Cum se va îmbrăca Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump, după ce a fost criticat pentru ținută. Anunțul făcut de designerul președintelui

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va renunța la ținuta sa obișnuită când se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, luni, la Casa Albă, optând în schimb pentru un costum în „cheie militară”, a declarat unul dintre creatorii săi vestimentari pentru Politico.

Zelenski fusese criticat de unii dintre republicani pentru că nu s-a îmbrăcat elegant când a venit să discute cu Trump la Washington în finalul lunii februarie, în cadrul unei vizite care avea să se transforme într-un fiasco diplomatic. Sursele publicației Axios spun că partea americană a încercat să afle ce va purta acum liderul ucrainean.

„De această dată, președintele (Zelenski) va purta un costum, dar stilul rămâne într-o cheie militară, cu același simbolism: el este șeful statului, care se află în război”, a declarat Elvira Gasanova, o femeie de afaceri ucraineană și designer al mărcii Damirli, care produce una dintre ținutele emblematice ale președintelui.

„În același timp, este important să subliniem că este Volodimir Zelenski cel care decide personal ce să poarte”, a adăugat ea.

„Președintele se află acum într-o stare în care fiecare detaliu contează – aspectul său, starea de spirit, emoțiile. Prin urmare, în calitate de lider al Ucrainei, el alege imaginea care se potrivește cel mai bine rolului său și momentului”, a explicat Gasanova.

Criticat pentru cum s-a îmbrăcat la vizita din februarie

Alegerile vestimentare ale președintelui ucrainean, care transmit solidaritate cu forțele armate și țara devastată de război, au atras atât laude, cât și critici. Când a mers la Casa Albă în februarie, Zelenski a purtat un tricou polo negru cu stema Ucrainei, iar Trump l-a întâmpinat cu o remarcă sarcastică: „Ești îmbrăcat elegant astăzi”.

La acel moment, Volodimir Zelenski a fost mustrat și de un reporter pentru decizia de a nu purta constum la întâlnirea cu omologul său american, o întâlnire care a degenerat la scurt timp într-un schimb aprins de replici, președintelui ucrainean reproșându-i-se, printre altele, că nu ar fi arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul acordat de SUA pe timp de război. Întâlnirea s-a încheiat brusc, iar o conferință de presă și un prânz planificate au fost anulate după confruntarea din Biroul Oval.

„Voi purta costum după ce se termină acest război, da. Poate ceva ca al dumneavoastră, da, poate ceva mai bun”, i-a răspuns Zelenski reporterului respectiv.

Potrivit Financial Times, Volodimir Zelenski a jurat în 2022 că nu va mai purta costum și cravată și nici nu se va mai bărbieri până nu se încheie războiul.