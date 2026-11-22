Donald Trump a interzis firmelor contractate de administrația sa să divulge orice informație către Congres fără instrucțiuni explicite din partea Casei Albe, potrivit Politico și Reuters, care notează că este o măsură menită să îngreuneze eforturile democraților de a-l investiga după ce au obținut majoritatea în Senat și Camera Reprezentanților.

Conform ordinului executiv al președintelui, contractanții vor fi obligați să „respecte orice instrucțiuni primite de la Casa Albă și de la agenția contractantă referitoare la reținerea comunicărilor” pe care Casa Albă le consideră „protejate de privilegiul executiv”.

Ordinul executiv al lui Trump, emis vineri seara, se aplică contractanților federali și subcontractanților acestora.

Companiile care nu îi respectă prevederile ar putea fi supuse anulării contractelor existente sau suspendării de la viitoare contracte federale, se precizează în ordin.

De ce ordinul este dubios din punct de vedere legal

„Pentru a proteja și a servi poporul american, puterea executivă trebuie să poată colabora îndeaproape cu angajații și contractanții săi în chestiuni sensibile, fără teama că informațiile confidențiale vor fi divulgate către terți neautorizați”, se precizează în ordin.

Legalitatea și aplicabilitatea ordinului lui Trump sunt cel puțin neclare.

Este puțin probabil ca un contractant să poată invoca privilegiul executiv pentru a ignora o citație din partea Congresului sau a unei instanțe. Însă notificarea adresată Casei Albe ar putea oferi Departamentului Justiției suficient timp pentru a contesta pe cale juridică o astfel de cerere.

De asemenea, nu este clar dacă administrația poate impune în mod unilateral noi condiții asupra contractelor federale existente sau poate adăuga cerințe care nu sunt autorizate în mod specific de Congres. Instanțele au respins adesea astfel de încercări.

Democrații au promis că îl vor ancheta pe Trump

Democrații, care au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului din această lună, s-au angajat să investigheze administrația lui Trump, afacerile familiei sale și relațiile acesteia cu companiile private.

Democrații vor prelua efectiv majoritatea în cele două camere ale Congresului american la începutul lunii ianuarie.

Ordinul de vineri a venit în urma unei directive emise săptămâna aceasta de consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, care impune agențiilor federale să obțină aprobarea Casei Albe înainte ca angajații acestora să accepte să depună mărturie în fața Congresului.

Scharf a afirmat că anumite anchete ale democraților ar putea constitui fapte penale, o afirmație care a ridicat semne de întrebare cu privire la încercările administrației de a limita controlul exercitat de Congres.

Restricțiile ar putea fi contestate în instanță, în special dacă contractanților li se cere să nu divulge informațiile solicitate prin citațiile emise de Congres. Privilegiul executiv permite președinților să protejeze anumite comunicări confidențiale, dar instanțele pot interveni în disputele privind autoritatea Congresului de a obține informații.

Pregătirile au început deja

Democrații se pregătesc să investigheze potențiale conflicte de interese, contracte federale, aplicarea legilor privind imigrația și modul în care administrația a gestionat ancheta în cazul Jeffrey Epstein.

Parlamentarul Robert Garcia din California, care urmează să conducă Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a solicitat săptămâna aceasta unui număr de 12 dintre principalii aliați ai lui Trump, foști consilieri și membri ai familiei, să păstreze documentele legate de presupusa corupție a familiei Trump și de abuzurile guvernamentale.

Scrisorile lui Garcia, trimise rudelor lui Trump, șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, vicepreședintelui JD Vance, procurorului general Todd Blanche și fostei șefe de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, printre alții, pregătesc terenul pentru anchetele parlamentarile ale democraților.