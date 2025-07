Cum suntem mai fericiți, cu sau fără copii? „Creșterea copiilor nu este pentru toată lumea”

Un copil sau mai mulți înseamnă o mai mare fericire în familie și relații mai strânse în cuplu? Nu neapărat. Unele studii tind să sugereze că, dimpotrivă. Altele arată că lucrurile sunt mai nuanțate și că depinde inclusiv de cum sunt sprijinite cuplurile care au copii. Așadar, cu sau fără copii suntem mai fericiți? Iată ce au arătat numeroase studii care au abordat subiectul.

Mitul potrivit căruia venirea pe lume a unui copil strânge legăturile în familie a fost spuberat de cercetări bine documentate, punctează dr. Ellen Walker, psiholog clinician, citată de Psychology Today. Asociația Americană de Sociologie, mai spune aceasta, a derulat un studiu care arată că acele cupluri cu copii au un risc mai mare de a ajunge la depresie, comparativ cu acelea care nu au copii. De fapt, cuplurile care nu au copii sunt mai fericite și decât orice alt grup, chiar și comparativ cu cei ai căror copii au devenit adulți și au părăsit cuibul părintesc, arată același cercetări.

Bine ai venit, planificare!

Viața maritală, relațiile intime ajung să se deterioreze considerabil în urma venirii pe lume a unui copil, notează New York Times. Concluzia este rezultatul unei meta-analize care a adunat datele din 25 de studii amănunțite, efectuate pe această temă. Au de suferit timpul petrecut în doi, plimbările împreună și vacanțele, potrivit aceleiași surse. Totodată, satisfacția în viața de cuplu crește odată ce copiii deveniți adulți pleacă din casa părintească.

Timpul petrecut împreună de un cuplu nu va mai fi niciodată la fel din momentul venirii pe lume a bebelușului, avertizează dr. Ellen Walker. Și asta pentru că totul trebuie planificat: cumpărăturile, vizitele la medic, bonele, în timp ce mai toate conversațiile, la masă sau în afara ei îl au în centru pe noul venit. Multe cupluri se plâng că încep să se simtă mai degrabă ca parteneri de afaceri decât ca parteneri romantici, subliniază psiholoaga. Iar pentru relații sexuale nu mai există suficientă energie, ca să nu mai vorbim de faptul că multe cupluri aleg să doarmă în aceeași camera sau chiar în același pat cu bebelușul în primii ani de viață ai acestuia.

„A fi părinte este cea mai grea sarcină”

Adesea, proaspeții părinți spun că nu și-au dat seama că este atât de greu să ai un copil și că a fi părinte este cea mai grea sarcină din viața unui om. Și este foarte adevărat, în foarte multe situații, punctează dr. Walker.

Stresul creșterii și educării unui copil este foarte mare și afectează prea mult unele căsnicii care nu mai rezistă și așa se ajunge la divorț. Căsniciile cele mai afectate sunt cele în care sarcinile nu au fost planificate sau când partenerii au păreri divergente referitoare șa cum trebuie crescut copilul. „Am întâlnit cazuri de persoane care au afirmat sincer că este mai ușor să crească un copil singure decât împreună cu foștii parteneri măcar și pentru faptul că nu este nevoie să negocieze pentru a găsi mereu un numitor comun”, mai spune dr. Ellen Walker.

Totodată, resursele financiare pe care un copil le absoarbe din bugetul familiei este foarte mare. Cu atât mai mare în cazul părinților care vor să le asigure micuților lor condiții bune de viață și de educație: școli bune, mâncare sănătoasă, activități recreative și pasiuni pe care să le urmeze. Ei bine toate acestea costă bani, iar de aici pot apărea tot felul de conflicte în familie.

„Poate că sunt stresată, nedormită, dar sunt foarte mulțumită de viața mea”

„Când vine vorba de cine este mai fericit, părinții sau persoanele fără copii, majoritatea cercetărilor de până acum au conchis că persoanele fără copii sunt mai mulțumite de viața lor, în general. Cu toate acestea, ca mamă căsătorită și cu doi copii sunt mereu reticentă față de aceste cercetări”, susține Kelly Wallace pentru CNN. „Poate că sunt stresată, nedormită și am o nevoie urgentă de timp «pentru mine», dar sunt foarte mulțumită de viața mea. Nu este posibil să fiu la fel de fericită precum cineva care nu are copii, chiar dacă acel cineva are mai mult timp să se odihnească și să se îngrijească pe sine”, subliniază mama.

Potrivit surselor pe care Wallace le-a consultat răspunsul la întrebarea cine este mai fericit ar putea fi da și nu. Un raport al Universității Princeton și al Universității Stony Brook, publicat în Proceedings of the National Academy of Science, arată că satisfacția față de viață înregistrează o diferență foarte mică între cuplurile cu copii sau fără odată ce anumiți factori – precum venitul, educația, religia și sănătatea – sunt excluși.

Artur Stone, psiholog, profesor de psihiatrie la Universitatea Stony Brook, unul dintre coautorii studiului, subliniază că similaritățile privina gradul de satisfacție mai ales în țările dezvoltate este o chestiune de alegere și de priorități. Ține de faptul dacă o persoană își dorește sau nu copii. „Aleg o portocală pentru că îmi plac portocalele. Tu alegi un măr pentru că îți plac merele. Portocalele sunt diferite de mere. Nu înseamnă că sunt mai bune. A avea copii este diferit de a nu avea. Nu există niciun motiv să credem că experiențele unora ar trebui să fie mai bune decât ale altora. Nu înseamnă că cineva este mai bun în sine”, a explicat Stone.

Ce au de facut cuplurile care au copii pentru o bună comunicare

Creșterea copiilor poate fi romanțată, însă realitatea este că este obositoare, costisitoare și mare consumatoare de timp. Dar, ca și în cazul altor decizii importante în viață este o chestiune de alegere care trebuie abordată cu ochii larg deschiși. Cei care optează pentru a avea copii trebuie să se asigure cât de bine pot că asta își doresc și că sunt pe deplin dedicați creșterii celor mici.

Cu toate plusurile și minusurile pe care o astfel de activitate le presupune. Pentru că de stabilitatea, de pregătirea financiară și în alte privințe va depinde succesul. „Discutați idei despre creșterea copiilor, pentru a vă asigura că puteți lucra în echipă la creșterea lor. Creșterea copiilor este o alegere și nu o obligație și nu este pentru toată lumea”, conchide Ellen Walker.

Iar dacă ajungeți la concluzia că este pentru voi creșterea copiilor, amintiți-vă că nu există o rețetă universală pentru o relație fericită în cuplul în care există un copil sau mai mulți. Și că fiecare cuplu trebuie să-și găsească propria modalitate de a face față provocărilor vieții de familie. Cu toate acestea, următoarele sfaturi pot fi de folos, potrivit familienportal.nrw:

mențineți deschise canalele de comunicare cu celălalt partener al cuplului;

mizați pe planificare pentru a câștiga timp;

încercați să vă faceți timp pentru voi;

căutați și acceptați ajutor;

rămâneți pozitivi;

creați momente frumoase împreună cu copilul;

depășiți crizele împreună;

nu uitați de îngrijirea personală;

nu renunțați când apar dificultăți.

Mai mult decât atât, subliniază The Atlantic, până la urmă nu e vorba nici măcar despre alegeri ci despre răspunsul la o intrebare mult mai importantă. Și anume: ce se întâmplă dacă recompensele de a avea copii sunt diferite și mai profunde decât fericirea? Pentru că, la urma urmei, a avea copii, în special copii mici, implică dificultăți financiare, privare de somn și stres. Pentru mame, dificultățile merg mai departe până la presiunea fizică din timpul sarcinii și alăptării. Puls că un parteneriat romantic poate fi transformat de copii într-o bătălie cu miză zero despre cine doarme, cine muncește și cine nu.

După cum notează și Jennifer Senior, contributoare la revista Atlantic, în cartea sa, „Bucurie totală și deloc distracție”, copiii provoacă frecvente certuri în cuplu – „mai mult decât banii, mai mult decât munca, mai mult decât socrii, mai mult decât obiceiuri personale enervante, stilurile de comunicare, activitățile de agrement, problemele de angajament, prietenii deranjanți, sexul”. Cine nu pricepe chestia asta este invitat să petreacă o zi cu un copi de doi an, aflat în culmea furiei, sau cu un copil de 15 ani, aflat în culmea supărării, și va înțelege.

Între o viață fericită și o viață plină de semnificații și învățăminte

Însă, așa cum se întâmplă adesea în psihologie, în ciuda unor cercetări care oferă concluzii simpliste – anume că a avea copii ajunge să te facă nefericit – lucrurile sunt mai nuanțate. În primul rând, sentimentul de fericire este afectat mai mult în cazul unora, decât în cazul altora.

Studiul In Defense of Parenthood: Children Are Associated With More Joy Than Misery – În apărarea statutului de părinte – copiii sunt asociați mai degrabă cu bucuria decât cu nefericirea – constată că tații cu vârste între 26 și 62 de ani au un grad de satisfacție mai ridicat, comparativ cu alte grupe de vârstă sau cu cei singuri. Și, nu în ultimul rând, există diferențe geografice importante.

O altă cercetare din 2016 care a analizat nivelurile de fericire ale persoanelor cu și fără copii – respectiv Parenthood and Happiness: Effects of Work-Family Reconciliation Policies in 22 OECD Countries, Parentingul și fericirea. Efectele politicilor de conciliere a vieții profesionale cu cea familială în 22 de țări OCDE – a constatat că măsura în care copiii te fac fericit este influențată de existența unor politici de îngrijire a copiilor în țara ta, cum ar fi concediul parental plătit.

De exemplu, părinții din Norvegia și Ungaria sunt mai fericiți decât cuplurile fără copii din aceste țări – dar părinții din Australia și Marea Britanie sunt mai puțin fericiți decât colegii lor fără copii. Țara cu cea mai mare scădere a fericirii după ce ai copii? Statele Unite.

Copiii îi fac pe unii fericiți, pe alții nu, în timp ce mai există o categorie care se situează undeva la mijloc, fericirea sau nefericirea implicând alți factori precum vârsta la care devii părinte și de locul în care te afli.

O enigmă rămâne însă: mulți oameni ar fi avut căsnicii și vieți mai fericite dacă ar fi ales să nu aibă copii, dar, cu toate acestea, consideră statutul de părinte ca fiind „cel mai bun lucru pe care l-au făcut vreodată”. De ce nu avem regrete mai mari atunci că avem copii?

Dincolo de atașament și de ceea ce rămâne întipărit în memoria noastră, ne dăm seama că viața înseamnă mai mult decât fericire. Când cineva spune „faptul că am copii este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată” nu spune că acest lucru i-a adus fericire într-un sens simplu de zi cu zi și nici că a fost un plus la căsnicie. Ci vorbește despre acel ceva mai profund care are legătură cu satisfacția, scopul și sensul vieții. Cu faptul că nu ești doar tu.

Când îi întrebi pe oameni despre sensul și scopul vieții lor, părinții spun că viețile lor au mai mult sens comparativ cu viețile celor care nu au copii. Studiul Some key differences between a happy life and a meaningful life, Diferențe semnificative între o viață fericită și una plină de sens – realizat de psihologul Roy Baumeister și colegii săi a descoperit că, cu cât oamenii petrec mai mult timp având grijă de copii, cu atât spun că viața lor este mai plină de sens, chiar dacă nu este mai fericită.

Sau, cu alte cuvinte, te doare, te costă, dar, merită!