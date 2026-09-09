SRI: Agenția de Cadastru și Guvernul știau despre vulnerabilitatea sistemului încă din perioada lui Cîțu și Ciucă

Centrul Cyberint al SRI a trimis, din 2021 și până acum, 1.304 avertizări către instituții publice din România privind vulnerabilitățile din sistem. Cifrele Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică sunt și mai alarmante – doar în acest an, 2.400 de instituții publice au fost avertizate în privința breșelor de securitate.

Datele au fost făcute publice miercuri, la dezbaterile din ședința comisiilor parlamentare pentru tehnologia informației. Acestea au fost convocate după atacul cibernetic masiv de la Agenția de Cadastru, care din 14 iulie a blocat platforma e-Terra și a oprit tranzacțiile imobiliare din România.

Mii de instituții expuse atacurilor cibernetice

Șeful Centrului Cyberint al SRI, generalul Anton Rog, a spus că din 2021 și până acum SRI a trimis 1.304 avertizări către diverse instituții publice din România privind vulnerabilitățile din sistemele lor informatice:

„Numai în anul 2025 am trimis 233 de informări legate de vulnerabilități, nu numai la ANCPI. În general, în arcul guvernamental. Iar în intervalul 2021-2026 am trimis 1.304 informări către diverse instituții din arcul guvernamental cu vulnerabilitățile de ordin tehnic, procedural sau uman pe care le au aceștia în interior”.

Datele Directoratului Național de Securitate Cibernetică sunt și mai îngrijorătoare. În acest an, instituția a trimis notificări către 2.400 din cele aproximativ 14.000 de instituții publice din România. Acestora le-au fost semnalate peste 40.000 de vulnerabilități în sistem, a spus directorul adjunct al DNSC, Ionuț Andrei Iacoboaei.

SRI: Am avertizat Guvernul încă din 2021 despre problemele din rețeaua de la Cadastru

Serviciul Român de Informații a avertizat Guvernul și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) încă din 2021 cu privire la compromiterea platformei ePay a Agenției, cea care a permis accesul hackerilor în sistem, a spus generalul Rog:

„Investigațiile specifice derulate de Centrul Național Cyberit au permis identificarea unor compromiteri și vulnerabilități critice la nivelul anului 2021, aspecte care au fost comunicate prim-ministrului la momentul respectiv, conducerii MDLPA și ANCPI”.

Potrivit acestuia, din datele SRI reiese că nu a existat și un răspuns oficial al Agenției Naționale de Cadastru.

Cum s-a desfășurat și cum a fost posibil atacul de la Cadastru

El a explicat că atacul de la ANCPI a fost de tip ransomware și a fost derulat de ByteToBreach, iar atacatorul a șters aproximativ 1.000 de servere virtuale din rețeaua de la Cadastru.

Potrivit lui Rog, atacul cibernetic a fost posibil pe fondul mai multor vulnerabilități de securitate cibernetică, între care:

folosirea unor parole cu nivel redus de complexitate, reutilizate pe perioade îndelungate, inclusiv pe conturile de administrator;

existența unor sisteme vechi, neactualizate de mai mulți ani;

implementarea unor reguli permisive de acces în rețeaua internă a instituției.

„Nu a fost un atac foarte sofisticat”

Directorul adjunct al DNSC a spus și el că ANCPI a folosit pe conturi diferite aceeași parolă de administrare, menționând că aceasta nu este o practică recomandată.

„Nu a fost un atac foarte sofisticat, din perspectiva DNSC, a fost un atac derulat prin exploatarea unor vulnerabilități cunoscute”, a afirmat el.

Când ar putea fi repornită integral activitatea de la Cadastru

Reprezentanții ANCPI au spus, la dezbateri, că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocată în urma atacului cibernetic din 14 iulie, ar putea fi reluată integral săptămâna viitoare.

„Încercăm să luăm cele mai bune măsuri, o parte din aplicații au fost pornite, cred că cel târziu săptămâna viitoare vom reporni integral activitatea”, a spus directorul adjunct al ANCPI, Mircea Popa.

Eduard Gheorghe, șeful direcției informatice din ANPCI, a susținut că nu există informații că ar fi fost afectate bazele de date.

El a anunțat că, în cel mai bun scenariu, Registrul Proprietarilor și aplicația MyEttera vor deveni funcționale săptămâna viitoare.

„Ținta noastră este săptămâna viitoare”, a răspuns directorul Direcției Informatice ANCPI, la insistențele parlamentarilor de a oferi un termen clar.

„Am pornit transferul aplicațiilor din infrastructura noastră în Cloudul guvernamental. Nicio aplicație nu pornește fără verificări de securitate adecvate. Aceste verificări durează”, a completat Gherghe.

Mai mulți deputați și senatori au cerut, în cadrul ședinței, demisia președintelui Agenției Naționale de Cadastru, Laurențiu-Alexandru Blaga. Șeful instituției nu a fost prezent la audieri.

De ce nu folosește ANCPI ghiseul.ro

Deputatul PNL Octavian Oprea a criticat decizia ANCPI de a folosi în continuare platforma proprie de plăți, ePay, deși aceasta a fost punctul de intrare al hackerilor în serverele instituției, în locul platformei naționale ghiseul.ro.

„De ce nu va înrolați serviciile de plată în ghiseul.ro? Directorul tehnic dinaintea dumneavoastră are vreun interes? Cine încasează comisionele?”, a întrebat deputatul PNL.

Răspunsul directorului tehnic al ANCPI a fost că ghiseul.ro nu poate găzdui operațiunile instituției.

În dezbatere a intervenit și senatorul USR Ciprian Rus, care a amendat viteza de reacție a autorităților după atacul cibernetic.

„Să îți umble alții în casă 86 de ore și tu să nu știi este un pic dureros. E un pic dureros mai ales având contracte de zeci de milioane de euro. Deci ceva nu bate. Nu poți să zici că n-au văzut. Iertați-mă, asta nu este responsabilitate informatică. Este vorba de onoare. După ce s-a terminat, când s-a terminat și n-ai văzut, ai onoare și îți dai demisia. Cu ce ne ești nouă de ajutor?”, a spus Ciprian Rus.

Două luni cu Cadastrul blocat

În 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI au devenit nefuncționale. Au fost blocate inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra.

La șase zile distanță, Agenția anunța că procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul guvernamental, și deci, de repornire a lor, era estimat să se încheie în aproximativ o săptămână.

Abia după o lună, pe 11 august, Guvernul a anunțat că aplicația e-Terra a fost repornită parțial. Cu toate acestea, servicii importante, printre care eliberarea extraselor de carte funciară rămân în continuare indisponibile.