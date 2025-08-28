VIDEO Cum s-a produs incidentul din tramvaiul 32 când trei tinere au fost agresate de un bărbat

Agresiunea de miercuri dimineață din tramvaiul 32 s-a produs după ce agresorul le-a cerut unor tinere să vorbească mai încet, iar acestea au refuzat. În acel moment, el le-a lovit de mai multe ori la nivelul feței, iar când o altă fată a intervenit i-a aplicat acesteia o lovitură puternică, iar fata a căzut și și-a pierdut cunoștința, a precizat într-o declarație de presă Mihai Spaloti, jandarm care a luat parte la intervenție.

„Fetele veneau din Centrul Vechi, se deplasau către casă. Erau din două grupuri diferite. Două dintre fete vorbeau mai tare în tramvai, iar agresorul le-a solicitat să nu mai facă gălăgie pentru că e obosit și vrea să doarmă. Fetele i-au spus că nu e tramvaiul lui, iar el s-a ridicat și a început să le lovească”, a transmis plutonier adjutant Mihai Spaloti.

El a precizat că agresorul are 32 de ani și este vicecampion la skanderberg.

„Cea de a treia fată a intervenit și agresorul, care este masiv și vicecampion la skanderberg, i-a aplicat o lovitură mai dură. A căzut, s-a lovit și a rămas inconștientă”, a afirmat el.

Fetele au fost coborâte de alte persoane în stația STB Calea Rahovei, unde se afla un echipaj de intervenţie antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei care a observat că este agitație în stație și a intervenit.

„Agresorul a coborât din tramvai, iar când ne-a văzut pe noi că am intervenit s-a urcat înapoi crezând că tramvaiul pleacă. Noi ne-am urcat după agresor, iar colegul a pus autospeciala în fața tramvaiului ca să-l blocheze. A opus rezistență când să-l încătușăm”, a explicat el.

Potrivit jandarmului, tramvaiul era plin dar nicio persoană nu a intervenit, ba mai mult, unii au vociferat că întârzie la muncă după ce au blocat circulația tramvaiului și l-au imobilizat pe bărbat.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi au mers la secția de poliție și au depus plângere penală împotriva agresorului.