițios: să facă internetul un loc mai sigur, mai prietenos, și să sprijine relațiile autentice și echilibrate. Intră pe platforma #ForGoodConnections, descoperă resursele disponibile și fă primul pas, alături de copiii tăi, spre un echilibru digital mai sănătos.

