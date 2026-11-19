Decizia premierului Luca Niculescu de a-i oferi puteri extinse vicepremierului Marian Neacșu este una firească întrucât PSD are majoritatea miniștrilor din executiv, a explicat joi președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă la Berlin.

Vicepremierul Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. De asemenea, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor, potrivit deciziei semnate de Luca Niculescu.

Joi seară, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de un jurnalist de la Cotidianul despre aceste puteri sporite ale vicepremierului. „Despre atribuțiile domnului Neacșu ați promis că veți răspunde astăzi. Am văzut că unii spun că este un profesionist, alții spun că este premierul din umbră. Cum l-ați caracteriza dumneavoastră?”, a întrebat jurnalistul în conferință de presă.

„Domnul Neacșu e un profesionist. Da, este cineva, am interacționat de mai multe ori cu domnia sa încă înainte de a fi președinte și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanisme, procese legislative, administrative. Dacă asta e întrebarea, ăsta e răspunsul”, a replicat Nicușor Dan.

Președintele cere o relație „de flexibilitate” premier – PSD

Ulterior, o altă jurnalistă a revenit asupra subiectului și a întrebat „dacă vi se pare că în acest moment singurul vicepremier din guvern are o putere foarte mare”.

„Nu! Orice premier din orice țară cu arhitectură constituțională similară României decide lucrurile care țin de guvern. Tot timpul într-o ședință de guvern pot să fie toți miniștrii împotrivă, premierul poate să decidă în sens contrar. Deci prim-ministru este evident puternic. Al doilea rând este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuții către viceprim-miniștri. Toate guvernele au făcut asta”, a replicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că inclusiv el, pe când era primar al Capitalei, a trebuit să aibă o asemenea relație cu partidele care formau majoritatea în Consiliul General.

„Adică orice guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară, așa cum și eu când eram primarul Bucureștiului eram foarte atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile care cu care să trec proiectele de hotărâre pe care prin care să realizez diferite lucruri pe care voiam să mi le dau. Deci să le fac pentru să le fac pentru oraș.

Deci și în situația asta, atâta timp cât PSD are mai mult de jumătate din voturile care țin acest guvern evident că relația între prim- ministrul și PSD trebuie să fie una de flexibilitate”, a explicat președintele.

Cum a explicat premierul decizia

Premierul Luca Niculescu susține că i-a dat atribuții sporite lui Marian Neacșu pentru că este unul dintre cei mai competenți oameni din administrație, ale cărui „merite tehnnice incontestabile” sunt recunoscute chiar de oameni din opoziție.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a afirmat miercuri, într-o conferință de presă, că atribuțiile extinse pentru Marian Neacșu sunt o consecință a reducerii numărului de vicepremieri. În guvernul Bolojan acestea erau împărțite de cinci vicepremieri, a explicat acesta.

Marian Neacșu a avut un rol important și în guvernul Bolojan, însă mai redus. A fost viceprim-ministru, fără portofoliu alocat. El aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar în șase ministere, coordona tot șase ministere, precum și Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».