Cum putem preveni problemele de vedere și ce rol joacă noile tehnologii

Creșterea timpului petrecut de copii și adolescenți în fața dispozitivelor digitale a devenit o preocupare majoră pentru specialiști. Medici oftalmologi avertizează că utilizarea prelungită a tabletelor, telefoanelor și laptopurilor poate duce la oboseală oculară, iritații și vedere încețoșată, iar riscul de miopie crește semnificativ încă din clasele primare. Experții recomandă măsuri concrete de prevenție, de la pauze regulate și expunere la lumină naturală, până la alegerea unor dispozitive cu tehnologii care reduc reflexiile și lumina albastră, pentru a proteja atât sănătatea ochilor, cât și echilibrul psihic al celor mici.

„Utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale are consecințe directe asupra sănătății vizuale, în special în cazul copiilor. Expunerea zilnică și prelungită la ecrane favorizează apariția miopiei, întrucât privitul de aproape solicită intens ochiul și influențează dezvoltarea acestuia. În plus, oboseala oculară digitală este tot mai prezentă, manifestându-se prin senzația de ochi obosiți, dificultăți de concentrare și scăderea performanței școlare”, avertizează dr. Călin Ciubotaru, medic oftalmopediatru și cofondator al spitalului Infosan.

El subliniază că mulți copii ajung la medic acuzând dureri de cap, disconfort vizual și senzația de ochi uscați, cauzate de focalizarea constantă și de reducerea frecvenței clipitului. „Toate aceste simptome afectează nu doar sănătatea vizuală, ci și procesul de învățare, deoarece vederea joacă un rol esențial în capacitatea de memorare și atenție”, adaugă specialistul.

Datele Societății Române de Pediatrie arată că un copil sub 14 ani petrece în medie patru-cinci ore pe zi în fața ecranelor. În vacanțe sau weekend-uri, timpul poate depăși ușor acest prag.

Recomandările medicilor: de la aer liber, la regula 20-20-20

Ce pot face părinții pentru a reduce aceste riscuri? În primul rând, este vorba despre echilibru și disciplină. „Pentru o dezvoltare oculară normală, este extrem de important ca fiecare copil să petreacă afară, la lumina naturală, minimum 2-4 ore pe zi. Totodată, recomandăm regula 20-20-20: la fiecare douăzeci de minute de utilizare a unui dispozitiv, copilul ar trebui să privească timp de douăzeci de secunde un obiect aflat la cel puțin 20 de metri distanță. Este o măsură simplă, dar cu efecte importante asupra reducerii oboselii oculare”, explică dr. Ciubotaru.

La acestea se adaugă pauzele regulate, menținerea unei distanțe corecte față de ecran, folosirea unui iluminat adecvat și controalele oftalmologice anuale. „Prevenția și controalele oftalmologice regulate sunt fundamentale, mai ales că cei mici nu conștientizează problemele vizuale pe care le pot dezvolta. Responsabilitatea revine părinților, care trebuie să fie atenți la semnele de disconfort și să programeze anual consultații”, atrage atenția medicul.

Cum pot ajuta funcțiile de protecție oculară ale dispozitivelor

Chiar dacă timpul petrecut online nu poate fi eliminat complet, școala, proiectele sau chiar hobby-urile creative presupun utilizarea constantă a unui device, tehnologia vine și ea cu soluții.

„Funcțiile de protecție oculară incluse în dispozitive, cum sunt filtrul de lumină albastră, modul eye comfort sau ochelarii speciali, pot fi de ajutor. Ele reduc intensitatea luminii emise și contribuie la diminuarea oboselii oculare și a tulburărilor de somn. Nu trebuie însă privite ca soluții complete: aceste instrumente nu previn apariția miopiei și nici nu protejează ochiul de modificările structurale determinate de utilizarea excesivă. Ele trebuie să completeze, nu să înlocuiască măsurile principale de prevenție”, explică dr. Ciubotaru.

O soluție tehnologică dedicată: HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition (2025)

În acest context, producătorii de tehnologie caută să ofere dispozitive prietenoase cu ochii. Cea mai recentă lansare de la Huawei aduce în România tableta MatePad 11.5 (2025) PaperMatte Edition, gândită pentru tineri și studenți care au nevoie de un instrument de studiu și creativitate, dar și de protecție vizuală pe termen lung.

Ecranul PaperMatte de 11,5 inci este dotat cu o serie de tehnologii care reduc oboseala oculară:

„Aceste soluții tehnologice sunt utile pentru că pot face diferența în ceea ce privește confortul vizual. Dacă un copil sau adolescent trebuie să învețe, să citească sau să lucreze multe ore, un ecran care reduce reflexiile și lumina albastră poate diminua semnificativ disconfortul și oboseala oculară”, punctează dr. Ciubotaru.

Oboseala oculară, durerile de cap sau senzația de ochi uscați nu mai sunt doar probleme ale adulților care lucrează mult la calculator. Ele au devenit realități tot mai frecvente în rândul copiilor și adolescenților. Prevenția – prin timp petrecut în aer liber, reguli simple și controale medicale regulate – rămâne esențială. Însă și tehnologia, atunci când este responsabil gândită, poate contribui la reducerea acestor efecte.

Noua HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition vine exact în această direcție: un dispozitiv de studiu și creativitate, dar și un sprijin real pentru sănătatea vizuală.

