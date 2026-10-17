Cum s-a adâncit prăpastia dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Disensiunile Kiev-Washington pun în pericol sprijinul vital pentru Ucraina

De la amenințările SUA de a întrerupe sprijinul în domeniul informațiilor pentru Ucraina până la un acord privind motorina care ar putea ajuta Rusia să-și finanțeze războiul, a fost o săptămână dăunătoare pentru relațiile dintre Kiev și cel mai important aliat al său, Washingtonul, scrie Reuters într-o analiză despre ruptura tot mai vizilă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Frustrat de costurile ridicate ale energiei, pe care le atribuie parțial atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat în repetate rânduri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

O întrerupere a serviciilor de internet prin satelit furnizate de SUA a stârnit temeri că Ucraina ar putea fi vulnerabilă în timp ce se pregătește pentru o altă iarnă de atacuri rusești asupra infrastructurii sale energetice.

Zelenski a răspuns la atacurile lui Trump cu o serie neobișnuit de aspră de critici publice la adresa acestuia, sugerând că SUA favorizează acum Rusia.

El a afirmat că Ucraina va ignora cererea lui Trump de a înceta atacurile asupra țintelor energetice rusești, invocând loviturile continue ale Rusiei.

Intensificând disensiunile, Trump a blocat sancțiuni împotriva Rusiei, cu puțin timp înainte ca acestea să intre în vigoare. Mișcarea făcută de liderul american este o nouă mână de ajutor economic pentru Moscova, însă Trump nu a explicat în decret de ce renunțarea la sancțiunilor este în interesul Statelor Unite și nici nu prezintă argumente în fața Congresului pentru aceste derogări, a observat The New York Times.

Îngrijorări pentru viitor

Blocarea sancțiunilor l-a determinat pe Zelenski să declare că acțiunea lui Trump va încuraja Rusia să continue atacurile asupra Ucrainei. În timp ce la Moscova, consilierul lui Putin a apreciat că este „un moment istoric”.

Adâncirea prăpastiei a stârnit îngrijorări că relația tumultoasă dintre Trump și Zelenski ar putea duce la consecințe și mai grave pentru Kiev.

Trump ar putea încă să restricționeze livrările de arme către Ucraina, să-și pună în aplicare amenințările de a înceta schimbul de informații de pe câmpul de luptă sau să încheie mai multe acorduri economice cu Moscova.

În ciuda remarcilor lui Zelenski, Kievul dorește să continue dialogul cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, au declarat pentru Reuters doi oficiali ucraineni familiarizați cu discuțiile, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Denys Sienik, diplomat ucrainean și adjunct al șefului misiunii Ucrainei la Washington, a declarat vineri pentru Newsmax că țara sa le este recunoscătoare lui Trump și echipei sale pentru eforturile depuse în vederea încheierii războiului și a afirmat că Kievul este dispus să poarte discuții cu Moscova.

Trump a declarat vineri reporterilor că va continua să colaboreze atât cu Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin. „Vreau ca războiul acela să se termine”, a spus el.

Ce consecințe pot avea deciziile SUA

Daniel Fried, înaltul funcționar al Departamentului de Stat responsabil pentru Europa între 2005 și 2009, a afirmat că nu este clar dacă Washingtonul se îndepărtează definitiv de Ucraina, dar consecințele afectează perspectivele de încheiere a războiului care a început odată cu invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

„Nu este doar o oportunitate ratată, ci provoacă suferințe reale în Ucraina și îl încurajează pe Putin să continue războiul, așa că nu este fără consecințe”, a spus Fried, care lucrează acum la grupul de reflecție Atlantic Council, cu sediul la Washington.

Relația lui Trump cu Zelenski a fost de mult timp tensionată. Trump și vicepreședintele SUA, JD Vance, l-au mustrat public pe Zelenski în timpul unei întâlniri la Biroul Oval în februarie 2025.

Sub administrația Trump, Washingtonul a suspendat sau a încetinit asistența militară acordată Ucrainei, permițând însă aliaților europeni să achiziționeze arme americane pentru Kiev.

Relația se stabilizase până când atacurile Ucrainei din acest an asupra instalațiilor energetice din Rusia au început să contribuie la creșterea prețurilor la combustibil.

Frustrarea lui Trump

Prețurile ridicate la benzină și motorină reprezintă o bătaie de cap în bătălia politică pentru Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, în cadrul cărora Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Congresul SUA, potrivit analiștilor.

Experții afirmă că această creștere a costurilor energetice este în principal rezultatul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a dus la atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice și a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz.

„Principala problemă rămâne Strâmtoarea Ormuz – faptul că nu iese suficient motorină din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Sarah Raffoul, analist în domeniul produselor petroliere la Argus Media, pentru NYT.

Frustrat de Zelenski, însă, Trump s-a orientat către Rusia pentru a crește aprovizionarea cu combustibil și a menține prețurile sub control, potrivit unei persoane familiarizate cu dezbaterea internă, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Trump a declarat pe 9 octombrie că a ajuns la un acord cu Putin pentru a ridica temporar sancțiunile asupra combustibilului rusesc și pentru a importa motorină din Rusia.

Miza pentru Ucraina

Pentru Kiev, miza este mare și imediată. Apropierea tot mai mare de Moscova provoacă neliniște. Zelenski a declarat marți că Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor occidentali înaintea unui atac rus mortal asupra capitalei.

Fără informațiile serviciilor secrete americane, Ucraina s-ar putea confrunta cu dificultăți mai mari în detectarea și contracararea atacurilor rusești cu rachete și drone, în special împotriva infrastructurii energetice pe care Moscova a vizat-o în mod repetat în iernile anterioare.

Trump a afirmat că SUA continuă să împărtășească informații cu Ucraina. Însă Zelenski a declarat pentru NPR că oficialii americani i-au avertizat pe comandanții ucraineni că fluxul de informații ar putea fi redus sau întrerupt.

Sistemul ucrainean Starshield, versiunea de nivel militar a serviciului Starlink al SpaceX, a fost întrerupt în urma a ceea ce doi oficiali americani și un oficial occidental familiarizați cu situația au descris ca fiind un ordin provenit de la Casa Albă, a relatat Reuters.

Serviciul a fost parțial restabilit, dar acest episod a scos în evidență vulnerabilitatea creată de dependența Ucrainei de tehnologia controlată de companii americane și supusă deciziilor administrației Trump.

De unde poate veni rezistență

Trump s-ar putea confrunta cu rezistență dacă republicanii din Congres consideră că abordarea sa slăbește Ucraina, în timp ce avantajează Rusia.

Ucraina se bucură în continuare de sprijinul colegilor republicani ai lui Trump, dintre care unii susțin că Washingtonul nu ar trebui să exercite presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înțelegere în condiții favorabile Moscovei.

Răspunsurile dure ale lui Zelenski la adresa lui Trump au fost riscante, dar este posibil ca acesta să mizeze pe o schimbare de putere la Capitol Hill după alegerile de la jumătatea mandatului, care să-i îngreuneze lui Trump relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și reducerea în continuare a asistenței militare acordate Kievului, a declarat Brett Bruen, fost consilier de politică externă în administrația Obama și șef al firmei de consultanță Global Situation Room.

„Zelenski știe cu cine are de-a face”, a spus el. „Amenințările lui Trump nu mai au același efect ca atunci când JD Vance a încercat să-l facă de râs în Biroul Oval”, a punctat Bruen.