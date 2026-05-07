PNL și USR anunță că fac front comun. „Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD”

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile”, au transmis joi seară PNL și USR, într-un mesaj comun semnat de liderii celor formațiuni, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Cele două formațiuni anunță că au decis să-și coordoneze „pașii următori în fața acestei crize provocate artificial”, atât în cadrul guvernului demis, care a rămas interimar, cât și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Demersul lor vine pe fondul consultărilor informale demarate de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, după demiterea Cabinetului Bolojan de către Parlament prin adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR.

USR și PNL mai spun că, prin cei doi lideri, își asumă un angajament „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine” pe care a avut-o guvernarea și că nu vor mai tolera argumentul „falsei stabilități” politice prin care au fost blocate reformele.

Mesajul comun a fost publicat în cursul serii de către premierul demis, Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Mesaj comun semnat de Fritz și Bolojan

Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România.”

