Cum se schimbă ordinea economică mondială în timp ce tu ești prins cu altele

Cum se schimbă ordinea economică mondială în timp ce tu ești prins cu altele
Trei decenii mai târziu, harta economică arată radical diferit: ponderea Asiei în PIB-ul mondial a crescut masiv, China a devenit al doilea pol economic al lumii, iar India a trecut din zona periferică în top 5 economii globale.
- China: de la 3% din PIB-ul mondial la superputere economică
La începutul anilor ‘90, China reprezenta aproximativ 2–4% din economia globală (depinde dacă folosim PIB nominal sau valoarea la paritatea puterii de cumpărare). În 2024–2025, China se află la ~17–18% din PIB-ul mondial în PPP și ~15–16% în termeni nominali — suficient pentru a deveni al doilea cel mai mare actor economic al planetei.
Explicațiile țin de: industrializare accelerată și integrare în lanțurile globale de valoare, investiții masive în infrastructură și urbanizare, rolul Băncii Populare a Chinei în controlul creditului, strategii industriale ultra-active (de la textile, la electronică și apoi la baterii, și AI), aderarea la OMC în 2001, care a multiplicat exporturile.
Efectul geopolitic? Lumea nu mai discută doar despre „economia globală”, ci despre „fragmentare”, „decuplare” sau „de-risking”, iar Beijingul a devenit un actor central în instituțiile paralele cu Occidentul (Belt and Road, AIIB, BRICS+).
- India: marele beneficiar al demografiei și al economiei digitale
În 1995, India abia intra în modernizarea post-liberalizare. Astăzi, are una dintre cele mai rapide creșteri economice din G20 și a depășit Marea Britanie, devenind a 5-a economie globală.
Elementele care au schimbat jocul:
o piață internă masivă (1,4 miliarde),
creștere în servicii IT, outsourcing, industrie farmaceutică și spațial,
o fereastră demografică favorabilă (vârstă mediană ~28 ani).
În următoarele două decenii, India poate deveni principala contragreutate economică democratică la modelul chinez, deși rămâne subindustralizată și cu mari disparități interne.
- SUA: pivotare de la unipolaritate la competiție strategică
America rămâne cea mai mare economie în PIB nominal și singura putere completă (tehnologie, finanțe, armată, energie, universități). Totuși, față de anii ‘90: ponderea sa în PIB-ul global a scăzut, dependența de lanțurile asiatice a expus riscuri industriale, competiția tehnologică cu China (semiconductori, AI, quantum) a devenit axa centrală a politicii industriale (CHIPS Act, IRA).
SUA au răspuns prin reindustrializare selectivă, reshoring și alianțe tehnologice (Olanda, Japonia, Taiwan), semn al trecerii la o globalizare strategică.
- Europa: stagnare relativă și dependențe strategice
UE rămâne un gigant economic, dar cu multe vulnerabilități: creștere demografică scăzută, fragmentare tehnologică, dependență industrială de China și dependență energetică de importuri, absența giganților globali în tech (cu excepții modeste).
Europa nu se prăbușește, dar pierde teren relativ: în 1995 era centrul lumii dezvoltate; în 2025 se poziționează între America inovatoare și Asia industrializată. E un fel de „sandviș geopolitic”.
- Sudul Global: de la spectator la actor
BRICS nu mai sunt doar un acronim de banker. China–India–Brazilia–Indonezia–Turcia și statele din Golf capătă influență prin: resurse naturale, piețe de consum, piețe financiare alternative, rol în lanțurile de aprovizionare, demografie.
- Sfârșitul globalizării naive: fragmentare și „balkanizarea” tehnologiei
Ultimii 30 de ani pot fi împărțiți în două faze:
1995–2008: hiper-globalizare (offshoring, WTO, apariția lanțurilor mondiale de producție).
2008–2024: fragmentare (post-criză financiară, pandemie, războaie comerciale, competiție în semiconductori, reindustrializare).
Rezultatul: lumea nu se decuplează complet, dar se re-aranjează în blocuri — energetic, tehnologic și financiar.