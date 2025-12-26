Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să fii prins

Puloverul care nu-ți vine, parfumul care nu e pe gustul tău sau un obiect decorativ care ți se pare urât sunt situații familiare pentru multe persoane după Crăciun. În loc să ajungă uitate în dulap sau chiar la gunoi, tot mai mulți oameni aleg să se despartă de ele într-un mod practic.

Pentru Dawn-Maria France, din nordul Angliei, soluția e simplă: le dă mai departe, scrie BBC. Fără regrete și fără vinovăție, pentru că e o variantă mai sustenabilă și mai practică, mai ales într-o perioadă în care traiul de zi cu zi a devenit tot mai scump.

Acest obicei ar putea contribui, de asemenea, la rezolvarea unei probleme mult mai grave. În fiecare an, în Marea Britanie se aruncă cadouri nedorite în valoare de aproximativ 42 de milioane de lire sterline (48 de milioane de euro), unele dintre ele ajungând în gropile de gunoi.

Dă mai departe cadoul

Specialiștii în etichetă avertizează însă că dacă alegi să dai cadoul mai departe, trebuie să ștergi posibilele etichete dacă au fost personalizate și să verifici ambalajul să nu fie uzat sau rupt.

Iar regula de aur este să eviți ca darul să ajungă în cercul apropiat de rude sau prieteni, ca să nu creezi situații stânjenitoare.

„Trebuie să vă asigurați că este puțin probabil ca cel care v-a dat cadoul și noul beneficiar să se întâlnească”.

Vânzarea pe platformele online

O altă variantă tot mai populară este vânzarea online pe platformele de profil, care înregistrează un vârf de anunțuri imediat după sărbătorile de iarnă.

Vinted spune că în prima duminică a fiecărui an se înregistrează o creștere bruscă a numărului de cadouri nedorite, o medie de trei ori mai mare decât rata zilnică normală.

„Vânzarea cadourilor nedorite poate ajuta pe altcineva să obțină ceva ce își dorește la un preț mai mic, ceea ce pare relevant având în vedere cât de dificilă este situația economică în acest moment”, a spus Kirsty Quinn, în vârstă de 36 de ani, din Oxfordshire.

„Mie mi se pare mai practic și mai sustenabil decât să lași lucrurile să se irosească”, a adăugat ea.

Șterge orice urmă

Sfaturile Vinted pentru revânzarea cadourilor fără a ofensa persoana care le-a cumpărat includ utilizarea unui nume de utilizator care nu este ușor de identificat și păstrarea unui fundal neutru al fotografiilor.

„Mulți membri vor alege însă să redea cadoul în mod deschis și vor include fraze precum „cadou nedorit” în descrierea articolului”, a spus un purtător de cuvânt al Vinted. „Acest lucru ajută adesea cumpărătorii să înțeleagă mai bine starea articolului.”

Donarea cadourilor

Dacă nici asta nu ți se pare potrivit, donația către organizații caritabile rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni: ce nu ți-a adus bucurie ție poate deveni exact ce are nevoie altcineva.

Magazinele caritabile așteaptă cu nerăbdare curățenia de după Crăciun, când cadourile nedorite devin comoara altcuiva.

Păstrează bonul

Dacă tu ești persoana care oferă cadoul, poți ușura viața destinatarului dacă pui și un bonul. Unele magazine îl oferă fără suma pe el și ascund prețul și pe etichetă.

Cu ajutorul bonului, produsul poate fi schimbat sau destinatarul să primescă un card cu valoarea produslui în magazin pentru altă achiziție.

Specialiștii spun că ar trebui să fim și sinceri și să nu fie teamă să spunem: „Îmi pare foarte rău, dar aș dori să schimb acest articol cu altul. Ai chitanța originală?”

Sursă foto: Dreamstime.com