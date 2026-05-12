Cum se împart taberele în Parlament: PNL și USR au ședință comună. Grindeanu și Kelemen Hunor, o nouă întâlnire

În pregătirea consultărilor de la Palatul Cotroceni anunțate de Nicușor Dan, conducerile grupurilor parlamentare ale PNL și USR se vor reuni astăzi, de la ora 16:00, într-o ședință comună. Tot astăzi, Sorin Grindeanu a avut o nouă întrevedere separată cu Kelemen Hunor în biroul său de la Parlament.

Discuțiile vin după ce președintele Nicușor Dan a spus public că va convoca consultări formale cu toate partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Președintele a înaintat două posibile zile pentru aceste consultări: joi sau luni.

La câteva ore după anunțul președintelui, Kelemen Hunor a intrat în birou la Sorin Grindeanu. La ieșire, Kelemen Hunor a făcut un portret de premier pe care să-l susțină.

„Un premier care trebuie să știe să gestioneze criză politică și criza guvernamentală. Nu trebuie să fie macroeconomist. Până nu știm ce va propune președintele Dan e greu de spus. Omul dacă stă în picioare, dacă are foaia de parcurs atunci nu va deveni (n.r. marionetă). Când vorbim despre o personalitate nu trebuie să fie lider de partid, trebuie să știe să conducă. E bine să cunoască politica, să cunoască regulile din lumea politică”, a declarat președintele UDMR.

Întrebat de afirmația lui Kelemen Hunor care a spus că trebuie să cunoască politică și economie, Marian Neacșu a replicat: „A văzut multe în politică domnul Kelemen. Este unul din scenarii”.

El a refuzat că ofere posibile variante de prim-miniștri care să fie susținuți de PSD. „Deocamdată nu avem nicio variantă care să poată fi spusă altundeva decât în interior”, a afirmat Marian Neacșu într-o declarație pe holurile Parlamentului.

PSD se va reuni miercuri într-o ședință de Birou Politic Național programată pentru ora 13.00.

Scenariul unui guvern minoritar

Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au avut o întrevedere și marți la Parlament. Înainte de aceasta, Grindeanu afirma că o guvernare minoritară PSD – UDMR nu este una pe care PSD și-o dorește, dar este un scenariu care poate fi luat în calcul în acest moment.

În schimb, Kelemen Hunor afirma luni că la acest moment „singura variantă prin care să se poată face ceva” ar fi refacerea coaliției PSD-PNL-USR și UDMR.

Vineri, 15 mai, de la ora 12, Consiliul Reprezentanților Uniunii al UDMR se va reuni într-o ședință pentru a discuta pașii următori. Marți, Kelemen Hunor a spus că va cere de la partid un „mandat flexibil” pentru consultările pentru desemnarea viitorului guvern.

„Nu putem veni cu un mandat rigid, pentru că te trezești cu fel de fel de blocaje cum vedeți acum”, a declarat marți Kelemen Hunor.

PSD și UDMR au împreună 160 de parlamentari, mult sub pragul de 233 de voturi necesare învestirii viitorului guvern. Un Guvern format din PSD, UDMR, grupul Minorităților Naționale cu susținerea micilor grupuri parlamentare, precum POT, SOS sau PACE, poate aduna 241 de voturi.

Front comun PNL și USR

PNL și USR continuă acțiunile comune pe care au stabilit să le ia după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Astăzi, de la ora 16.00, în biroul președintelui Senatului, se vor reuni conducerile grupurile parlamentare ale PNL și USR.

Discuțiile se vor concentra pe pașii următori pe care cele două formațiuni îi vor face. Ambele formațiuni au votat rezoluții, după adoptarea moțiunii, prin care au stabilit că nu vor mai face o nouă coaliție cu PSD.

De asemenea, pe 7 mai, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis un mesaj comun prin care anunță că PNL și USR au decis să-și coordoneze „pașii următori în fața acestei crize provocate artificial pe trei direcții: în cadrul guvernului demis, în Parlament, dar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

PNL și USR au împreună 134 de parlamentari. Lor li se pot cei 31 de aleși UDMR și cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 182, insuficient pentru o majoritate care să dea viitorul guvern.