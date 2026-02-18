Cum se circulă pe principalele drumuri din țară după o noapte de viscol. Restricții în mai multe zone

Numeroase drumuri naționale și porțiuni de autostrăzi sunt închise circulației rutieri miercuri dimineață în urma ninsorilor abundente din ultimele ore care au adus depuneri masive de zăpadă pe șosele, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Centrul Infotrafic anunță că, la ora 07.00, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;

A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;

A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;

calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:

DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea:

DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone:

Județul Buzău:

DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița:

DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone:

Județul Buzău:

DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:

DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov: