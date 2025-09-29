Cum se vede Vasluiul prin ochii unui tânăr de 25 de ani

ZBOR, inițiativa BCR pentru tineri din România, deschide hub-uri unde ideile prind viață și comunitățile locale se dezvoltă.

La 25 de ani, Vlad Biliuță are deja șapte ani de experiență în sectorul ONG și un parcurs bogat în proiecte educaționale, sociale și culturale. A început cu voluntariatul în liceu și a continuat în organizații naționale și internaționale, acumulând o viziune complexă asupra rolului tinerilor în comunitate.

Din septembrie 2024, Vlad face parte din echipa ZBOR Vaslui, unul dintre primele spații dedicate tinerilor deschise de BCR în țară, unde coordonează programul ACCED, o inițiativă care oferă tinerilor experiențe practice în domenii precum antreprenoriat, civism, cultură, ecologie și digital.

Pentru el, Vasluiul înseamnă oameni, comunitate și energie colectivă. Crede că percepția asupra orașului trebuie schimbată și că prin educație non-formală și inițiative precum ZBOR, tinerii pot descoperi că au resurse, sprijin și oportunități chiar acolo unde sunt.

Cum ai început drumul în voluntariat și ce te-a convins să rămâi implicat peste 7 ani în sectorul ONG?

Vlad Biliuță: Am început prin participarea la câteva sesiuni de informare despre conceptul EPAS, după care am derulat diverse acțiuni în cadrul liceului, prin care transmiteam mai departe informațiile pe care le acumulam. Mi-a plăcut să ajut încă de la început. Ulterior, când am ajuns la facultate, am descoperit un nou nivel de implicare, lucru care m-a ambiționat să mă implic și mai mult. Prin voluntariat, mi-am dezvoltat semnificativ zona soft skills, ceea ce a reprezentat un avantaj atunci când m-am angajat. Ceea ce m-a făcut să rămân în sectorul ONG este dorința de a contribui activ la construirea unei societăți mai bune.

Ai lucrat cu organizații diverse, de la Liga Studenților la World Youth Alliance. Ce ai adus cu tine din aceste experiențe la ZBOR Vaslui?

Vlad Biliuță: Fiecare experiență mi-a dat o piesă de puzzle. De la Liga Studenților am învățat cum să lucrezi în echipă și cât e de bine să îi ajuți pe cei din jur și să faci lucruri cu sens. La World Youth Alliance am descoperit o perspectivă globală, legată de valori și leadership, bazate pe demnitate umană. Toate acestea m-au ajutat să învăț constant, să descopăr noi orizonturi. Pe toate acestea, și nu numai, sper să le pot aduce la ZBOR.

În ce constă programul ACCED și cum răspunde el la nevoile tinerilor din comunitate?

Vlad Biliuță: Numele programului, ACCED, este un acronim pentru Antreprenoriat, Civico-politic, Cultură, Ecologie și Digital. În baza acestor domenii dezvoltăm proiecte diverse care, sub umbrela „Vaslui – Capitala Tineretului din România 2025”, au fost dedicate tinerilor. Aceste direcții au fost dezvoltate împreună cu tinerii din comunitate, înainte să depunem candidatura pentru titlul de Capitală a Tineretului. Scopul programului este să ofere experiențe practice în cele cinci domenii, pentru ca, atunci când tinerii se gândesc la viitor după liceu, să aibă o idee mai clară despre ce ar dori să facă în viață. Prin ateliere, evenimente și experiențe directe, tinerii își pot descoperi pasiunile, pot învăța lucruri utile și pot simți că fac parte dintr-o comunitate.

Care este cel mai important lucru pe care îl înveți tu personal acum, lucrând cu tinerii din ZBOR?

Vlad Biliuță: Adaptabilitatea. Cred că acesta este principalul lucru pe care îl învăț de la ei: de la adaptarea la interacțiunea cu ei, la modul lor de a reacționa, de a lucra și de a privi lumea. Fiecare zi, context sau acțiune aduce o nouă provocare, iar ritmul și dinamica lor sunt extrem de schimbătoare. Am descoperit că lucrul cu tinerii presupune flexibilitate maximă – ideile lor apar spontan, energia lor fluctuează, iar contextul proiectelor se schimbă de la o săptămână la alta.

Cum vezi legătura dintre educația non-formală oferită de hub și șansa reală a tinerilor de a fi mai bine pregătiți pentru viitor?

Vlad Biliuță: Educația non-formală completează școala, nu o înlocuiește, ci o îmbogățește. Prin ateliere de creativitate, antreprenoriat sau leadership, tinerii dobândesc abilități practice – comunicare, lucru în echipă, adaptabilitate – competențe care, cel puțin pentru mine, au făcut diferența atunci când am căutat un loc de muncă.

Ai o experiență extinsă cu proiecte sociale și de antreprenoriat. Unde crezi că e cel mai mare potențial de dezvoltare pentru tinerii din Vaslui?

Vlad Biliuță: Mulți dintre tinerii cu care interacționez au înclinații culturale – de la muzică, la pictură, dans sau teatru. Atât în exprimarea lor, cât și în ceea ce ascultă sau urmăresc, cultura ocupă un loc central. Personal, cred că sectorul cultural din Vaslui are cel mai mare potențial de dezvoltare, mai ales că îi ajută pe tineri să își dezvolte creativitatea și să își exprime personalitatea.

Dacă ar fi să transmiți un mesaj către un tânăr de 16–18 ani care stă pe margine și încă nu a prins curaj să vină la ZBOR, ce i-ai spune?

Vlad Biliuță: „Hai aici, că sigur o să îți placă”. În comunitatea asta nu cred că trebuie să fii expert la ceva, trebuie doar să vii cu scopul de a te descoperi pe tine și de a încerca să vezi la ce te pricepi și ce îți place.

Cum ai descrie viața de tânăr în Vaslui? Ce oportunități găsești și ce lipsește cel mai mult?

Vlad Biliuță: Nu sunt născut și crescut aici, ci m-am mutat în Vaslui în septembrie 2024. Ce am observat până acum e că viața de tânăr în Vaslui este frumoasă. Comunitatea de tineri este activă și săritoare. E adevărat, nu avem oportunitățile orașelor mari (facultăți, multe variante de petrecere a timpului liber), dar avem o comunitate unită, diversă și plină de energie. Viața de tânăr în Vaslui este un amestec de provocări și resurse, cu multe proiecte noi și cu o energie specială din partea tinerilor.

Dacă ai putea schimba un singur lucru în oraș pentru ca tinerii să aibă o viață mai bună, care ar fi acela?

Vlad Biliuță: Percepția asupra orașului.

Ce te face să rămâi atașat de oraș, chiar dacă mulți tineri aleg să plece?

Vlad Biliuță: Lucrul care mă face să rămân sunt oamenii. Pe parcursul anului am avut plăcerea să întâlnesc mulți oameni cu idei faine, energie molipsitoare și vibe plăcut. Comunitatea din acest oraș este cu adevărat specială: de la discuțiile de la cafea, la mutatul de scaune, când este vorba de treabă toți sar. Lucrul acesta te face să te simți parte din ceva, iar acel „ceva” mă face să rămân în oraș.

