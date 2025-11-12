Cum se tratează cataracta și cum funcționează implantul de cristalin

Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oculare din lume și, odată cu înaintarea în vârstă, aproape toți oamenii ajung să se confrunte cu ea. „Cataracta este îmbătrânirea cristalinului. Lentila din interiorul ochiului își pierde elasticitatea după 40 de ani, vederea devine încețoșată, culorile mai șterse, iar imaginea pare acoperită de o peliculă gălbuie”, explică doctorul Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog și fondatorul Clinicilor Dr. Holhoș.

În locul cristalinului natural, care și-a pierdut transparența, este implantat unul artificial. „Trebuie schimbat acest cristalin din interiorul ochiului cu un cristalin artificial. Din fericire, operația aceasta atât de ușoară a ajuns. Eu o fac în aproximativ trei minute. Nu curge sânge, nu se coase ochiul, nu se fac injecții, anestezia e cu picături, iar de a doua zi pacientul își poate relua activitatea.”

Am trecut prin toate etapele investigațiilor preoperatorii pentru o operație de cataractă la clinica Dr. Holhoș și am simulat cum ar decurge etape ale intervenție reale. Operația se realizează sub microscopul operator Lumera, unul dintre cele mai avansate echipamente din domeniul oftalmologic, care oferă o vizibilitate precisă asupra polului anterior al ochiului și a cristalinului. „Acest aparat din stânga mea este microscopul operator. El are funcții cu care pot vedea cristalinul, magnificații și detalii esențiale în timpul intervenției”, explică medicul.

Pentru rezultate optime, clinica folosește cristaline trifocale produse de Zeiss, lider mondial în optică medicală. „Există cele mai bune cristaline în lume, trifocale. Noi lucrăm cu Zeiss, care este o companie de renume, și atunci vederea pacienților este foarte bună, atât la distanță, cât și la intermediar și la aproape. Aceste cristaline sunt pe viață și pacientul nu mai are nevoie de ochelari.”

Cu o durată de doar câteva minute, operația de cataractă este astăzi una dintre cele mai sigure și eficiente intervenții medicale, care redă vederea complet și îmbunătățește radical calitatea vieții.

Articol susținut de Clinicile Dr. Holhoș