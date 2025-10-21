Cum s-au îmbogățit Alex Bodi și un om de afaceri croat din scheme derulate cu criptomonede în lumea virtuală. Achizițiile din România

Josip Heit, un om de afaceri croat cu legături în România, și Alex Bodi, un cunoscut personaj din lumea mondenă, s-au îmbogățit în urma unor scheme desfășurate în lumea virtuală, scriu marți jurnaliștii de la Public Record, într-o investigație de presă.

Heit apare astăzi drept un om de succes pe Instagram, unde are peste jumătate de milion de urmăritori. Însă, trecutul lui conturează un altfel de personaj, dezvăluie articolul de investigație.

Utilizatorii rețelelor sociale sunt expuși zilnic la promisiuni de îmbogățire rapidă prin investiții, dar de cele mai multe ori ajung victime și-și pierd banii, subliniază Public Record.

Heit a explicat în iunie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, cum a ajuns bogat: a crescut într-o familie săracă din fosta Iugoslavie, iar la 18 ani a început să studieze managementul turismului. Și-a deschis apoi o companie cu servicii turistice și de lux. La acel moment, spunea că are peste 200.000 de angajați direcți și indirecți în întreaga lume. Iar în România câteva companii.

Doar că aceste „câteva” înseamnă de fapt una singură, pe zero. În iulie 2020, singura firmă în care Heit era asociat în România, Joh Properties Invest SRL, a fost declarată inactivă din punct de vedere fiscal.

Heit și Alex Bodi, cunoscut în lumea mondenă pentru relația cu Bianca Drăgușanu, apar frecvent împreună pe social media, iar Bodi are la profilul de Instagram un link care face trimitere către site-ul DAO1, descrisă ca fiind o platformă descentralizată care rulează pe blockchain-ul Apertum.

Rolul lui Bodi în afacerea DAO1 Apertum nu este clar. Dar schema a intrat în atenția autorităților din mai multe țări.

În octombrie 2025, autoritatea de supraveghere financiară din Germania (Ba.Fin) a emis o avertizare, spunând că DAO1 este promovat fără autorizație în Germania prin evenimente locale, webinarii și rețele sociale. Ar oferi tranzacționare automată de crypto active cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Există fapte care justifică prezumția că DAO1 oferă servicii cu active crypto fără autorizație în Germania.” a scris instituția în avertismentul postat pe site. Atenționări similare au emis și autoritățile din Australia și Noua Zeelandă.

În martie 2025, autoritățile din SUA au emis un ordin de încetare (cease and desist order) a activității Apertum (APTM), privind un token tranzacționat în Texas de Josip Heit și partenerii lui de afaceri. Ulterior ordinul a fost revocat.

Dar, Josip Heit, partenerii lui și firmele conectate au intrat în atenția autorităților din SUA și Canada încă de la finalul lui 2023.

Scheme Ponzi

La acel moment, Consiliul de Valori Mobiliare al Statului Texas (Texas Securities Board) a blocat activitatea GSB Gold Standard Group pentru altă schemă: investeai bani în produse digitale și câștigai mai mult dacă aduceai și alți investitori. Pe scurt, multi-level marketing sau o schemă Ponzi.

Firmele controlate de Heit și partenerii lui au organizat evenimente grandioase în Dubai și Africa de Sud, cu mii de participanți. Vedete precum Roberto Carlos, fost jucător Real Madrid, sau Floyd Mayweather, fost boxer, erau folosite pentru a recomanda, promova și sprijini activitățile acestora.

Dar lucrurile au mers departe, cu companii înregistrate în mai multe jurisdicții, în schemă fiind implicată și o bancă pretins licențiată în Insulele Comore (aflate între Madagascar și continentul african).

Grupul GSB vindea vouchere XLT care reprezentau bucățele din apartamente în G999 Tower, un bloc luxos din Dubai: „Un zgârie-nori glorios cu 36 de etaje, situat în mijlocul Dubaiului”, care este „inspirat de vânturile deșertului și radiază măreție în timp ce strălucește sub soarele arzător”.

Voucherele au fost convertite în tokeni „XLT” care au ajuns în final fără valoare. Prețul a scăzut de la 9,63 USDT (o criptomoneda stabilă) la 0,0000049 USDT per token.

Firmele conectate de Heit au promovat și Lydian World, o lume virtuală în care oamenii puteau cumpăra teren, construi clădiri sau deschide afaceri, dar mai întâi trebuiau să cumpere un alt token numit LYS.

În septembrie 2024, autoritățile americane și canadiene au ajuns la un acord cu grupul GSB condus de Josip Heit. Aceștia trebuie să returneze toți banii și criptomonedele investitorilor.

Heit s-a născut în Split, un oraș aflat pe coasta croată a Mării Adriatice. Are 47 de ani și anterior a purtat numele de Curcic. În 2019 a fost arestat în Luxemburg pentru furt. Ulterior, judecătorii l-au condamnat la șase ani de închisoare și i-au dat 5.000 de euro amendă pentru că făcuse parte dintr-un grup de crimă organizată care avea ca victime bătrâni ce scoteau bani din băncile luxemburgheze. A fost eliberat anticipat, în 2012.

Afacerea Karatbars

Heit a devenit vizibil în 2018, când a apărut la lansarea Karatbars.Compania oferea un token pretins acoperit cu aur fizic.

La evenimentul din Germania a participat și Ovidiu Florin Toma, conform imaginilor postate pe Youtube. La începutul acestui an, CryptoData, firma lui Toma, a fost percheziționată de procurorii DNA. Presa a menționat că acesta ar fi finul generalul Florian Coldea, fostul șef al SRI. „Nici mie, nici societății mele nu ni s-a adus la cunoștință să avem calitate în vreun dosar penal DNA și nu cunoaștem scopul pentru care DNA ne-a solicitat documente de la sediu, în februarie 2025 (…)”, a spus Toma, negând vreo relație de rudenie cu generalul.

Imaginile de pe rețelele sociale arată că Toma mergea și la petreceri cu Josip Heit. În una din fotografii, alături de cei doi apare și Andrew Tate.

Întrebat de jurnalista Denise Rifai dacă afacerea Karatbars este cel mai mare tun pe care l-a dat vreodată, Alex Bodi a răspuns că da, apoi a explicat că nu era nici compania lui, nici a lui Josip Heit și că doar au fost puși ei într-o lumină proastă.

Afacerea Karatbars intrase inclusiv în atenția Băncii Centrale din Namibia, care în 2019 o suspecta de scheme financiare piramidale ilegale. Atenționări au emis și autoritățile din Noua Zeelandă, Africa de Sud sau Canada.

Tot în 2019, autoritatea de supraveghere financiară din Germania a emis un ordin oprit afacerea Karatbars printr-un ordin. Compania Karatbit înregistrată în Belize vindea un token fără să aibă licență. Ulterior, tokenii s-au prăbușit.

„Sunt scheme piramidale/Ponzi clasice sub denumirea de criptomonede. Acestea combină o structură de marketing pe mai multe niveluri (unde participanții câștigă bani atrăgând noi investitori) cu vânzarea de valori mobiliare neînregistrate, promisiuni de „acoperire cu aur” sau alte active tangibile și promisiuni de randamente nerealiste fără nicio activitate economică reală în spate. În cazuri precum KBC sau GSB Group, promisiunile de „protejare” a activelor cu aur sau zgârie-nori sunt adesea complet false – fie aurul nu există deloc, fie este o sumă simbolică ce nu poate acoperi valoarea token-urilor emise.”, a declarat Nikola Skoric, fondatorul și CEO-ul Electrocoin, o companie croată de brokeraj și procesare a plăților în criptomonede pentru reporterii OSTRO.

Josip Heit a acumulat de-a lungul ultimilor ani imobile în cel puțin trei țări.

La Kastela, aproape de Split, în Croația, deține teren și o clădire veche pe care le-a cumpărat în 2019 cu peste 940.000 de euro, dar numele lui este legat și de alte companii locale care dețin și ele imobile.

Dubai, Emiratele Arabe Unite. Numele lui Heit apare în Dubai Uncovered, o scurgere de date ce a dezvăluit proprietari de imobile. Conform datelor, Heit ar deține sau a deținut personal mai multe apartamente și spații de birouri, achiziționate cu peste 21 de milioane de euro. Au fost cumpărate acum doi ani, și o parte au fost deja vândute, potrivit informațiilor obținute de OCCRP.

Achizițiile din România

În 2018, Heit a cumpărat o fostă școală evanghelică în satul Seleuș din județul Mureș. Conform unei surse din zonă, clădirea este într-o stare avansată de degradare și nu au fost plătite impozitele.

În anul următor a plătit peste un milion de euro pentru un penthouse și două locuri de parcare. Apartamentul se află la etajul 25 dintr-un bloc Asmita Gardens, un complex rezidențial aflat pe malul râului Dâmbovița, în buza Parcului Natural Văcărești din București.

Tot în 2019, Heit a plătit alte 2,2 milioane de euro pentru o vilă cu două etaje aflată pe strada Londra în București, într-un cartier cu ambasade. S-a apucat apoi să o renoveze.

În 2022, Heit a dat la schimb vila pe un apartament evaluat la 282.000 de euro și a primit încă 1,35 milioane de euro.

O agenție imobiliară care a intermediat contractul de schimb a cerut anularea lui în instanță, pentru că „prețul a fost diminuat fraudulos în scopul eludării taxelor și impozitelor datorate statului (…) valoarea declarată a imobilelor este mult inferioară valorii reale”. A renunțat apoi la proces pentru că taxele judiciare erau prea mari.

Tot în 2022, Heit a vândut apartamentul primit la schimb și a încasat pe el 1,08 milioane de euro.

Tranzacțiile din București au legătură cu alte două personaje cheie: Alex Bodi și Ovidiu Cocoș. Amândoi l-au reprezentat pe Josip Heit în tranzacțiile imobiliare din București prin procuri notariale, iar ultimul chiar a încasat bani de pe urma uneia din ele.

Alexandru Nicolae Bodi s-a născut la Mediaș, în județul Sibiu. În România este asociat, conform mențiunilor din monitorul oficial, în cinci firme. Două sunt inactive fiscal, iar celelalte trei sunt pe pierdere.

În noiembrie 2020, Bodi a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de crimă organizată și trafic de persoane. Potrivit documentelor obținute de Public Record, Bodi a fost „locotenentul” interlopului Adrian Tîmplaru. Bodi recruta fete prin metoda „loverboy” și le ducea în Germania să se prostitueze: „La momentul recrutării, inculpatul specula, totodată, starea de evidentă vulnerabilitate (naivitate, probleme familiale, lipsuri materiale, lipsă de educație) a victimelor”, au scris procurorii în rechizitoriu.

În 2021, dosarul a ajuns în instanță, dar judecătorii au decis să-l întoarcă la procurori. Rechizitoriul a fost retrimis la Tribunalul Sibiu în 2022, unde încă se află în camera preliminară. Adică judecătorii se chinuie de trei ani să decidă dacă poate începe procesul penal.

Pe lângă acest dosar, DIICOT a transmis că procurorii mai fac cercetări într-o altă speță, în care apare numele lui Bodi, dar la acest moment investigația privește doar fapte.

Înainte să apară problemele penale, Josip Heit și Alex Bodi au cumpărat hotelul Central din Mediaș. Prețul total a fost de 1.7 milioane de euro. Amândoi au fost reprezentați în fața notarului de Ovidiu Cocoș.

În decembrie 2023, Alex Bodi și-a vândut partea și a primit la schimb un Bentley Continental și 450.000 de euro. După o lună, Josip Heit a vândut și el restul de hotel pentru un milion de euro.

În 2022, Ovidiu Cocoș i-a vândut lui Horațiu Potra un teren în Mediaș cu 10.000 de euro cu plata în numerar. De altfel, Heit și Bodi apar într-o fotografie, postată pe Facebook, alături de Potra.

Reacțiile celor doi

Contatc de Public Record, avocatul lui Josip Heit a confirmat că îl reprezintă pe omul de afaceri și a spus că va discuta cu clientul său. Niciun răspuns ulterior nu a fost primit

Alex Bodi a transmis că nu are nicio obligație să le răspundă jurnaliștilor și că „orice aberație sau știre nefondată va fi trimisă către echipa mea de avocați și mai ales celor din SUA, că bănuiesc că sunteți în aceeași echipă internațională care ne hărțuiește de câțiva ani și pe care i-am învins de câte ori după procesul înaintat contra lor pentru calomnii și hărțuire în mediul online! Pentru orice denigrare și pătarea voită a imaginii mele vor exista repercusiuni aferente.”

Citiți investigația integrală pe Public Record.