Cum se poate reduce consumul de energie într-o fabrică? Soluțiile în care investește EGGER

Eficiența energetică a devenit o componentă de bază a competitivității industriale pe termen lung. Pentru companiile din sectorul producției, utilizarea responsabilă a energiei, reducerea pierderilor și modernizarea tehnologică pot influența costurile, stabilitatea operațională și impactul asupra mediului. Investițiile în eficiență și tehnologie ajută companiile să gestioneze mai bine consumul și să reducă dependența de combustibili fosili.

Pentru EGGER, aceste direcții sunt integrate în activitatea fabricii din Rădăuți și în modul în care compania își dezvoltă platforma industrială. Prin investițiile realizate în producerea energiei din biomasă, recuperarea căldurii, modernizarea echipamentelor și optimizarea proceselor, compania urmărește utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile.

Energie regenerabilă și valorificarea resurselor

O componentă importantă a modelului industrial EGGER este producerea energiei în propria centrală pe biomasă. Pentru producerea energiei sunt utilizate resurse care nu mai pot fi valorificate în produse, precum coaja de bușteni, resturile de lemn rezultate din producția de PAL și OSB, praful de lemn, lemnul reciclat, lădițele din lemn uzate, tocătura forestieră, tocătura provenită din plopi energetici și paiele certificate ca sursă de energie regenerabilă. Combustibilul este sortat și dozat înainte de introducerea în camera de ardere.

Centrala produce simultan energie electrică și termică, utilizată pe platforma industrială. În paralel cu producerea energiei electrice, sunt generate gaze fierbinți utilizate în procesele de uscare, contribuind la reducerea consumului de gaz natural. Astfel, resursele care nu mai pot fi reintegrate în produse sunt valorificate energetic și contribuie la asigurarea energiei necesare proceselor industriale. Astfel, resursele care nu mai pot fi reintegrate în produse contribuie la asigurarea energiei necesare proceselor industriale.

Spre exemplu, în 2025, 51,43% din necesarul energetic al platformei EGGER din Rădăuți a fost asigurat din surse regenerabile, iar 78,70% din combustibilul utilizat a provenit din surse regenerabile. Producerea energiei pe platformă contribuie la reducerea dependenței de surse convenționale și permite valorificarea resurselor rezultate din activitatea de producție.

Recuperarea căldurii și eficiența proceselor industriale

Utilizarea energiei regenerabile este completată de investițiile în eficiență energetică. Pentru o companie din industria materialelor pe bază de lemn, consumul este influențat de procese precum pregătirea materiei prime, uscarea așchiilor și funcționarea instalațiilor de producție. Optimizarea acestor etape contribuie la un control mai bun al necesarului de energie.

Un exemplu în acest sens este instalația de preuscare de la Rădăuți, care utilizează energia termică recuperată din agentul termic produs în centrala pe biomasă. În același timp, apa fierbinte disponibilă după etapa de generare a electricității este folosită în scopuri tehnologice, inclusiv pentru spălarea buștenilor și preuscarea așchiilor de lemn.

Prin integrarea acestor procese, energia disponibilă pe platformă este valorificată în mai multe etape ale producției. Modernizarea instalațiilor și optimizarea proceselor de răcire contribuie, la rândul lor, la reducerea pierderilor și la creșterea eficienței operaționale.

Obiectivul EGGER este reducerea consumului specific de energie cu 10% până în 2030, comparativ cu nivelul din 2018. Acest indicator urmărește cantitatea de energie utilizată pentru fiecare metru cub de placă produsă și permite evaluarea eficienței energetice în raport cu activitatea de producție.

Tehnologie, digitalizare și îmbunătățire continuă

Modernizarea tehnologică permite un control mai precis al proceselor, reducerea rebuturilor și creșterea stabilității producției. De la deschiderea fabricii din Rădăuți, EGGER a investit peste 600 de milioane de euro în dezvoltarea unei platforme industriale complet integrate, dotate cu tehnologie de ultimă generație.

Un exemplu de astfel de investiție este scannerul pentru detectarea defectelor calitative ale plăcilor de PAL decorative, o investiție de 730.000 de euro. Echipamentul permite identificarea unor defecte imposibil de observat cu ochiul liber și contribuie, printr-un proces de sortare mai precis, la reducerea rebuturilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor.

Eficiența este susținută și prin implicarea angajaților în procesele de îmbunătățire continuă. Prin programul Idea Management, echipele EGGER propun soluții pentru optimizarea activității, reducerea risipei și îmbunătățirea utilizării resurselor. Anterior, au fost generate 184 de idei, dintre care 100 au fost implementate, iar proiectele aplicate au generat economii de peste 100.000 de euro.

Rolul lemnului reciclat în reducerea necesarului de energie

Reciclarea lemnului contribuie atât la economia circulară, cât și la creșterea eficienței utilizării resurselor. Creșterea ponderii lemnului reciclat în producția de PAL poate reduce necesarul de căldură pentru uscarea materiei prime, contribuind la eficiența procesului de producție.

La Rădăuți, materialul colectat prin rețeaua Timberpak este verificat, sortat și reintegrat în producția de plăci de PAL. Astfel, deșeurile din lemn provenite din mobilier uzat, paleți sau ambalaje primesc o nouă utilizare în loc să ajungă la eliminare. Prin investițiile realizate în infrastructura Timberpak, EGGER susține un model de economie circulară în care aceeași resursă este utilizată de mai multe ori, reducând atât consumul de materii prime noi, cât și necesarul energetic asociat pregătirii acestora.

Pentru o companie din sectorul producției, aceste investiții contribuie la reducerea dependenței de combustibili fosili și la menținerea competitivității pe termen lung.

sursa foto: EGGER

EGGER în România

Grupul EGGER este prezent în România din 2008, prin fabrica din Rădăuți, județul Suceava, unde lucrează peste 920 de angajați. În Rădăuți sunt produse plăci de PAL brut și decorativ pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail.

EGGER a investit peste 600 de milioane de Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Ca afacere de familie, EGGER își asumă dezvoltarea sustenabilă pe termen lung, bazată pe performanță proprie. Sustenabilitatea este integrată în mod fundamental în strategia companiei. EGGER își propune să reducă gradual emisiile de gaze cu efect de seră care influențează clima și să atingă obiectivul Net Zero până în 2050.

În prezent, peste 50% din energia utilizată în fabrica din Rădăuți provine din surse regenerabile, iar peste 88% din lemnul utilizat în producția materialelor pe bază de lemn provine din reciclare și din produse secundare ale industriei lemnului. Prin acestea, EGGER contribuie constant la obiectivul de a crea „mai mult din lemn”.

Articol susținut de EGGER