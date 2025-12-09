Cum spune Traian Băsescu că a fost AUR pus la punct

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că numărul de voturi obținute de candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, arată unde se clasează partidul condus de George Simion în preferințele alegătorilor.

„Scorul Ancăi Alexandrescu ne arată că și poporul poate fi reticent, mai ales când este vorba de partide extremiste, iar faptul că în sondaje au arătat tot timpul 40-50 de procente, aceste alegeri au fost o punere la punct. Adică i-au spus partidului AUR unde îi este locul. Este undeva în jur de 20%”, a declarat Băsescu, citat de site-ul postului de televiziune.

Liderul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat duminică alegerile pentru Primăria București cu un scor de 36%, mai mare decât arătau sondajele de opinie date publicității înainte de scrutin, la o prezență modestă. Până la finalul zilei de vot, 32,70% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, față de 36,93% în scrutinul de anul trecut.

Candidatul PSD, reprezentatul altui partid aflat la guvernare, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,5% din voturi, fiind întrecut de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut 8.400 din voturi mai mult, având un scor de 21,94%. Pe locul 4 s-a clasat Cătălin Drulă, propunerea USR, cu 13,90% din voturi.

În opinia fostului președinte, Băluță și Drulă au pierdut alegerile din cauza partidelor pe care le reprezintă. Drulă a fost „executat” pentru ce a făcut partidul lui Dominic Fritz la guvernare, în timp ce în cazul primarului Sectorului 4 de vină a fost liderul PSD, despre care Băsescu a declarat că a „dezgustat electoratul cu atitudini duplicitare”.