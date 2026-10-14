Cum se simte Papa Leon, după extirparea tumorii canceroase. Cele mai noi informații oferite de Vatican

Recuperarea postoperatorie a Papei Leon al XIV-lea decurge normal, după îndepărtarea lobului inferior al plămânului său stâng pentru extirparea unei tumori maligne, a anunțat miercuri Vaticanul, potrivit agenției italiene de presă ANSA.

În cursul dimineții, suveranul pontif a fost supus analizelor de sânge și unei radiografii toracice programate în urma operației.

Rezultatele confirmă o evoluție postoperatorie normală. „Valorile se încadrează în intervalul normal pentru tipul de procedură efectuată”, se arată într-un buletin medical publicat de Vatican.

Vaticanul a mai precizat că Papa Leon s-a dat jos din pat, a mâncat și a făcut terapie respiratorie.

„Sfântul Părinte a fost supus fizioterapiei respiratorii și a început să se plimbe prin cameră. A reluat o dietă obișnuită, luând atât micul dejun, cât și prânzul. Recuperarea sa decurge conform așteptărilor”, a transmis Vaticanul, conform Agerpres.

„Papa se simte bine și are o dispoziție bună”, a declarat reporterilor directorul Biroului de Presă al Vaticanului, Matteo Bruni, în timpul prezentării buletinului medical.

Papa Leon dorește să se recupereze la timp pentru a face prima sa călătorie apostolică în America Latină, în perioada 6-17 noiembrie 2026, vizitând 10 orașe din Uruguay, Argentina și fosta sa țară misionară, Peru, a anunțat Vaticanul miercuri.

„Am auzit cuvintele papei, intenția sa și dorința sa de a merge. Vom vedea”, a declarat Matteo Bruni, ca răspuns la întrebarea jurnaliștilor cu privire la perspectivele acestei călătorii.

În timpul rugăciunii Angelus de duminică, 11 octombrie – înainte de anunțul cu privire la intervenția chirugicală – Papa i-a salutat pe peruani în Piața Sfântul Petru, mulțumindu-le pentru rugăciunile lor cu privire la călătoria în Peru pe care a anunțat că „o va efectua”.