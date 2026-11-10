Cum s-a produs accidentul cu zeci de vehicule din Bulgaria: Un camion a blocat drumul, pe o ceață apărută brusc

Autoritățile de la Sofia au prezentat filmul primelor secunde ale accidentului rutier de pe autostrada Trakia, unde cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața.

Primele informații despre modul în care s-a produs tragedia au fost comunicate de secretarul general interimar al Ministerului de Interne din Bulgaria, comisar-șef Lyubomir Nikolov, și de adjunctul ministrului, Kaloyan Kaloyanov, ajunși la fața locului.

Oficialii spun că totul a pornit după ce un camion a blocat drumul, iar în coliziune au fost implicate un autobuz cu pasageri, un camion încărcat cu cereale și un autoturism care s-a izbit în partea din spate a acestuia, relatează publicația bulgară 24 Chasa.

De asemenea, spun oficialii, pe autostradă s-a lăsat brusc o ceață care a redus vizibilitatea pe alocuri până la 10 metri, iar carosabilul era umed.

Datele comunicate de forțele de ordine arată că 86 de vehicule au fost implicate în cele două accidente în lanț produse pe ambele sensuri ale autostrăzii: 63 pe sensul spre Burgas și 23 pe sensul opus.

Inspectorul-șef Todor Mishinev, din cadrul Poliției Regionale Iambol, a declarat că echipele de intervenție se concentrează mai întâi pe salvarea victimelor dintre fiare, urmând ca cercetarea la fața locului să fie demarată ulterior.

„În acest moment, prioritatea o reprezintă operațiunile de salvare. După finalizarea acestora, vor fi efectuate procedurile și cercetările de la fața locului”, a spus el, citat de presa locală.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că bilanțul a ajuns la 11 morți și 48 de răniți. Acesta și-a anulat restul programului oficial de la Varna, precum și ședința de guvern, și a dispus trimiterea avionului guvernamental și a aeronavelor militare Spartan la Burgas pentru transportarea răniților în stare gravă la spitalele din Sofia.