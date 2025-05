Cum răspunde George Simion unor acuzații lansate la adresa sa de către foști voluntari în asociațiile civice pe care le-a condus

George Simion a reclamat o „încercare de discreditare” și un „efort propagandistic”, după ce a fost întrebat, în dezbaterea prezidențială de joi seară la Euronews, despre acuzațiile lansate la adresa sa de către voluntari din mișcările civice pe care le-a condus.

Întrebat de jurnalistul Euronews Vitalie Cojocari despre mărturiile unor foști voluntari care îl acuză, printre altele, că „avea rușii în spate” în perioada în care milita pentru unirea cu Republica Moldova, Simion a răspuns că astfel de afirmații apar în contextul campaniei electorale și reprezintă o încercare de discreditare a sa.

„În momentul în care suntem în campanie electorală și e un moment important pentru viitorul României, sigur că toată lumea caută să discrediteze. Nu am văzut foști membri ai USR sau din Asociația Salvați Bucureștiul să fie întrebați și să existe un efort propagandistic atât de mare, de au mers zeci de jurnaliști, chipurile de investigații, să meargă să-i întrebe pe acești oameni cu care eu am colaborat, să le ceară să facă postări de denigrare asupra mea”, a răspuns liderul AUR.

Ce acuză o fostă activistă din mișcarea „Noii Golani”

O fostă membră a mișcării „Noii Golani”, condusă în trecut de George Simion, a publicat miercuri, pe Facebook, un mesaj în care vorbește despre implicarea sa în grupul activist și despre relația pe care a avut-o cu liderul mișcării. Ea spune că vorbește acum, după aproape 17 ani, deoarece consideră important ca „cei care l-au cunoscut mai demult pe George Simion să spună cine este el cu adevărat”.

Tânăra susține că avea 13 ani când a intrat pentru prima dată în sediul „Noii Golani” din București, atrasă de mesajele pro-unire cu Republica Moldova. Spune că s-a implicat voluntar în acțiuni ale grupării după ce a descoperit stickere cu mesajul „Basarabia e România” în oraș. Femeia susține că George Simion i-a cerut să-i spună „Tata George”, motvând că este „mai bun decât tatăl biologic”, după ce fata i-a povestit că „nu a avut o copilărie ușoară”. În schimb, el i se adresa cu apelativul „fata mea”.

Tânăra afirmă că, în lipsa unei figuri paterne stabile, a ajuns să îi fie profund loială. „Mi se părea că îmi oferă atât de multe doar pentru că îmi permitea să îi spun ‘tată’”, scrie ea, adăugând că se implica intens în activități de promovare: „Trimiteam scrisori, lipeam afișe, vindeam tricouri, șepci și ce mai avea el în magazinul online, stăteam să dorm nopțile la sediu ca să termin tot ce aveam de făcut. La 14 ani, i-am cerut mamei să îi dea lui George procură ca să pot merge cu el la un protest în Chișinău, într-o perioadă extrem de instabilă din Republica Moldova, chiar înainte de 7 aprilie 2009. Nu a fost chip să se înțeleagă cu mine, și de frică să nu fac o prostie, a venit cu mine. Nu știți cât de bine a făcut, că George a fost arestat. Și azi mă întreb: dacă mergeam eu singură cu el, cu mine ce se întâmpla?”.

„Povestesc asta pentru că știu că nu eram singurul copil vulnerabil în jurul lui, însă eu am avut noroc să am o mamă responsabilă care să înțeleagă pericolul la timp. Mai erau și pe la București copii, erau mulți și prin țară. George începuse de pe atunci să organizeze tabere de vară la mare pentru copiii basarabeni. Eu nu am fost în niciuna, datorită mamei și a echipei pe care o avea George atunci la București, echipa care m-a ținut departe de astfel de povești și care mi-a deschis ușor ochii cu privire la manipulările lui Simion. Din păcate, nu pot garanta pentru ceilalți copii care au trecut prin mâna lui, pentru că au fost mulți. Ca dovadă, povestea cutremurătoare de la școala de vară AUR…”, mai scrie femeia.

Tânăra susține că a rupt legătura cu George Simion în momentul în care „Noua Dreaptă începuse să fie din ce în ce mai prezentă în jurul lui”. Spune că echipa de la București, din care făcea parte și ea, a decis în mare parte să se retragă.

Ea afirmă că a decis să povestească acum și pentru că George Simion a menționat recent Noii Golani într-un interviu, „uitând să clarifice că aproape nimeni din cei cu care a lucrat atunci nu mai vrea să audă de el.” Își amintește o întâlnire cu el la un protest, înainte de intrarea lui în politică: „Mâna lui dreaptă devenise un băiat ‘Lupu’, legionar foarte agresiv, lângă care îți era frică să stai. Acum nici pe Lupu nu-l mai văd, dar e normal, George mereu a aruncat la gunoi oamenii de care s-a folosit, atunci când i-au devenit inutili.”

Tânăra susține că mulți dintre cei implicați atunci s-au îndepărtat între timp, după ce l-au cunoscut „pe adevăratul George Simion”. „Toți știm că George este un pericol real pentru această țară! […] Un om lângă care copiii nu sunt în siguranță, un om care manipulează, minte și e gata să calce peste cadavre ca să ajungă la putere – acel om nu poate, nu trebuie, să fie președintele României! Dacă omul ăsta câștigă, o să vină bezna peste România – deci vă rog din suflet – treziți-vă la timp!”, mai susține femeia.

Acuzații și din partea unui fost vicepreședinte al mișcării Acțiunea 2012

De asemenea, un fost vicepreședinte al mișcării unioniste Acțiunea 2012, care a lucrat alături de George Simion între 2013 și 2017, a susținut, la rândul său, într-o postare publică pe Facebook, cum liderul AUR a trecut de la activism la radicalism politic, devenind „tot mai impulsiv, manipulativ și periculos”. Autorul mărturiei îl descrie pe Simion drept „un lider carismatic, dar lipsit de empatie și principii”, capabil „să mintă, să manipuleze și să calce peste oameni pentru a-și atinge scopurile”.

Acesta a susținut că a asistat la episoade de abuz verbal și fizic și a relatat o ședință în care George Simion ar fi propus organizarea unei acțiuni extreme în Parlament. Potrivit mărturiei, „a venit cu un plan care presupunea să facem în așa fel încât să organizăm o întâlnire în parlament la care să-i atragem și pe parlamentari, apoi, cu toți adunați în sala de plen, să ne blocăm pe dinăuntru și să-i sechestrăm până votează unirea.”

„Noii Golani” a fost o mișcare civică fondată în 2006 de George Simion, inspirată de protestele din Piața Universității din 1990. Grupul a promovat un mesaj naționalist și unionist, susținând unirea României cu Republica Moldova și organizând acțiuni publice în acest sens. Simion s-a remarcat în acea perioadă prin proteste precum aprinderea de lumânări în fața casei lui Ion Iliescu sau aruncarea de bani în fostul președinte, gesturi care i-au adus notorietate, potrivit Recorder.

Ulterior, în 2012, a fondat platforma „Acțiunea 2012”, continuând activismul unionist și organizând evenimente de amploare în România și Republica Moldova.