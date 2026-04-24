Cum răspunde Ilie Bolojan celor trei condiții puse de AUR pentru a intra în negocieri pentru susținere în Parlament

Ilie Bolojan, la finalul ședinței coaliției de guvernământ de la Palatul Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul a spus că nu a negociat cu AUR pentru a fi sprijinit cu voturi în Parlament, dar a precizat că a încercat întotdeauna să aibă cu toată lumea relații civilizate. „Una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, alta sunt abordările instituționale”, a afirmat el într-un interviu la EuropaFM.

„Eu nu pot să interzic unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare”, a mai spus Ilie Bolojan cu referire la posibile discuții între parlamentari PNL și aleși AUR privind situația politică.

Liderul AUR George Simion a transmis, marţi, condiţiile formaţiunii pentru partidele din coaliţia care s-a rupt: Parlament cu 300 de aleşi, renunţarea la subvenţiile pentru partide şi alegerea primarilor în două tururi.

Reducerea numărului de parlamentari

În emisiunea de la EuropaFM, moderatorul Cătălin Striblea l-a întrebat punctual pe premierul Bolojan despre fiecare condiție anunțată de Simion.

„Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun, în general, și nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice și democrația românească. Nu numărul este important. Este important ca atunci când faci reducerea, și am spus că susțin acest lucru, să se respecte câteva echilibre”, a spus Bolojan.

Premierul a menționat și criteriile pe care le vrea introduse pentru o eventuală reducere de parlamentari.

„Să ai cel puțin 2 senatori în fiecare județ ca să fie reprezentante și puterea și opoziția, dar și să se respecte o pondere a minorităților naționale. E anormal să reduci numărul de parlamentari în general, fără să reduci ponderea minorităților. Și ar fi anormal să desființezi minoritățile”, a declarat Bolojan.

Banii pentru partide

Întrebat despre renunțarea la subvențiile pentru partide, premierul a indicat ce a făcut deja în mandatul de premier.

„Am făcut 2 reduceri succesive. Mi pare de bun-simț ca între alegeri când partidele nu au cheltuieli electorale să existe valori mai mici. Important e să existe o transparență totală în modul cu care se folosesc aceste sume”, a explicat el.

Primari în două tururi

Despre a treia solicitare AUR, alegerea primarilor în două tururi, Bolojan a spus că „ambele sisteme au avantaje și dezavantaje”.

„A avea primari în 2 tururi nu rezolvă problemele administrației locale. Sistemele de vot au avantaje și dezavantaje. Votul din 2 tururi favorizează schimbarea pentru că turul 2 devine un referendum pentru primarul în funcție. În același timp pulverizează votul pentru că sunt mai mulți candidați. Sistemul cu un singur tur favorizează stabilitatea, îl ajută pe cel în funcție”, a explicat Bolojan.

Întrebat dacă crede că un guvern minoritar poate face mai bine decât guvernul unei noi coaliții, Bolojan a spus în emisiunea de la EuropaFM că „o coaliție are o largă majoritate”, dar că „tot o coaliție s-a dovedit că dacă e formată din mai multe forțe și trage în părți diferite” nu poate funcționa.

PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale nu mai au majoritatea în Parlament după ce PSD a decis să își retragă sprijinul pentru premierul Bolojan și i-au cerut demisia.