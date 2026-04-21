VIDEO „Condiţiile” lui George Simion pentru partidele din coaliţia care s-a rupt. „După aceea, putem discuta despre altceva”

George Simion, președintele AUR, susține declarații de presă după ședinţa comună a Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci pentru dezbateri generale asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 18 martie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul AUR George Simion a transmis, marţi, condiţiile formaţiunii pentru partidele din coaliţia care s-a rupt: Parlament cu 300 de aleşi, renunţarea la subvenţiile pentru partide şi alegerea primarilor în două tururi, el precizând că, „după aceea, pot discuta despre altceva”, relatează agenția News.ro.

Atât PSD cât şi PNL au nevoie de voturile AUR, neavând o majoritate în Parlament care să le asigure fie succesul unei moţiuni de cenzură sau un guvern minoritar.

„Să nu vă îndoiţi de noi. Trei lucruri, trei lucruri le vrem de la aceşti domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastii. Cum au votat românii, 300 de parlamentari. Renunţarea la subvenţiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. Sunt proiecte de lege şi se pot adopta”, spune Simion într-un mesaj video difuzat pe Facebook.

Preşedintele AUR a mai transmis că nu vor purta negocieri pe sub masă. „Nu vom face decât să ne respectăm alegătorii şi să acţionăm în direcţia punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii ori alţii, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”.

Conducerea extinsă a PNL și-a reexprimat marți, într-o ședință de patru ore, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia.

La finalul ședinței, Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD pentru că a generat o criză politică, iar liberalii vor începe discuții cu partidele care susțin actualul guvern – USR, UDMR, minorităţi – pentru a găsi o formulă de guvern minoritar.

Între timp, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu liderii partidelor din coaliția de guvernare pentru miercuri, la Cotroceni, iar primii chemați la discuții sunt cei de la PSD.