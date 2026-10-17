Satisfacție și un „moment istoric” evocat la Moscova după mișcarea lui Trump. Zelenski avertizează că e doar începutul

Șeful Fondului suveran al Rusiei, finanțistul Kirill Dmitriev, a declarat sâmbătă că decizia lui Donald Trump de a suspenda sancțiunile majore împotriva Rusiei, adoptate de Congresul american – o nouă lovitură pentru Ucraina –, reprezintă un moment „istoric”, relatează France Presse. Volodimir Zelenski susține că gestul îl va încuraja pe liderul de la Kremlin.

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„Suspendarea legii Graham de către administrația Trump este un moment important și cu adevărat istoric”, a declarat pe rețelele de socializare Kirill Dmitriev, consilier al Kremlinului pentru cooperarea economică internațională.

Trump a semnat vineri un decret prezidențial prin care a ridicat sancțiunile și taxele vamale americane de amploare care vizau veniturile din sectorul energetic al Rusiei, cu două zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Liderul american a luat această măsură pe fondul unei confruntări cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în al cincilea an al ofensivei ruse împotriva Ucrainei, care a provocat sute de mii de morți și a determinat strămutarea a milioane de persoane.

Ce viza Legea Graham

Kremlinul și liderul rus Vladimir Putin – care a apărut vineri în uniformă militară și a declarat că Moscova intenționează să cucerească restul estului Ucrainei – nu au reacționat încă la această măsură, care reprezintă o mare victorie diplomatică pentru Rusia.

Legea Lindsey Graham a fost numită astfel după senatorul american care s-a stins din viață recent, el fiind inițiatorul acesteia. Proiectul care urma să intre în vigoare viza sectoarele energetic și de apărare ale Rusiei, precum și pe Vladimir Putin și alți înalți oficiali.

Dmitriev a afirmat că această lege ar fi cauzat „daune grave, în primul rând economiei americane și piețelor mondiale”.

Occidentul a impus sancțiuni severe Rusiei atunci când aceasta a declanșat războiul în Ucraina în 2022.

Legea Graham, promulgată la jumătatea lunii septembrie, a fostprima acțiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea miliardarului american la putere.

Dacă Moscova a salutat rapid această măsură, la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a considerat că „suspendarea sancțiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului, recompensele financiare pentru Putin – toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile”.

„Cred că acesta este doar începutul”

Zelenski a declarat că această decizie a fost luată chiar în ziua în care Rusia a lovit 15 infrastructuri electrice importante din toată Ucraina, în cadrul unuia dintre cele mai „ ample” atacuri împotriva rețelei energetice a țării.

El a acuzat Moscova că încearcă să „provoace o pană generală de curent în Ucraina” înainte de venirea iernii și să priveze „milioane” de oameni de electricitate și încălzire.

În cadrul unei conferințe de presă online, Zelenski a estimat, de asemenea, sâmbătă că ridicarea sancțiunilor americane existente împotriva Moscovei va „continua”.

„Cred că acesta este doar începutul, iar această măsură privind legea Lindsey (Graham) nu reprezintă sfârșitul poveștii”, a spus Zelenski.

Zelenski a cerut sprijin în UE

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin care prevedea ridicarea sancțiunilor pentru a permite Statelor Unite să importe cantități mari de motorină rusă.

Potrivit lui Zelenski, acest acord nu era decât un „prim pas”.

Deja tulburat de recentele declarații ale liderului republican favorabile Moscovei, președintele ucrainean a declarat săptămâna aceasta că se simte „trădat” și s-a îndreptat către aliații săi europeni, solicitându-le 70 de miliarde de dolari suplimentari pentru a face față invaziei ruse.

Reuniți vineri la Bruxelles, liderii Uniunii Europene i-au asigurat lui Zelenski sprijinul lor, fără a ignora faptul că vor trebui să scoată din nou bani din buzunar anul viitor, un subiect sensibil din punct de vedere politic în mai multe țări europene.

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Și avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus din partea dumneavoastră”, a afirmat președintele Ucrainei.