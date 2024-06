Cum să-ți pregătești ochii pentru un maraton de filme la TIFF: recomandări de la Dr. Ioana Rusu, medic oftalmolog Regina Maria

Până pe 24 iunie, la Cluj-Napoca are loc Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) – cel mai important eveniment cinematografic din România, unde Rețeaua de sănătate Regina Maria e prezentă ca partener pentru al zecelea an și atrage atenția, sub umbrela „Cinefilii văd lumea #CuAlțiOchi”, asupra importanței sănătății ochilor, pentru ca iubitorii de filme să se bucure pe deplin de magia cinematografiei.

Sănătatea ochilor nu este importantă doar pentru cinefili și poate fi păstrată prin obiceiuri și reguli simple, precum pauzele regulate – atunci când petrecem mult timp în fața ecranelor, iluminare adecvată în cameră, o poziție corectă a spatelui, dar și examinări oculare periodice.

Mai multe despre îngrijirea ochilor aflăm în continuare de la Dr. Ioana Rusu, medic primar oftalmolog la Clinica Ophtalens Cluj, parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria (FOTO).

5 reguli simple de urmat pentru ochi buni

În contextul global în care cel puțin 2,2 miliarde de oameni au o deficiență de vedere sau orbire, iar în România, în anul 2020, 3.388.479 de persoane au avut probleme cu sănătatea ochilor, Dr. Ioana Rusu menționează că este mai mult decât esențial să acordăm importanță unor reguli ușor de aplicat în activitatea de zi cu zi, care au efecte benefice asupra calității vederii pe termen lung:

Dacă ne-au fost recomandați ochelari de corectare a vederii, ar fi bine să îi purtăm cât mai mult timp;

Avem nevoie de soare pentru absorbția de vitamina D și o stare de bine, însă expunerea îndelungată la radiațiile UV poate avea efecte negative asupra vederii precum apariția cataractei sau degenerescenţa maculară legată de vârstă, astfel că este indicat să purtăm ochelari de soare cu protecție adecvată;

Deși contextul social și profesional încurajează să petrecem un număr mare de ore pe zi în fața ecranelor, este recomandat să încercăm să nu depășim 8 ore în total, să le oferim pauze și să nu uităm de poziția corectă a spatelui și a capului atunci când stăm pe telefon sau vizionăm filme. Capul înclinat atunci când ne uităm în telefon poate adăuga până la 20 de kilograme pentru coloana noastră, iar distanța potrivită față de un ecran trebuie să fie de minimum 30-40 cm;

Să nu ne abatem de la igiena zilnică a ochilor;

Să mergem anual la de controlul oftalmologic, deoarece prevenția ne poate proteja vederea cât mai mult timp.

Cum ne protejăm vederea când petrecem mult timp în fața ecranelor

În situația în care timpul petrecut în fața ecranelor în viața de zi cu zi este semnificativ, acesta crescând cu 18 minute la nivel global în perioada 2013-2023, conform datelor citate de The Independent, Dr. Ioana Rusu precizează că „ecranele au determinat apariția Computer Vision Syndrome cu care sunt asociate o serie de simptome oculare precum usturimea și înroșirea ochilor, vedere neclară, oboseală și uscăciune oculară, dar și afecțiuni musculo-scheletale cauzate de postura incorectă a corpului care se manifestă prin dureri la nivel cervical, lombar, la nivelul umerilor sau chiar a mâinilor.”

Medicul adaugă faptul că prevenția Computer Vision Syndrom constă în: „menținerea unei rate normale de clipit (de aproximativ 15 ori/minut), iluminat corespunzător, ajustarea monitorului astfel încât acesta să fie cu 10-15 cm sub nivelul ochilor, respectarea regulei 20-20-20 (la fiecare 20 de minute ne ridicăm privirea timp de 20 de secunde din dreptul ecranului și primim la o distanță de 20 feet, adică 6 metri), purtea unei perechi de ochelari cu filtru pentru lumina albastră și administrarea de lacrimi artificiale când apare simptomul de ochi uscat.”

Stilul de viață – un aliat pentru o vedere sănătoasă

Menținerea unui stil de viață echilibrat susține sănătatea generală a organismului, dar contribuie și la păstrarea unei vederi bune pentru cât mai mult timp. Mișcarea fizică regulată, renunțarea la fumat, reducerea excesului ponderal și consumul de alimente bogate în nutrienți, vitamine și minerale vor avea un rol cheie în buna funcționare a aparatului vizual.

Dr. Ioana Rusu recomandă să urmărim consumul de alimente în care se regăsesc următorii micronutrienți necesari organismului:

Vitamina C – pe care o găsim în fructele și legumele proaspete, precum fructele de pădure, citricele, brocoli, ardei gras, pătrunjel, kiwi sau roșii, fără a se depăși o doză zilnică recomandată de 75-90 mg.

Vitamina E – o regăsim în nuci, semințe de floarea soarelui, migdale, alune, uleiuri vegetale, ouă sau în legumele cu frunze vezi. Doza recomandată este de 20 mg/zi.

Beta carotenul – este sursa predominantă de vitamina A și o găsim în gălbenușul de ou, ficat, unt, pește, cartofi dulci, morcovi, dovleac, papaya și spanac.

Luteina, zeaxantina și mezozeaxantina – sunt carotenoizi care se găsesc în sistemul vizual, în special în retină, însă care nu se pot sintetiza în organismul nostru, așa că acestea trebuie să fie absorbite din alimente. Sursele bogate în acești micronutrienți sunt legumele cu frunze verzi, fructele și legumele portocalii (mango, portocale, nectarine, porumb) și gălbenușul de ou.

Când mergem la oftalmolog?

Un consult de rutină la medicul oftalmolog poate ajuta la prevenirea și detectarea problemelor oculare cum ar fi glaucomul, degenerescența maculară legată de vârstă și retinopatia diabetică, afecțiuni care nu prezintă simptome în stadiile incipiente. De asemenea, pentru că vederea se modifică în timp, o examinare periodică ne va asigura dacă purtăm ochelari sau lentile de contact cu prescripția adecvată ori dacă avem nevoie de măsuri pentru corectare vederii.

Frecvența unui consult oftalmologic poate varia în funcție de vârstă, istoricul medical sau riscul de a dezvolta afecțiuni oculare, însă recomandarea este de a fi efectuat cel puțin o dată pe an.

Cu toate acestea, Dr. Ioana Rusu menționează că există anumite semne pe care nu trebuie să le ignorăm, iar când apar trebuie să ne prezentăm cât mai repede la un medic oftalmolog: „orice tulburare de vedere, dureri oculare, modificări ale aspectului pleoapelor sau ale părții albe a ochilor, dificultăți la condus, apariția sensibilității la lumină sau senzația de ochi uscat.”

De asemenea, medicul mai precizează că persoanele care suferă de anumite afecțiuni sistemice precum diabetul zaharat, hipertensiune arterială sau boli autoimune, ar trebui să meargă regulat la un consult oftalmologic.

Mai sunt doar câteva zile în care participanții la TIFF pot vizita standul Regina Maria din Piața Unirii Cluj, unde vor fi invitați să-și testeze spiritul de observație printr-o serie de provocări care să le ofere o perspectivă inedită asupra lumii filmelor japoneze, aflate în focus la această ediția a festivalului.

Vă invităm să testați ochii de cinefil și să descoperiți câte nume de filme și regizori japonezi recunoașteți mai jos – anul acesta, TIFF are în focus cinematografia japoneza.

Articol susținut de Rețeaua de Sănătate Regina Maria