Ted Sarandos, unul dintre cei doi directori executivi ai Netflix, afirmă că platforma poate face greșeli atunci când le sugerează filme și seriale abonaților săi, ceea ce le poate crea impresia că nu mai au nimic interesant de văzut pe platformă, relatează Ars Technica.

În perioada în care Netflix ducea o bătălie dură cu televiziunile tradiționale pentru a atrage abonați, platforma de streaming a crescut oferind filme și, în special seriale, de mare succes, precum „House of Cards”, „Casa de Papel” sau „Narcos”.

La fel ca în cazul multor concurenți ai săi, reputația Netflix de platformă care oferă în mod constant seriale și filme pe care publicul nu trebuie să le rateze s-a deteriorat în ultimii ani, pe măsură ce abonații au ajuns să fie copleșiți de cantitatea de conținut disponibilă și se confruntă cu dificultăți în a naviga prin vastul peisaj al platformelor de streaming pentru a găsi conținut relevant pentru ei.

Răspunsul Netflix a fost să reducă simțitor numărul lansărilor lunare de filme și seriale în ultimii doi ani, încercând să pună accentul pe calitate, potrivit directorilor companiei.

„Cred că ceea ce se va întâmpla este că, într-o lume inundată de conținut mediocru și lipsit de valoare, oamenii vor dori povești mai ambițioase, mai bine realizate și mai complexe”, a declarat Sarandos într-un interviu acordat recent agenției Bloomberg.

Ted Sarandos, CEO-ul Netflix pentru conținut, fotografiat în februarie 2025 la avanpremiera filmului „The Electric State”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Netflix „mai face uneori greșeli”

Sarandos a fost întrebat direct în timpul interviului despre dificultățile întâmpinate de abonații serviciilor de streaming atunci când încearcă să găsească ceva interesant de urmărit. Sarandos este cea mai în măsură persoană să răspundă întrucât el este CEO-ul Netflix responsabil de conținut, adică filmele, serialele, documentarele și celălalte producții pe care le comandă platforma de streaming.

Greg Peters, celălalt CEO al Netflix, este responsabil de marketing și aspectele financiare ale afacerii.

Sarandos a recunoscut că Netflix „mai face uneori greșeli în modul în care prezentăm noutățile” și că poate „ascunde în catalog, sub noutățile pe care nu le cauți, lucrurile pe care, de fapt, le-ai putea căuta”.

El a indicat inteligența artificială drept un instrument care poate ajuta utilizatorii să descopere conținut, pe lângă rolul acesteia în etapele de preproducție și postproducție. Netflix a utilizat fluxuri de lucru bazate pe inteligență artificială generativă pentru diverse sarcini de producție, precum crearea de mulțimi sau de scene istorice de luptă, în cazul unui număr tot mai mare de titluri.

Sarandos a mai afirmat că Netflix se concentrează pe „ambiția în materie de a spune povești”, în loc să „încerce să facă tot ceea ce oamenii se întâmplă să urmărească timp de cinci secunde la televizor” sau să se bazeze pe conținut generat de inteligența artificială.