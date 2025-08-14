Cum se obține voucherul de 50 de lei de la stat pentru plata facturii la electricitate / Consumatorii eligibili

Începând cu 1 iulie, consumatorii vulnerabili din România pot beneficia de un voucher de 50 de lei pe lună destinat plății facturilor la electricitate. Vor primi astfel de subvenții aproximativ 2,1 milioane de consumatori casnici, adică un sfert din total.

Voucherele sunt emise sub formă de tichete electronice, care pot fi utilizate doar pentru plata facturilor de electricitate. Programul vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie.

Conform Ministerului Muncii, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară sunt eligibile pentru acest sprijin, iar impactul bugetar total este estimat la 1 miliard de lei pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Cine va beneficia de vouchere

Vor primi ajutoare de la bugetul de stat:

persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună

familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Pentru a beneficia de voucherele de energie electrică, trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru persoanele singure

Venitul lunar să fie sub 1.940 lei.

Domiciliul sau reședința în România.

Să fiți titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiești la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii

Cel puțin un membru al familiei să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 lei.

Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință.

„Este important de reținut că suma de 50 de lei lunar reprezintă un sprijin parțial pentru plata facturilor, menit să reducă povara financiară, nu să acopere integral costurile cu energia electrică. Beneficiarii vor trebui în continuare să gestioneze eficient consumul de energie și să-și plătească partea rămasă din factură”, arată un articol postat pe site-ul despre-energie.ro, o platformă lansată de companiile E.ON și Delgaz Grid pentru informarea consumatorilor.

Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut sau utilizat pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat.

STS urmează să lanseze aplicația

Beneficiarii se pot înscrie în aplicația EPIDS, pe care o va dezvolta STS până la finalul lunii august.

Iată care sunt pașii de urmat pentru a beneficia de tichetul de energie, potrivit site-ului PPC Energy:

Soliciți tichetul de energie

Completezi cererea în aplicația EPIDS. Solicitările de acordare a sprijinului se înregistrează începând cu data operaționalizării aplicației și până la 31 martie 2026.

Cererea este verificată

Pentru a primi tichetul de energie, care se acordă pentru un singur loc de consum per familie, e nevoie de validarea POD-ului, care este un cod unic, alocat fiecărui loc de consum. Găsești POD-ul pe fiecare factură de electricitate.

Primești tichetul de energie

Primești tichetul de energie, în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în cerere, sau tipărit, la adresa locului de consum pentru care ai făcut solicitarea.

Efectuezi plata

Plătești factura prin serviciul de mandat poștal. Nu trebuie să prezinți tichetul de energie furnizorului, ci doar factura cu POD-ul aferent.

Pe factură se regăsește codul de bare deja implementat de furnizorul tău de energie.

Tichetul electronic de energie se acordă pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Sumele neutilizate până la data de 31 martie 2026 pot fi folosite și ulterior acestei date (în termen de 12 luni de la data ultimei încărcări cu valoarea sprijinului), pentru plata facturilor aferente perioadei de acordare a sprijinului.

Dacă nu poți folosi aplicația, te poți înscrie la primărie sau la poștă

Pentru a beneficia de sprijin începând cu luna iulie 2025, solicitanții trebuie să se înscrie în aplicație în termen de 30 de zile de la data la care aplicația devine funcțională. După expirarea acestui termen, sprijinul se va acorda din luna depunerii solicitării în aplicația EPIDS, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Dacă nu ai acces la internet sau preferi metoda tradițională, poți depune cererea direct la primăria localității unde ai domiciliul sau reședința. Funcționarii primăriei îți vor oferi asistență pentru completarea corectă a formularelor, iar mai departe au trei zile la dispoziție să transmită cererea prin aplicația EPIDS.

Cererea poate fi depusă și la oficiile poștale, unde Poșta Română oferă asistență pentru completare și trimitere. Cererile sunt înregistrate în sistemul electronic în cel mult trei zile, termen aplicabil și în cazul depunerii online sau la primărie. Această opțiune este utilă mai ales pentru persoanele din mediul rural sau pentru vârstnicii fără experiență digitală.

Indiferent de metoda folosită, cererea va fi evaluată după aceleași criterii.

După depunerea cererii, aceasta va fi evaluată prin verificarea documentelor și a condițiilor de eligibilitate.

Dacă cererea este aprobată, vei primi voucherele electronice pe adresa de e-mail indicată în cererea online sau, în varianta fizică, prin Poșta Română – partener oficial în procesul de distribuție. Voucherele au valoarea de 50 lei fiecare și pot fi folosite doar pentru plata facturilor de energie electrică.

Pe tichete vor fi imprimate mai multe informații esențiale pentru utilizare, cum ar fi perioada de valabilitate, numele și adresa locului de consum pentru care au fost emise, informații privind utilizarea și date de contact pentru solicitarea de informații suplimentare ori transmiterea unor sesizări.

Facturile vor conține un cod de bare suplimentar

Furnizorii de energie vor emite noi modele de facturi care vor include un cod de bare suplimentar. Acesta va putea fi folosit la plata cu voucherul în rețeaua oficiilor poștale.

Codul de bare va fi tipărit pe ultima pagină a facturii tuturor consumatorilor casnici, însă va fi activ doar pentru persoanele vulnerabile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și figurează pe listele oficiale transmise de autorități.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de furnizare a energiei electrice. Este însă necesar ca datele de identificare ale membrilor familiei declarați să nu fie asociate cu un alt loc de consum.

De la 1 iulie, piața de energie electrică a fost liberalizată, după ce, timp de aproape patru ani, facturile plătite de consumatori au fost plafonate.