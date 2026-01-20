Cum au încercat trei ierarhi din conducerea Bisericii Ortodoxe să-l scape de o condamnare pentru abuzuri sexuale pe fostul episcop de Huși, Cornel Onilă. Acesta a primit totuși 8 ani de închisoare

În februarie și martie 2024, trei membri ai Sfântului Sinod au trimis Curții de Apel Galați scrisori despre „fratele” Corneliu Bârlădeanu – Cornel Onilă pe numele său civil – în care îi elogiază activitatea. Ele au fost trimise în timp ce instanța îl judeca pe Bârlădeanu pentru viol și alte abuzuri sexuale, arată publicația Să fie lumină.

Corneliu Bârlădeanu a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale.

Punerea sub acuzare a fostului episcop de la Huși a venit în urma dezvăluirilor publicate de jurnaliștii de la „Să fie lumină”.

Bârlădeanu, care a primit o condamnare de 8 ani de închisoare, este descris în scrisorile episcopilor – Andrei al Covasnei și Harghitei, arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei – drept „Preasfințitul Episcop” sau „ierarhul”. Una dintre ele menționează și speranța „să-și reia activitatea arhipastorală, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul poporului nostru dreptcredincios”, dar și că „nevinovăția sa va fi dovedită”.

Scrisorile sunt semnate olograf de episcopii menționați și trimise chiar spre finalul judecății pe fond de la Curtea de Apel Galați.

Publicația notează că Sfântul Sinod știa despre abuzurile sexuale de la Huși, însă le-a ignorat și nu a intervenit, iar scrisorile episcopilor confirmă lipsa de reacție a Bisericii.

Din scrisorile trimise de episcopi reiese că victimele sunt o „plăsmuire”, iar adevărata suferință e a inculpatului, supus unui linșaj mediatic, și a Bisericii, tulburată de acuzații.

Cele trei scrisori pot fi citite aici.

Cum au influențat scrisorile decizia judecătorilor

Fostul episcop al Hușilor a primit o sentință de 8 ani de închisoare în 30 aprilie 2025, de la Înalta Curte de Casație și Justiție. El a contestat decizia judecătorească, însă contestația i-a fost respinsă în noiembrie 2025.

În cadrul judecății pe fond, se poate încuviința proba înscrisurilor în circumstanțiere – un mod prin care inculpatul depune la dosarul de judecată diverse documente pe care judecătorul le analizează înainte de a dispune sentința.

Potrivit conținutul sentinței, „se are în vedere că până la momentul săvârșirii faptelor inculpatul era o persoană pe deplin integrată în societate, un exemplu de moralitate, dar (n.r. – se are în vedere) și atitudinea sa de negare a faptelor adoptată în cursul judecății. (…) punând în balanță ansamblul tuturor circumstanțelor de natură a caracteriza faptele și persoana inculpatului, instanța apreciază că o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru agresiune sexuală și una de 7 ani închisoare pentru viol sunt apte să răspundă scopului pedepsei”.

Abuzurile sexuale, dezvăluite după o amplă investigație jurnalistică

Episcopia Hușilor s-a aflat în centrul unui scandal sexual fără precedent în anul 2017. Episcopul Corneliu Bârlădeanu a fost șantajat de trei clerici, printre care și arhimandritul Sebastian Jitaru, cu înregistrări video compromițătoare.

Sfătuit de consilieri, Bârlădeanu a formulat plângere la DNA pentru șantaj. Cei trei clerici, printre care se afla și Jitaru, au fost trimiși în judecată și condamnați pentru șantaj, ancheta limitându-se inițial doar la această infracțiune.

Jurnaliștii Să fie lumină publicau atunci că cel puțin o probă video care demonstrează abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, nu a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Ei au detaliat cum se petreceau abuzurile sexuale asupra elevilor de seminar chiar în chiliile prelaților, dar și mărturia unui elev din Huși care acuză că a fost abuzat de preot.

În urma dezvăluirilor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis redeschiderea anchetei penale.

Peste 100 de violuri au fost reținute în sarcina fostului episcop de Huși și a arhimandritului său.

Corneliu Bârlădeanu s-a retras din funcție în august 2017. El a negat acuzațiile care i se aduc, afirmând, prin intermediul avocatului, că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă și-a păstrat rangul de episcop retras.

La două luni de la condamnarea pentru abuzuri sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.Cornel Onliă și Sebastian Jitaru au primit o condamnare la închisoare pentru viol și alte abuzuri sexuale de 8, respectiv 15 ani de închisoare.